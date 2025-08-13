Наступні кілька днів і тижнів можуть стати вирішальними для досягнення миру в Україні, - Стубб
На спільній телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн сторони виробили спільні погляди стосовно досягнення перемир'я та сталого миру в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х президент Фінляндії Александр Стубб.
"Чудова зустріч із президентом США та європейськими лідерами, включно з президентом Зеленським. Спільні погляди та єдність. Ми працюємо разом над досягненням перемир'я та сталого миру. Ми підтримуємо Україну на кожному кроці. Наступні кілька днів і тижнів можуть стати вирішальними", - йдеться в повідомленні.
інфа сотка
Украина продолжит по Сунь Цзы - Искусство войны вести свою стратегию - война истощает государство. Россию уже хорошо истощили и давать ей отдышаться никто не будет. Украина продолжит воевать до возвращения всех своих территорий и это вторая задача, а основная - это истощения экономики России и развал ее на много стран. Только тогда угроза спадет. Пока существует Империализм - он будет бороться за захват земель и ресурсов. Его нужно уничтожить полностью и создать вместо него новые государственные образования. Украина мыслит не на несколько лет безопасности, а на долгие годы!
Більш схоже на три поділи Польщі...