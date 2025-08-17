РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
744 15

Зеленский о встрече с Трампом: Нужно выяснить детали и определить, какие шаги необходимы и какие сработают

Встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем намерен говорить на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на понедельник, 18 августа.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать гораздо больше, а именно мирную жизнь с соседями в течение десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Также читайте: Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским 22 августа, - Axios

Зеленский подчеркнул, что прекращение убийств - это ключевой элемент прекращения войны.

Кроме того, он сообщил, что сегодня весь день продолжается координация с партнерами.

"Завтра тоже в графике уже есть разговоры. Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают. Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого!" - добавил президент.

Также читайте: Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, - The New York Times

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+2
Тільки на початку зустрічі обовʼязково 1357 разів подякуй Трампу та США за допомогу
у разі, якщо венс не почує, то подякуй ще 1893 рази, тільки щиро
показать весь комментарий
17.08.2025 00:04 Ответить
+2
Костюм одягни.
показать весь комментарий
17.08.2025 00:06 Ответить
+2
Заграй йому на роялі, як ти вмієш!
показать весь комментарий
17.08.2025 00:08 Ответить
Тільки на початку зустрічі обовʼязково 1357 разів подякуй Трампу та США за допомогу
у разі, якщо венс не почує, то подякуй ще 1893 рази, тільки щиро
показать весь комментарий
17.08.2025 00:04 Ответить
и костюм пусть оденет.

ржавый даже с маска стебался за его футболку аутистную
показать весь комментарий
17.08.2025 00:11 Ответить
Найвеличніший, запиши собі на чолі. Жодного метра не можна віддавати каzапам. Ніякої каzап'ячої мови як другої державної в Україні. Ніякої підтримки каzап'ячої секти в Україні.
показать весь комментарий
17.08.2025 00:04 Ответить
Костюм одягни.
показать весь комментарий
17.08.2025 00:06 Ответить
18 серпня.
Фото з зустрічі Трампа і Зеленського в США.
Стоїть Трамп, а біля нього Зеленський, в спортивному костюмі😆
показать весь комментарий
17.08.2025 00:12 Ответить
Заграй йому на роялі, як ти вмієш!
показать весь комментарий
17.08.2025 00:08 Ответить
Ще трохи і Україна буде платити расєї, що змусила її вторгнутися. Путін рече несусвітнє, Україна писок закрила і мовчить, як заціпило
показать весь комментарий
17.08.2025 00:16 Ответить
Нема - ні юристів, ні дипломатів, ні політиків, нікого. Щось там шкрябають для внутрішнього користування і більше ні му-му
показать весь комментарий
17.08.2025 00:19 Ответить
Вірогідно, Трумп в понеділок буде переконувати, умовляти, шантажувати, примушувати (акакаяразніца) Зе вивести ЗСУ з Донецької області в обмін на обіцянку ***** більше ніде по всій лінії фронту не атакувати, не просуватись.
Трумп вже заявив Зеленському та керівникам країн-союзників України що "настав час укладати угоду", мовляв, це конче необхідно зробити після його рандеву з ******. Він так сильно хоче "угоду", що вперше погодився надати Україні разом із європейцями гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ із Донбасу. Бо до вчора він категорично відмовлявся залучати США до питань гарантій; а сьогодні змінив свою позицію. Стармер і Макрон це помітили.
Трумп не розуміє, що Зеленський не може ухвалити рішення про здачу всього Донбасу, оскільки з цим непогодиться український народ. І не підтримають цього європейські союзники України. Вони ж прекрасно розуміють, що ***** далі піде, якщо не на Прибалтику, то Україну "розмінюватись територіями" подібним чином.
Трумп припускає варіант, що можна умовити Зе зіграти в піддавки з орками на Донбасі: щоб не виглядало свідомою здачею Україною Донбасу - щоб це був повзучий відступ ЗСУ. Недарма його васал сенатор л.Грім став згадувати нову дату "миру" - мовляв, до Різдва все владнаємо...
показать весь комментарий
17.08.2025 00:19 Ответить
Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
‼️В перший числах жовтня, буде зібрання нобелівського комітет та оголосять претендентів. В Стокгольмі, мають заявити, що не можуть включити в список претендентів, людину, як зустрічається та тисне руку міжнародному злочинцю. І на цьому все!

Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.
показать весь комментарий
17.08.2025 00:49 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 00:50 Ответить
цей "потроп" затопить Європу третьою світовою війною, і адекватні керівники з країн Євросоюзу це прекрасно розуміють.
показать весь комментарий
17.08.2025 00:53 Ответить
Рояль, тільки рояль спасе ситуацію!!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 00:35 Ответить
КАРТИ У РУКАВІ ДЕРЖИ, дурак
показать весь комментарий
17.08.2025 00:47 Ответить
"щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть", це зелене падло існує в якомось Зазеркалі...
показать весь комментарий
17.08.2025 00:51 Ответить
 
 