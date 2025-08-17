Україні слід показати Трампу готовність до миру, але наголошувати на відповідальності РФ, - Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер порадив Києву зберігати максимально тісні відносини з Вашингтоном і демонструвати готовність до миру у розмові з Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

Волкер зазначив, що, на його думку, Зеленський і українська сторона за останні пів року краще навчилися спілкуватися з Трампом. Відтак слід і надалі тримати США й Україну максимально близько. Показувати позитив щодо припинення війни, готовність пристати на пропозиції Трампа - "якщо буде припинення вогню — ми згодні, треба погоджуватися".

При цьому Волкер вважає, шо завжди слід наголошувати, що причина війни - Росія. Вона може зупинити її будь-коли. Тому потрібно посилювати тиск на РФ, особливо економічний, щоб у неї з’явилася потреба зупинити війну.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

