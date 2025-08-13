Наступні кілька днів і тижнів можуть стати вирішальними для досягнення миру в Україні, - Стубб

На спільній телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн сторони виробили спільні погляди стосовно досягнення перемир'я та сталого миру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х президент Фінляндії Александр Стубб.

"Чудова зустріч із президентом США та європейськими лідерами, включно з президентом Зеленським. Спільні погляди та єдність. Ми працюємо разом над досягненням перемир'я та сталого миру. Ми підтримуємо Україну на кожному кроці. Наступні кілька днів і тижнів можуть стати вирішальними", - йдеться в повідомленні.

