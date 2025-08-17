Путин и его команда пытались повлиять на Трампа, - Волкер

Бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытался использовать интересы американских компаний для давления на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Суспільному".

Волкер отметил, что Путин и его команда пытались повлиять на Дональда Трампа.

"Думаю, они пытались его заискивать - и это им удалось. Они, без сомнения, подсовывали Трампу идеи бизнес-возможностей в России для американских компаний. Думаю, они считали, что это привлекательно для Трампа. И они были правы - ему это интересно", - пояснил Волкер.

По его словам, Путин пытался побудить Трампа давить на Украину, чтобы она уступила, в обмен на эти бизнес-сделки. Но Трамп на это не купился, добавил Волкер.

"Он не согласился давить на Украину. Он сказал Путину: "Сначала закончи войну". Но Путин не согласился. Поэтому разговор снова свелся к трехсторонней встрече", - сказал Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине следует показать Трампу готовность к миру, но подчеркивать ответственность РФ, - Волкер

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.