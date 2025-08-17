РУС
Путин и его команда пытались повлиять на Трампа, - Волкер

Курт Волкер о влиянии Путина на Трампа

Бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытался использовать интересы американских компаний для давления на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Суспільному".

Волкер отметил, что Путин и его команда пытались повлиять на Дональда Трампа.

"Думаю, они пытались его заискивать - и это им удалось. Они, без сомнения, подсовывали Трампу идеи бизнес-возможностей в России для американских компаний. Думаю, они считали, что это привлекательно для Трампа. И они были правы - ему это интересно", - пояснил Волкер.

По его словам, Путин пытался побудить Трампа давить на Украину, чтобы она уступила, в обмен на эти бизнес-сделки. Но Трамп на это не купился, добавил Волкер.

"Он не согласился давить на Украину. Он сказал Путину: "Сначала закончи войну". Но Путин не согласился. Поэтому разговор снова свелся к трехсторонней встрече", - сказал Волкер.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

 

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Волкер Курт (634)
+8
Звісно намагалися. Показали рудому відео багаторічної давнини з готелю мацквабада де шльондри вчиняють "золотий дождь" йому на ї@ало.
17.08.2025 09:04 Ответить
+5
Походу плешивий ман'як впливає на рудого вже не один рік.
17.08.2025 09:05 Ответить
+4
чутки ходять що всі відео справи Епштейна потрапили до рук рф
17.08.2025 09:09 Ответить
Звісно намагалися. Показали рудому відео багаторічної давнини з готелю мацквабада де шльондри вчиняють "золотий дождь" йому на ї@ало.
17.08.2025 09:04 Ответить
чутки ходять що всі відео справи Епштейна потрапили до рук рф
17.08.2025 09:09 Ответить
Та да. Тут креслення атомної бомби через корисних ідіотів вимутили, шо там ті відосіки
17.08.2025 09:21 Ответить
Потрапили. Але саме цікаве те, що слідчі дії фактично заморожені, а документи (там не лише секс-розваги, а й зв'язки з кацапським олігархатом, криміналом та відмивання грошей) засекречені й не йдуть до суду. Висновок простий: у вищих гілках влади не менше "деркачів/сівковичів", аніж в Україні.
17.08.2025 09:38 Ответить
Плішиве пуйло крутить рижим недоумком я циган сонцем. А в донні путіно залежність. І уколів не потрібно.
17.08.2025 09:10 Ответить
Походу плешивий ман'як впливає на рудого вже не один рік.
17.08.2025 09:05 Ответить
В додачу рудий із "кукухою" розминувся і далеко не на днях, а вже дуже давно. Можливо після того як ввх десь підсік його на "неподобстві". По трампону видно що він сцикливий.
17.08.2025 09:23 Ответить
Трамп давай дави на Україну - порішаєм з нею - ти з своїми бізнесами зайдеш на рашку і ми будем в шоколаді - путлєр
17.08.2025 09:05 Ответить
тіпо трампон, як і *****, ізмучєнні нарзаном онучки монтёра мечнікова - "но бізнєс - в перьйод!"
17.08.2025 09:10 Ответить
В усіх проблемах українців винні: Джордж Буш, Біл Клінтон, два рази Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, тепер знову Трамп.
Це ж вони обирали недолуге керівництво на виборах в Україні всі ці роки?
Українці тут ні при чому!🤔
Ми красунчики і самі розумні!🤬
Тільки дайте нам грошей💰, щоб штани не впали🤭
17.08.2025 09:13 Ответить
Ви все ще живете в рожевих ілюзіях, що президентів обирає народ, а не купка олігархів на своєму сходняку?
17.08.2025 10:11 Ответить
Прання кальсонів Трампа, в яки він сходив по великому на Алясці, у повному розгарі. Кальсони вони відпрають, а от хто відпрє репутацію сша, яка вже потопла у гівні Додіка?
17.08.2025 09:15 Ответить
І старина трампон потужно встояв, що тільки значить зустрів оплесками і покатав на презаавто. А рожа у ввх на той момент була як у Чикотило.
17.08.2025 09:17 Ответить
Чому намагівся вплинути? Пуйло і його команда зробили все, що бажали. Ізоляції пуйла немає і санкцій немає.
17.08.2025 09:26 Ответить
то, це була забаганка плєшивої крємляді?
як що, після цього військові сша не пристрелять руду нікчему, сша рухнула остаточно!

17.08.2025 09:41 Ответить
Здається, й раніше цей чувак вилизував дупу трампону. На хлібну посаду від "краснова" розраховує?
17.08.2025 09:45 Ответить
tramp obichni torgovec pozor emu
17.08.2025 10:02 Ответить
А ведь говорил Трамп что если не увидит заинтересованности со стороны расеи развернется и уедет ...

Как всегда Трамп .из...бол
17.08.2025 10:04 Ответить
Росіяне не "намагалися вплинути" на Трампа, а ВПЛИНУЛИ. Чим закінчився мощний ультиматум і нищівні страшні санкції щодо росії? Пшиком у калюжу. Старе нікчемне створіння на чолі колись великої держави.
17.08.2025 11:22 Ответить
 
 