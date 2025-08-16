Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, - The New York Times

Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, которая должна состояться в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщают источники The New York Times.

Так, да данным издания, Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает, что Украина должна уступить свои территории .

Источники заявили, что президент США обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены принять участие в этой встрече.

Отмечается, что решение о своих территориях будет принимать Украина, при этом международные границы не могут быть изменены силой.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

