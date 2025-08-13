На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности, мы передали этот месседж Трампу, - Мерц
Президент США Дональд Трамп во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа, должен обсудить фундаментальный вопрос украинских и европейских интересов безопасности.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.
"На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, который мы прокоммуницировали сегодня с американским президентом, и мы были единодушны в оценке ситуации и также, какой цели можно достичь", - заявил канцлер ФРГ.
Напомним, что президент Зеленский прибыл 13 августа в Берлин, где примет участие в видеоконференции с европейскими лидерами, Трампом и Рютте.
про арешт міжнародного терориста!!!
все інше, повна *****!!!
і головний трамп і другий цінь пінь.
бо, весь час спілкувалися з надувною лялькою.