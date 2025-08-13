Следующие несколько дней и недель могут стать решающими для достижения мира в Украине, - Стубб
На совместной телеконференции между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран стороны выработали общие взгляды относительно достижения перемирия и устойчивого мира в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсети Х президент Финляндии Александр Стубб.
"Замечательная встреча с президентом США и европейскими лидерами, включая президента Зеленского. Общие взгляды и единство. Мы работаем вместе над достижением перемирия и устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими", - говорится в сообщении.
інфа сотка
Украина продолжит по Сунь Цзы - Искусство войны вести свою стратегию - война истощает государство. Россию уже хорошо истощили и давать ей отдышаться никто не будет. Украина продолжит воевать до возвращения всех своих территорий и это вторая задача, а основная - это истощения экономики России и развал ее на много стран. Только тогда угроза спадет. Пока существует Империализм - он будет бороться за захват земель и ресурсов. Его нужно уничтожить полностью и создать вместо него новые государственные образования. Украина мыслит не на несколько лет безопасности, а на долгие годы!
Більш схоже на три поділи Польщі...