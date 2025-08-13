РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Встреча Трампа и Путина
951 20

Следующие несколько дней и недель могут стать решающими для достижения мира в Украине, - Стубб

Стубб о перемирии

На совместной телеконференции между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран стороны выработали общие взгляды относительно достижения перемирия и устойчивого мира в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х президент Финляндии Александр Стубб.

"Замечательная встреча с президентом США и европейскими лидерами, включая президента Зеленского. Общие взгляды и единство. Мы работаем вместе над достижением перемирия и устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими", - говорится в сообщении.

Также читайте: Перемирие в Украине является одним из приоритетов Трампа во время встречи с Путиным, - Мерц

Стубб о перемирии

Автор: 

Финляндия (1006) перемирие (1695) Стубб Александр (102)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Да ви про мир нам торочите ще з тих пір як крим у нас відняли. Задовбали своїм миром. Мені вже одне це слово остогидне таке ж як брат і братній народ
показать весь комментарий
13.08.2025 18:38 Ответить
+3
Украина не будет отдавать свои территории России и ждать пока она накопит силы для следующего нападения и захвата земель и ресурсов, как прописано в манифесте Империализма России.
Украина продолжит по Сунь Цзы - Искусство войны вести свою стратегию - война истощает государство. Россию уже хорошо истощили и давать ей отдышаться никто не будет. Украина продолжит воевать до возвращения всех своих территорий и это вторая задача, а основная - это истощения экономики России и развал ее на много стран. Только тогда угроза спадет. Пока существует Империализм - он будет бороться за захват земель и ресурсов. Его нужно уничтожить полностью и создать вместо него новые государственные образования. Украина мыслит не на несколько лет безопасности, а на долгие годы!
показать весь комментарий
13.08.2025 18:38 Ответить
+1
Як мінімум до 2027 року - жодних поступок, разом до кінця!
показать весь комментарий
13.08.2025 18:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можуть - у Стубба чуйка?
показать весь комментарий
13.08.2025 18:34 Ответить
Трамп жеж підключився - голуб миру
показать весь комментарий
13.08.2025 18:38 Ответить
2-3 тижні
інфа сотка
показать весь комментарий
13.08.2025 18:40 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 18:52 Ответить
Як мінімум до 2027 року - жодних поступок, разом до кінця!
показать весь комментарий
13.08.2025 18:37 Ответить
Да ви про мир нам торочите ще з тих пір як крим у нас відняли. Задовбали своїм миром. Мені вже одне це слово остогидне таке ж як брат і братній народ
показать весь комментарий
13.08.2025 18:38 Ответить
Украина не будет отдавать свои территории России и ждать пока она накопит силы для следующего нападения и захвата земель и ресурсов, как прописано в манифесте Империализма России.
Украина продолжит по Сунь Цзы - Искусство войны вести свою стратегию - война истощает государство. Россию уже хорошо истощили и давать ей отдышаться никто не будет. Украина продолжит воевать до возвращения всех своих территорий и это вторая задача, а основная - это истощения экономики России и развал ее на много стран. Только тогда угроза спадет. Пока существует Империализм - он будет бороться за захват земель и ресурсов. Его нужно уничтожить полностью и создать вместо него новые государственные образования. Украина мыслит не на несколько лет безопасности, а на долгие годы!
показать весь комментарий
13.08.2025 18:38 Ответить
Тех уродов, что не подорвали мосты и дали кацапам захватить юг и окружить Мариуполь - их нужно повесить на ветках и чтобы болтались мрази и все другие агенты россии боялись!
показать весь комментарий
13.08.2025 18:51 Ответить
Фінни свою територію програли Россії назавжди. Зато мир є. Карелії нема, мир є. У нас може бути ні миру, ні України, бо ніхто гарантій не дасть.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:44 Ответить
То це добре чи погано у прикладі з фінами?
показать весь комментарий
13.08.2025 18:51 Ответить
Погано. Добре було б, якби вони перемогли
показать весь комментарий
13.08.2025 18:55 Ответить
Приклад фінів нерелевантний. Там мало бути продовження в 41, якому завадила кац-нац війна.
Більш схоже на три поділи Польщі...
показать весь комментарий
13.08.2025 19:15 Ответить
Ще наприкінці 40 молотов випрошував у Берліні дозволу на добивання фінів,але гітлер не дав бо після падіння Франції вже не бачив сенсу потурати москалям..
показать весь комментарий
13.08.2025 19:25 Ответить
Да да да підарасів заціпило на слові "вирішальний" ! Три роки одне і теж!
показать весь комментарий
13.08.2025 19:06 Ответить
 
 