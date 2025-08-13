Надеемся, что центральной темой на встрече Трампа и Путина на Аляске будет немедленное прекращение огня в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что немедленное прекращение огня в Украине станет центральной темой разговора во время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Берлине.

"Мы говорили о встрече на Аляске, мы надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня, немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент Соединенных Штатов Америки", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что Трамп предложил ему провести разговор по результатам встречи с российским диктатором.

"Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим следующие наши уже взаимные шаги", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.