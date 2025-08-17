РУС
Украине следует показать Трампу готовность к миру, но подчеркивать ответственность РФ, - Волкер

Волкер дал совет Зеленскому, как общаться с Трампом

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал Киеву сохранять максимально тесные отношения с Вашингтоном и демонстрировать готовность к миру в разговоре с Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Суспільному".

Волкер отметил, что, по его мнению, Зеленский и украинская сторона за последние полгода лучше научились общаться с Трампом. Поэтому следует и в дальнейшем держать США и Украину максимально близко. Показывать позитив относительно прекращения войны, готовность принять предложения Трампа - "если будет прекращение огня - мы согласны, надо соглашаться".

При этом Волкер считает, что всегда следует подчеркивать, что причина войны - Россия. Она может остановить ее в любой момент. Поэтому нужно усиливать давление на РФ, особенно экономическое, чтобы у нее появилась потребность остановить войну.

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

Стубб и Рютте могут сопровождать Зеленского на переговорах в Вашингтоне, - Politico

Украина (45071) Трамп Дональд (6342) Волкер Курт (634)
+2
Всі екси такі гумні... Одне не розуміють, що їх поради можливі у відносинах із людиною, а не з рижим п.дором.
17.08.2025 08:40 Ответить
+2
Мастер-клас від керівника НАТО як правильно капітулювати. НАТО вже показало як повзає на колінах перед ******, тепер вчить як це роботит Україні.
З такими союзниками не пропадеш...
17.08.2025 08:43 Ответить
+1
А хіба не показували? Що ще зробити треба? Станцювати гопака перед рудим у@баном?
17.08.2025 08:48 Ответить
