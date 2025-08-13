Следующие несколько дней и недель могут стать решающими для достижения мира в Украине, - Стубб

На совместной телеконференции между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран стороны выработали общие взгляды относительно достижения перемирия и устойчивого мира в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х президент Финляндии Александр Стубб.

"Замечательная встреча с президентом США и европейскими лидерами, включая президента Зеленского. Общие взгляды и единство. Мы работаем вместе над достижением перемирия и устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими", - говорится в сообщении.

Также читайте: Перемирие в Украине является одним из приоритетов Трампа во время встречи с Путиным, - Мерц