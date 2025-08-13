РУС
На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности, мы передали этот месседж Трампу, - Мерц

Мерц

Президент США Дональд Трамп во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа, должен обсудить фундаментальный вопрос украинских и европейских интересов безопасности.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, который мы прокоммуницировали сегодня с американским президентом, и мы были единодушны в оценке ситуации и также, какой цели можно достичь", - заявил канцлер ФРГ.

Напомним, что президент Зеленский прибыл 13 августа в Берлин, где примет участие в видеоконференции с европейскими лидерами, Трампом и Рютте.

Всі такі красиві гасла промовляють. А там два бабуїни насруть на весь Світ.
13.08.2025 17:43 Ответить
А Мерц впевнений, що Трамп розуміє зміст слова фундаментальні?
13.08.2025 17:44 Ответить
мова має йти тільки про одне!!!
про арешт міжнародного терориста!!!
все інше, повна *****!!!
13.08.2025 17:48 Ответить
Навіть якщо уявити неможливе і Трамп арештовує прибувшого на Аляску візаві то впевнений що у Москві заявлять що той, аляскінський *****, ,,нєнастаясчі,,. А Валадімєрваладіміравєч так і знаходиться на своєму місці. І навіть буде неважливо кого схоплять реального ***** чи його чергового клона.
13.08.2025 18:01 Ответить
тоді, це на весь світ заявляється, що всі навколо лохи.
і головний трамп і другий цінь пінь.
бо, весь час спілкувалися з надувною лялькою.
13.08.2025 18:07 Ответить
навряд чи це буде цікавити цих лідерів.... я думаю, що там практичний інтерес, які-небудь копалини у Північному океані, від американців технології, від кацапів - доступ, гроші й таке інше..., а війна то таке, бонусом піде... закінчать кацапи війну, отримають доступ до технологій, а ні - будуть використовувати китайські...
13.08.2025 17:51 Ответить
 
 