894 20

Наступні кілька днів і тижнів можуть стати вирішальними для досягнення миру в Україні, - Стубб

Стубб про перемир’я

На спільній телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн сторони виробили спільні погляди стосовно досягнення перемир'я та сталого миру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у соцмережі Х президент Фінляндії Александр Стубб.

"Чудова зустріч із президентом США та європейськими лідерами, включно з президентом Зеленським. Спільні погляди та єдність. Ми працюємо разом над досягненням перемир'я та сталого миру. Ми підтримуємо Україну на кожному кроці. Наступні кілька днів і тижнів можуть стати вирішальними", - йдеться в повідомленні.

Стубб про перемир’я

Фінляндія (1355) перемир'я (1002) Стубб Александр (104)
Можуть - у Стубба чуйка?
показати весь коментар
13.08.2025 18:34 Відповісти
Трамп жеж підключився - голуб миру
показати весь коментар
13.08.2025 18:38 Відповісти
2-3 тижні
інфа сотка
показати весь коментар
13.08.2025 18:40 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 18:52 Відповісти
Як мінімум до 2027 року - жодних поступок, разом до кінця!
показати весь коментар
13.08.2025 18:37 Відповісти
Да ви про мир нам торочите ще з тих пір як крим у нас відняли. Задовбали своїм миром. Мені вже одне це слово остогидне таке ж як брат і братній народ
показати весь коментар
13.08.2025 18:38 Відповісти
Украина не будет отдавать свои территории России и ждать пока она накопит силы для следующего нападения и захвата земель и ресурсов, как прописано в манифесте Империализма России.
Украина продолжит по Сунь Цзы - Искусство войны вести свою стратегию - война истощает государство. Россию уже хорошо истощили и давать ей отдышаться никто не будет. Украина продолжит воевать до возвращения всех своих территорий и это вторая задача, а основная - это истощения экономики России и развал ее на много стран. Только тогда угроза спадет. Пока существует Империализм - он будет бороться за захват земель и ресурсов. Его нужно уничтожить полностью и создать вместо него новые государственные образования. Украина мыслит не на несколько лет безопасности, а на долгие годы!
показати весь коментар
13.08.2025 18:38 Відповісти
Тех уродов, что не подорвали мосты и дали кацапам захватить юг и окружить Мариуполь - их нужно повесить на ветках и чтобы болтались мрази и все другие агенты россии боялись!
показати весь коментар
13.08.2025 18:51 Відповісти
Фінни свою територію програли Россії назавжди. Зато мир є. Карелії нема, мир є. У нас може бути ні миру, ні України, бо ніхто гарантій не дасть.
показати весь коментар
13.08.2025 18:44 Відповісти
То це добре чи погано у прикладі з фінами?
показати весь коментар
13.08.2025 18:51 Відповісти
Погано. Добре було б, якби вони перемогли
показати весь коментар
13.08.2025 18:55 Відповісти
Приклад фінів нерелевантний. Там мало бути продовження в 41, якому завадила кац-нац війна.
Більш схоже на три поділи Польщі...
показати весь коментар
13.08.2025 19:15 Відповісти
Ще наприкінці 40 молотов випрошував у Берліні дозволу на добивання фінів,але гітлер не дав бо після падіння Франції вже не бачив сенсу потурати москалям..
показати весь коментар
13.08.2025 19:25 Відповісти
Да да да підарасів заціпило на слові "вирішальний" ! Три роки одне і теж!
показати весь коментар
13.08.2025 19:06 Відповісти
 
 