Перемир’я в Україні є одним із пріоритетів Трампа під час зустрічі з Путіним, - Мерц

Мерц про зустріч Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в Україні буде одним з його пріоритетів під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

"Звісно, ми говорили про питання припинення вогню. Президент Трамп сказав, що це є один з його пріоритетів у п'ятницю під час зустрічі з… Путіним. Я сподіваюсь, що дійде до певного узгодження, бо досі всі розмови, які велися з Путіним протягом 3,5 року, закінчувалися лише тим, що він посилював військову присутність, посилював атаки", - сказав він.

Також читайте: Сподіваємося, що центральною темою на зустрічі Трампа і Путіна на Алясці буде негайне припинення вогню в Україні, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

путін володимир Трамп Дональд Аляска Мерц Фрідріх
Тампон як тільки сяде за стіл з ****** відразу забуде про що говорив з Зеленським і з Європою. Особливо коли ***** принесе новий портрет Тампону ще й нобелівську премію запропонує
показати весь коментар
13.08.2025 18:41 Відповісти
Перемирие не продердится больше трех лет, в течении которых Украина будет в роли большого лугондона - постоянные терки по границам и ЛС.
показати весь коментар
13.08.2025 18:46 Відповісти
Ага розкажи..., через два дні ***** висереться вам всім на голови, оце і весь "пріорітєт" буде..
показати весь коментар
13.08.2025 19:12 Відповісти
 
 