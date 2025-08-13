РУС
Перемирие в Украине является одним из приоритетов Трампа во время встречи с Путиным, - Мерц

Мерц о встрече Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в Украине будет одним из его приоритетов во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции.

"Конечно, мы говорили о вопросе прекращения огня. Президент Трамп сказал, что это один из его приоритетов в пятницу во время встречи с... Путиным. Я надеюсь, что дойдет до определенного согласования, потому что до сих пор все разговоры, которые велись с Путиным в течение 3,5 года, заканчивались лишь тем, что он усиливал военное присутствие, усиливал атаки", - сказал он.

Также читайте: Надеемся, что центральной темой на встрече Трампа и Путина на Аляске будет немедленное прекращение огня в Украине, - Зеленский

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

путин владимир (31889) Трамп Дональд (6248) Аляска (15) Фридрих Мерц (201)
Тампон як тільки сяде за стіл з ****** відразу забуде про що говорив з Зеленським і з Європою. Особливо коли ***** принесе новий портрет Тампону ще й нобелівську премію запропонує
13.08.2025 18:41 Ответить
Перемирие не продердится больше трех лет, в течении которых Украина будет в роли большого лугондона - постоянные терки по границам и ЛС.
13.08.2025 18:46 Ответить
Ага розкажи..., через два дні ***** висереться вам всім на голови, оце і весь "пріорітєт" буде..
13.08.2025 19:12 Ответить
 
 