Новини Зустріч Трампа та Путіна
479 9

На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки, ми передали цей меседж Трампу, - Мерц

Мерц

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, має обговорити фундаментальне питання українських та європейських інтересів безпеки.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації і також, якої мети можна досягти", - заявив канцлер ФРН.

Нагадаємо, що президент Зеленський прибув 13 серпня до Берліна, де візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Трампом та Рютте.

Всі такі красиві гасла промовляють. А там два бабуїни насруть на весь Світ.
показати весь коментар
13.08.2025 17:43 Відповісти
А Мерц впевнений, що Трамп розуміє зміст слова фундаментальні?
показати весь коментар
13.08.2025 17:44 Відповісти
мова має йти тільки про одне!!!
про арешт міжнародного терориста!!!
все інше, повна *****!!!
показати весь коментар
13.08.2025 17:48 Відповісти
Навіть якщо уявити неможливе і Трамп арештовує прибувшого на Аляску візаві то впевнений що у Москві заявлять що той, аляскінський *****, ,,нєнастаясчі,,. А Валадімєрваладіміравєч так і знаходиться на своєму місці. І навіть буде неважливо кого схоплять реального ***** чи його чергового клона.
показати весь коментар
13.08.2025 18:01 Відповісти
тоді, це на весь світ заявляється, що всі навколо лохи.
і головний трамп і другий цінь пінь.
бо, весь час спілкувалися з надувною лялькою.
показати весь коментар
13.08.2025 18:07 Відповісти
Рожеві поні на марафоні
показати весь коментар
13.08.2025 18:10 Відповісти
навряд чи це буде цікавити цих лідерів.... я думаю, що там практичний інтерес, які-небудь копалини у Північному океані, від американців технології, від кацапів - доступ, гроші й таке інше..., а війна то таке, бонусом піде... закінчать кацапи війну, отримають доступ до технологій, а ні - будуть використовувати китайські...
показати весь коментар
13.08.2025 17:51 Відповісти
Меседж - це потужно! Тепер путлєр одразу припинить та втече...Якби згадали про санкції,ультиматуми,500 відсотків та "завалити зброєю"...Але поки тільки меседжи, які не збивають іскандери та дрони...
показати весь коментар
13.08.2025 18:19 Відповісти
Даже смішно це слухати що ***** який хоче завоювати Європу, разом з Тампоном який хоче розділити Європу і частину забрати собі, сядуть говорити про безпеку Європи і України. Два педофіла хочуть усиновити хлопчика
показати весь коментар
13.08.2025 18:36 Відповісти
 
 