Встреча Трампа и Зеленского
Стубб и Рютте могут сопровождать Зеленского на переговорах в Вашингтоне, - Politico

Зеленский встретился с премьером Нидерландов Схоофом

Европейские партнеры готовятся усилить делегацию Владимира Зеленского в США. Politico пишет, что рядом с ним могут оказаться президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах с Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и осведомленные источники.

Европейские лидеры пытаются избежать повторения ситуации в Белом доме, которая может разрушить отношения между президентами в этот деликатный момент. Для этого планируется отправить в Вашингтон президента Финляндии Александра Стубба - одного из любимых собеседников Трампа. Предполагается, что Стубб будет сопровождать Зеленского на переговорах и поможет предотвратить любые конфликты, а также убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры.

По информации источников, в США также может прибыть и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который выстроил тесные отношения с Трампом.

"Европа и Украина считают понедельничный саммит в Вашингтоне ключевым, чтобы убедить Трампа не соглашаться на неприемлемые для Киева условия, в частности о передаче России украинских территорий, которые Москва лишь частично контролирует", - отмечает издание.

Издание отмечает, что объятия Трампа с Путиным вызвали беспокойство в Европе: там опасаются, что президент Украины не получит такого же дружественного отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующие несколько дней и недель могут стать решающими для достижения мира в Украине, - Стубб

"Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, ведь Трамп, похоже, принял значительную часть аргументов Путина", - заявил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.

По его словам, саммит не был катастрофой, однако "европейцы определенно обеспокоены направлением, в котором все движется". Именно поэтому союзники стремятся избежать любой "драмы" во время предстоящего визита Зеленского.

Европейские чиновники вздохнули с облегчением, что Трамп не заключил сделки с Путиным, но разочарованы тем, что вопрос о строгих вторичных тарифах для стран, покупающих российскую нефть, был снят с повестки дня, пишет Politico.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Трампом: Нужно выяснить детали и определить, какие шаги необходимы и какие сработают

Зеленский Владимир (21582) Рютте Марк (452) Стубб Александр (104)
Топ комментарии
+6
Це було б значно краще, ніж із завгоспом.
показать весь комментарий
17.08.2025 07:30 Ответить
+5
https://ua.korrespondent.net/world/4808149-dzhonson-pro-samit-na-aliastsi-naiohydnishyi-epizod-v-istorii-dyplomatii Джонсон про саміт на Алясці: Найогидніший епізод в історії дипломатії

https://ua.korrespondent.net/world/4808149-dzhonson-pro-samit-na-aliastsi-naiohydnishyi-epizod-v-istorii-dyplomatii

Сам факт привітання Путіна на американській землі, організація для нього червоної доріжки та запрошення до президентського лімузину виглядали як приниження міжнародних демократичних принципів.
показать весь комментарий
17.08.2025 07:50 Ответить
+3
Європейці, врешті, зрозуміли, що ішака самого ні вякому разі не можна випускати на подібного роду зустрічі. Там, де зявляється це безтолкове чмо, там завжди біда.
показать весь комментарий
17.08.2025 08:01 Ответить
Це було б значно краще, ніж із завгоспом.
показать весь комментарий
17.08.2025 07:30 Ответить
при Пороху було інакше !

Україні потрібен Гетьман !

.
показать весь комментарий
17.08.2025 08:24 Ответить
А воно що, не дієздатне? Зачекайте, то є ж опекун - Дермак.
показать весь комментарий
17.08.2025 07:31 Ответить
Потрібні не генсеки, а здоровенні санітари з гамівною сорочкою для рижого п.дора.
показать весь комментарий
17.08.2025 07:31 Ответить
Під руки? - а ноги хто буде переставляти?
показать весь комментарий
17.08.2025 07:38 Ответить
Трамп хочет торговать с Путиным и ему насрать на Украину по ходу. Но он не может торговать, если Украина не пойдет на капитуляцию и ему придется усиливать против России действия. Но он сопротивляется. Ему же Путин деньгами перед носом поводил и тот, как ослик за морковкой.
показать весь комментарий
17.08.2025 07:42 Ответить
Компроматом йому путін під носом "поводіл"
показать весь комментарий
17.08.2025 09:11 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 07:44 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4808149-dzhonson-pro-samit-na-aliastsi-naiohydnishyi-epizod-v-istorii-dyplomatii Джонсон про саміт на Алясці: Найогидніший епізод в історії дипломатії

https://ua.korrespondent.net/world/4808149-dzhonson-pro-samit-na-aliastsi-naiohydnishyi-epizod-v-istorii-dyplomatii

Сам факт привітання Путіна на американській землі, організація для нього червоної доріжки та запрошення до президентського лімузину виглядали як приниження міжнародних демократичних принципів.
показать весь комментарий
17.08.2025 07:50 Ответить
В ідеалі щоб вони перемовини вели а зе мовчав
показать весь комментарий
17.08.2025 07:51 Ответить
Європейці, врешті, зрозуміли, що ішака самого ні вякому разі не можна випускати на подібного роду зустрічі. Там, де зявляється це безтолкове чмо, там завжди біда.
показать весь комментарий
17.08.2025 08:01 Ответить
Якщо перез Зеленським американські військові не постелять червону доріжку, це поганий знак. Стубб і Рютте то теж зовсім не друзі України.
показать весь комментарий
17.08.2025 08:09 Ответить
не можна дуріка одного випускати,
шо б в окно видно було де він там борсається і що робить...
показать весь комментарий
17.08.2025 08:37 Ответить
Було б добре, щоб хтось із дорослих супроводжував цього зеленого кізяка
показать весь комментарий
17.08.2025 09:07 Ответить
 
 