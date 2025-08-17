Стубб и Рютте могут сопровождать Зеленского на переговорах в Вашингтоне, - Politico

Европейские партнеры готовятся усилить делегацию Владимира Зеленского в США. Politico пишет, что рядом с ним могут оказаться президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах с Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и осведомленные источники.

Европейские лидеры пытаются избежать повторения ситуации в Белом доме, которая может разрушить отношения между президентами в этот деликатный момент. Для этого планируется отправить в Вашингтон президента Финляндии Александра Стубба - одного из любимых собеседников Трампа. Предполагается, что Стубб будет сопровождать Зеленского на переговорах и поможет предотвратить любые конфликты, а также убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры.

По информации источников, в США также может прибыть и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который выстроил тесные отношения с Трампом.

"Европа и Украина считают понедельничный саммит в Вашингтоне ключевым, чтобы убедить Трампа не соглашаться на неприемлемые для Киева условия, в частности о передаче России украинских территорий, которые Москва лишь частично контролирует", - отмечает издание.

Издание отмечает, что объятия Трампа с Путиным вызвали беспокойство в Европе: там опасаются, что президент Украины не получит такого же дружественного отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующие несколько дней и недель могут стать решающими для достижения мира в Украине, - Стубб

"Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, ведь Трамп, похоже, принял значительную часть аргументов Путина", - заявил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.

По его словам, саммит не был катастрофой, однако "европейцы определенно обеспокоены направлением, в котором все движется". Именно поэтому союзники стремятся избежать любой "драмы" во время предстоящего визита Зеленского.

Европейские чиновники вздохнули с облегчением, что Трамп не заключил сделки с Путиным, но разочарованы тем, что вопрос о строгих вторичных тарифах для стран, покупающих российскую нефть, был снят с повестки дня, пишет Politico.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Трампом: Нужно выяснить детали и определить, какие шаги необходимы и какие сработают