На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки, ми передали цей меседж Трампу, - Мерц

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, має обговорити фундаментальне питання українських та європейських інтересів безпеки.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації і також, якої мети можна досягти", - заявив канцлер ФРН.

Нагадаємо, що президент Зеленський прибув 13 серпня до Берліна, де візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Трампом та Рютте.

