Зеленский о встрече с Трампом: Нужно выяснить детали и определить, какие шаги необходимы и какие сработают

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем намерен говорить на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на понедельник, 18 августа.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать гораздо больше, а именно мирную жизнь с соседями в течение десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Также читайте: Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским 22 августа, - Axios

Зеленский подчеркнул, что прекращение убийств - это ключевой элемент прекращения войны.



Кроме того, он сообщил, что сегодня весь день продолжается координация с партнерами.

"Завтра тоже в графике уже есть разговоры. Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают. Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого!" - добавил президент.

Также читайте: Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, - The New York Times

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.