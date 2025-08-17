Стубб і Рютте можуть супроводжувати Зеленського на переговорах у Вашингтоні, - Politico
Європейські партнери готуються посилити делегацію Володимира Зеленського у США. Politico пише, що поруч із ним можуть опинитися президент Фінляндії Александр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте, аби зміцнити позицію Києва на переговорах із Дональдом Трампом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та обізнані джерела.
Європейські лідери намагаються уникнути повторення ситуації в Білому дому, яка може зруйнувати відносини між президентами в цей делікатний момент. Для цього планується відправити до Вашингтона президента Фінляндії Александра Стубба - одного з улюблених співрозмовників Трампа. Передбачається, що Стубб супроводжуватиме Зеленського на переговорах і допоможе запобігти будь-яким конфліктам, а також переконати американського президента включити Європу в будь-які подальші переговори.
За інформацією джерел, до США також може прибути та генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вибудував тісні стосунки з Трампом.
"Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашингтоні ключовим, аби переконати Трампа не погоджуватися на неприйнятні для Києва умови, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює", - зазначає видання.
Видання зазначає, що обійми Трампа з Путіним викликали занепокоєння в Європі: там побоюються, що президент України не отримає такого ж дружнього ставлення.
"Очевидно, що результати саміту на Алясці викликали занепокоєння в Європі, адже Трамп, схоже, прийняв значну частину аргументів Путіна", – заявив співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гран.
За його словами, саміт не був катастрофою, однак "європейці безперечно стурбовані напрямом, у якому все рухається". Саме тому союзники прагнуть уникнути будь-якої "драми" під час майбутнього візиту Зеленського.
Європейські чиновники зітхнули з полегшенням, що Трамп не уклав угоди з Путіним, але розчаровані тим, що питання про суворі вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту, було знято з порядку денного, пише Politico.
Сам факт привітання Путіна на американській землі, організація для нього червоної доріжки та запрошення до президентського лімузину виглядали як приниження міжнародних демократичних принципів.