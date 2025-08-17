УКР
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
670 10

Стубб і Рютте можуть супроводжувати Зеленського на переговорах у Вашингтоні, - Politico

Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів Схоофом

Європейські партнери готуються посилити делегацію Володимира Зеленського у США. Politico пише, що поруч із ним можуть опинитися президент Фінляндії Александр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте, аби зміцнити позицію Києва на переговорах із Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та обізнані джерела.

Європейські лідери намагаються уникнути повторення ситуації в Білому дому, яка може зруйнувати відносини між президентами в цей делікатний момент. Для цього планується відправити до Вашингтона президента Фінляндії Александра Стубба - одного з улюблених співрозмовників Трампа. Передбачається, що Стубб супроводжуватиме Зеленського на переговорах і допоможе запобігти будь-яким конфліктам, а також переконати американського президента включити Європу в будь-які подальші переговори.

За інформацією джерел, до США також може прибути та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом.

 "Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює", - зазначає видання.

Видання зазначає, що обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння в Європі: там побоюються, що президент України не отримає такого ж дружнього ставлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні кілька днів і тижнів можуть стати вирішальними для досягнення миру в Україні, - Стубб

"Очевидно, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, адже Трамп, схоже, прийняв значну частину аргументів Путіна", – заявив співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гран.

За його словами, саміт не був катастрофою, однак "європейці безперечно стурбовані напрямом, у якому все рухається". Саме тому союзники прагнуть уникнути будь-якої "драми" під час майбутнього візиту Зеленського.

Європейські чиновники зітхнули з полегшенням, що Трамп не уклав угоди з Путіним, але розчаровані тим, що питання про суворі вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту, було знято з порядку денного, пише Politico.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Трампом: Потрібно з’ясувати деталі та визначити, які кроки необхідні і які спрацюють

Зеленський Володимир (25118) Рютте Марк (494) Стубб Александр (106)
+3
Це було б значно краще, ніж із завгоспом.
17.08.2025 07:30 Відповісти
Це було б значно краще, ніж із завгоспом.
17.08.2025 07:30 Відповісти
А воно що, не дієздатне? Зачекайте, то є ж опекун - Дермак.
17.08.2025 07:31 Відповісти
Потрібні не генсеки, а здоровенні санітари з гамівною сорочкою для рижого п.дора.
17.08.2025 07:31 Відповісти
Під руки? - а ноги хто буде переставляти?
17.08.2025 07:38 Відповісти
Трамп хочет торговать с Путиным и ему насрать на Украину по ходу. Но он не может торговать, если Украина не пойдет на капитуляцию и ему придется усиливать против России действия. Но он сопротивляется. Ему же Путин деньгами перед носом поводил и тот, как ослик за морковкой.
17.08.2025 07:42 Відповісти
17.08.2025 07:44 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4808149-dzhonson-pro-samit-na-aliastsi-naiohydnishyi-epizod-v-istorii-dyplomatii Джонсон про саміт на Алясці: Найогидніший епізод в історії дипломатії

https://ua.korrespondent.net/world/4808149-dzhonson-pro-samit-na-aliastsi-naiohydnishyi-epizod-v-istorii-dyplomatii

Сам факт привітання Путіна на американській землі, організація для нього червоної доріжки та запрошення до президентського лімузину виглядали як приниження міжнародних демократичних принципів.
17.08.2025 07:50 Відповісти
В ідеалі щоб вони перемовини вели а зе мовчав
17.08.2025 07:51 Відповісти
Європейці, врешті, зрозуміли, що ішака самого ні вякому разі не можна випускати на подібного роду зустрічі. Там, де зявляється це безтолкове чмо, там завжди біда.
17.08.2025 08:01 Відповісти
Якщо перез Зеленським американські військові не постелять червону доріжку, це поганий знак. Стубб і Рютте то теж зовсім не друзі України.
17.08.2025 08:09 Відповісти
 
 