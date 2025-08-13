Перемир’я в Україні є одним із пріоритетів Трампа під час зустрічі з Путіним, - Мерц

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в Україні буде одним з його пріоритетів під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

"Звісно, ми говорили про питання припинення вогню. Президент Трамп сказав, що це є один з його пріоритетів у п'ятницю під час зустрічі з… Путіним. Я сподіваюсь, що дійде до певного узгодження, бо досі всі розмови, які велися з Путіним протягом 3,5 року, закінчувалися лише тим, що він посилював військову присутність, посилював атаки", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.