Надеемся, что центральной темой на встрече Трампа и Путина на Аляске будет немедленное прекращение огня в Украине, - Зеленский

Зеленский о встрече Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что немедленное прекращение огня в Украине станет центральной темой разговора во время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Берлине.

"Мы говорили о встрече на Аляске, мы надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня, немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент Соединенных Штатов Америки", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что Трамп предложил ему провести разговор по результатам встречи с российским диктатором.

Также читайте: На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности, мы передали этот месседж Трампу, - Мерц

"Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим следующие наши уже взаимные шаги", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

