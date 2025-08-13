Сподіваємося, що центральною темою на зустрічі Трампа і Путіна на Алясці буде негайне припинення вогню в Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що негайне припинення вогню в Україні стане центральною темою розмови під час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на спільній з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пресконференції в Берліні.
"Ми говорили про зустріч на Алясці, ми сподіваємось, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки", - зазначив Зеленський.
Також він повідомив, що Трамп запропонував йому провести розмову за результатами зустрічі з російським диктатором.
"Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки", - сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найвидатніший лідер ********** мля🤬
Це вже цитати великих людей, чи ще ні?🤭