Зеленский о встрече с Трампом: Нужно выяснить детали и определить, какие шаги необходимы и какие сработают
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем намерен говорить на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на понедельник, 18 августа.
Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать гораздо больше, а именно мирную жизнь с соседями в течение десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что прекращение убийств - это ключевой элемент прекращения войны.
Кроме того, он сообщил, что сегодня весь день продолжается координация с партнерами.
"Завтра тоже в графике уже есть разговоры. Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают. Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого!" - добавил президент.
Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.
у разі, якщо венс не почує, то подякуй ще 1893 рази, тільки щиро
ржавый даже с маска стебался за его футболку аутистную
Фото з зустрічі Трампа і Зеленського в США.
Стоїть Трамп, а біля нього Зеленський, в спортивному костюмі😆
Трумп вже заявив Зеленському та керівникам країн-союзників України що "настав час укладати угоду", мовляв, це конче необхідно зробити після його рандеву з ******. Він так сильно хоче "угоду", що вперше погодився надати Україні разом із європейцями гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ із Донбасу. Бо до вчора він категорично відмовлявся залучати США до питань гарантій; а сьогодні змінив свою позицію. Стармер і Макрон це помітили.
Трумп не розуміє, що Зеленський не може ухвалити рішення про здачу всього Донбасу, оскільки з цим непогодиться український народ. І не підтримають цього європейські союзники України. Вони ж прекрасно розуміють, що ***** далі піде, якщо не на Прибалтику, то Україну "розмінюватись територіями" подібним чином.
Трумп припускає варіант, що можна умовити Зе зіграти в піддавки з орками на Донбасі: щоб не виглядало свідомою здачею Україною Донбасу - щоб це був повзучий відступ ЗСУ. Недарма його васал сенатор л.Грім став згадувати нову дату "миру" - мовляв, до Різдва все владнаємо...
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).
ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп
АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
‼️В перший числах жовтня, буде зібрання нобелівського комітет та оголосять претендентів. В Стокгольмі, мають заявити, що не можуть включити в список претендентів, людину, як зустрічається та тисне руку міжнародному злочинцю. І на цьому все!
Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.