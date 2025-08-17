УКР
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
1 626 20

Україні слід показати Трампу готовність до миру, але наголошувати на відповідальності РФ, - Волкер

Волкер дав пораду Зеленському як спілкуватися з Трампом

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер порадив Києву зберігати максимально тісні відносини з Вашингтоном і демонструвати готовність до миру у розмові з Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

Волкер зазначив, що, на його думку, Зеленський і українська сторона за останні пів року краще навчилися спілкуватися з Трампом. Відтак слід і надалі тримати США й Україну максимально близько. Показувати позитив щодо припинення війни, готовність пристати на пропозиції Трампа - "якщо буде припинення вогню — ми згодні, треба погоджуватися".

При цьому Волкер вважає, шо завжди слід наголошувати, що причина війни - Росія. Вона може зупинити її будь-коли. Тому потрібно посилювати тиск на РФ, особливо економічний, щоб у неї з’явилася потреба зупинити війну.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стубб і Рютте можуть супроводжувати Зеленського на переговорах у Вашингтоні, - Politico

Автор: 

Україна (6035) Трамп Дональд (6858) Волкер Курт (616)
Всі екси такі гумні... Одне не розуміють, що їх поради можливі у відносинах із людиною, а не з рижим п.дором.
показати весь коментар
17.08.2025 08:40 Відповісти
Хай Аляску свою віддають я так такі розумні. Будапешський меморандум вже забули? ЯО треба возрадити а рф ПОВИННА РАСПАСТИСЯ
показати весь коментар
17.08.2025 09:29 Відповісти
Мастер-клас від керівника НАТО як правильно капітулювати. НАТО вже показало як повзає на колінах перед ******, тепер вчить як це роботит Україні.
З такими союзниками не пропадеш...
показати весь коментар
17.08.2025 08:43 Відповісти
ПОРАДА---бреши вова і все обіцяй і буде ОКЕЙ Світ переходить у відкриту брехню,цинізм, піар і популізм. Тільки простому народу стає все гірше жити. але самі винуваті--це дозволяємо і таких вибираємо.
показати весь коментар
17.08.2025 08:47 Відповісти
А хіба не показували? Що ще зробити треба? Станцювати гопака перед рудим у@баном?
показати весь коментар
17.08.2025 08:48 Відповісти
Україна готова до миру - але ж ці два діловари - Трамп і путлєр - підкидають нам капітуляцію
показати весь коментар
17.08.2025 08:49 Відповісти
Ще одне дурне? Що він " ліпить"?
показати весь коментар
17.08.2025 08:50 Відповісти
я дам пораду американцям не обирати у владу маразматичних дідів які знаходяться під слідством !
показати весь коментар
17.08.2025 08:50 Відповісти
Станьте перед дзеркалом,а тоді будете поради давати американцям.
показати весь коментар
17.08.2025 08:55 Відповісти
то на *** ти з цим Волкером даєш поради ?
показати весь коментар
17.08.2025 09:05 Відповісти
По стилю спілкування зразу можна визначити ,що ти чи кацап чи малоро. адо речі ти навіть мислити не можеш---де моя "порада"?
показати весь коментар
17.08.2025 09:32 Відповісти
ще поплескай в долоні ***** разом з рудим дурнем !
показати весь коментар
17.08.2025 09:09 Відповісти
Таке враження, що Америка " прокацапилась".
показати весь коментар
17.08.2025 08:51 Відповісти
Насправді треба Трампу показати🖕, але ж..
показати весь коментар
17.08.2025 08:59 Відповісти
Сарана і відповідальність - це речі несумісні.
показати весь коментар
17.08.2025 09:12 Відповісти
А хто це може зробити? Людина, яка весь час ганьбила Україну, висміювала україхнців і возвелічала кацапів? Він без суфлера не може два слова звязати, а то він має когось в чомусь переконати, в чому сам дупля не відбиває.
показати весь коментар
17.08.2025 09:31 Відповісти
безглузда спроба. Старий дурень хворий на голову. У його роки психіатричні захворення не лікуються
показати весь коментар
17.08.2025 09:43 Відповісти
Це штатам слід роздуплитися... У вас довбойоб у президентському кріслі, альо...
показати весь коментар
17.08.2025 09:57 Відповісти
f putin f trump
показати весь коментар
17.08.2025 10:04 Відповісти
Україні слід показати Трампу готовність до миру, але наголошувати на відповідальності РФ, - Волкер Що Ви дядьку 3,14здите.....?УКРАЇНА НЕ НАПАДАЛА НА 3,14ДЕРАЦІЮ.ШУКАЙТЕ .ПОТВОРИ, МИР В ТОГО,ХТО ЙОГО ЗНИЩИВ ВІЙНОЮ .РІД ЮДИ
показати весь коментар
17.08.2025 10:48 Відповісти
 
 