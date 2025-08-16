РУС
Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, - The New York Times

Встреча Трампа и Зеленского

Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, которая должна состояться в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщают источники The New York Times.

Так, да данным издания, Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает, что Украина должна уступить свои территории .

Источники заявили, что президент США обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены принять участие в этой встрече.

Отмечается, что решение о своих территориях будет принимать Украина, при этом международные границы не могут быть изменены силой.

Также читайте: Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Читайте: Все детали по завершению войны обсужу с Трампом в Вашингтоне в понедельник, - Зеленский

Зеленский Владимир (21582) переговоры (5120) Трамп Дональд (6342)
+11
"Взамін" земель буде нова війна за півроку-рік.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:15 Ответить
+8
Нової війни не буде лише в одному випадку коли орки довоюються до цугундера. Як нікалай втарой...
показать весь комментарий
16.08.2025 18:29 Ответить
+6
Взагалі-то як це захоплювати силовим шляхом в 21 сторіччі землі? Ну ок. Давайте помиримося. От тільки після цього підемо виріжемо угорців к хєрам собачім. Токо швидко треба. І скажемо ми це зробили бо хочемо миру
показать весь комментарий
16.08.2025 18:22 Ответить
ну хоч так, бо пускати вовчика одного до трумпа - два "величших підора" такого наговорять.. там дорослі треба
показать весь комментарий
16.08.2025 18:10 Ответить
один х..й - Будапешт !

чи ви вірите трампу?

.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:33 Ответить
Коли тебе піймають та прикують до чогось. Бо ловити тебе танком увзовж Тиси дуже накладно.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:14 Ответить
Через Молдову план тікати. Чи через Польшу?
показать весь комментарий
16.08.2025 19:26 Ответить
Ще одна беззмiстовна зустрiч нi про що
показать весь комментарий
16.08.2025 18:11 Ответить
червоні доріжки будуть? Чи вони для плебесу не передбачені?
показать весь комментарий
16.08.2025 18:11 Ответить
Будуть приводити до тями.Можливо ногами.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:12 Ответить
Тобто,Трампон вирішив,що тиснути лиш на українського преза це перебор,вирішив європейців підключити.Це добре.Цікавлять не лиш землі ,а й що взамін.Взамін ,ідеально було б Нато,на другий день.Хоч і до Нати є претензії,але іншої альтернативи не видно.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:13 Ответить
16.08.2025 18:15 Ответить
16.08.2025 18:29 Ответить
Про Першу Світову дитячі фантазії? Мені здавалося, орчатина дійсно надорвалася там. Отак би й зараз.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:39 Ответить
Так,я мав написати "тимчасовий взамін"(просто стилістично неправильно.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:18 Ответить
Іменно!Це зрозуміло всім розумним людям...
показать весь комментарий
16.08.2025 18:23 Ответить
Гарантия это оружие и бесперебойная логистика !!!
Про военные контингенты - вопрос скользкий. Что бы они работали, не раздумывая защищали нужно предприятия подарить западным инвесторам. Именно в собственность , что б не боялись отжима ресурсов и лицензий от очередной бизнес-няни.

 а зная наших чинуш без принципов, то могут отдать даже Нерда , а посполитые получат лишь убитую экологию и раковые легкие в плохом воздухе ( и грунтовых водах)
показать весь комментарий
16.08.2025 18:24 Ответить
Я підозрюю,що ствердлість яєць нашого преза ,зумовлена якимось ракетами,про котрі ніде не пишуть)
показать весь комментарий
16.08.2025 18:36 Ответить
Тобто ішак вже офіційно обговорюватиме здачу половини країни? Чи нахіба він зібрався до трампа? Шоби шо?
показать весь комментарий
16.08.2025 18:14 Ответить
Є хороша пропозиція)Ту частину.що він думає здати,він може з концертами експлуатувати)
показать весь комментарий
16.08.2025 18:19 Ответить
А на хрена ж ещё его вызывать? От него и так уже тошнота в Овальном кабинете, давно дали понять!!!
А так "пис Дил" или "грэйт Дил" и Ресурсы животворящие - наверняка истинная причина, что б его потерпеть
показать весь комментарий
16.08.2025 18:19 Ответить
Будуть Зелю накручувати
показать весь комментарий
16.08.2025 18:16 Ответить
а це вже краще ніж один без Європи.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:36 Ответить
Так Європу на перемовини Трамп жеж не бере
показать весь комментарий
16.08.2025 18:39 Ответить
до перовин ще далеко, а от на рзмови про це то вже щось, хоч не одна ЗЄ .
так Трамп дуже швиденько звітував перед партнерами , а от тепер цей кличе їх на консультації ... Він мені якось виглядає як наш вовка , котрого дипломатично строять Європейіц , а Трампа його власні РЕСПИ ... Не забувайте, МАГАцисти рішуче настроєні добити Доні темою Епштейна по виходу з канікул...
показать весь комментарий
16.08.2025 18:45 Ответить
Доречі послухала ось це - так там І трамп давав сам особисто рішення по Україіні - ні краплі визнання захвачених територій - дивитися з 15-31
показать весь комментарий
16.08.2025 18:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mPmHwyN3rpU&t=297s
показать весь комментарий
16.08.2025 18:41 Ответить
Не визнавати не значить не віддати зараз під російський контроль. Литву, Латвію, Естонію також юридично не визнавали за СРСР. Але по факту 50 років вони таки були в совку. Приблизно це пропонують нам зараз. Мовляв, віддайте все. Але в вашій Конституції ці землі залишаться. Якщо ***** не знищить всю Україну то будете десятиріччями згадувати Херсон з Кримом за пляшкою та пускати сльозу. Аж допоки з тої сторони не появляться нові косоокі господарі.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:20 Ответить
Змащувати отвір,та промовляти,щоб не хвилювався ,бо нас тут в кабінеті небагато,та й оральний він))Але Зе мав би подумати,що в Україні ніхто по сідницях для розслабухи похлопувати не буде))Запхають кудись гранату і дадуть в руку кільце від цієї гранати)
показать весь комментарий
16.08.2025 18:39 Ответить
Маєш наувазі, патріоти підуть визволяти Крим поки Стицьки ель в лондонських пабах питимуть?
показать весь комментарий
16.08.2025 19:23 Ответить
а, от тепер...
будете сміятися!
навіть зе!гніда, може помститися за костюм! може обісцяти рудого ********* доні!
показать весь комментарий
16.08.2025 18:18 Ответить
Хочу в це вірити,але і серед європейців є підериси,котрі його штовхатимуть до...тюрми після капітуляції)причому тюрма буде не в Лондоні,а в Україні)
показать весь комментарий
16.08.2025 18:21 Ответить
Взагалі-то як це захоплювати силовим шляхом в 21 сторіччі землі? Ну ок. Давайте помиримося. От тільки після цього підемо виріжемо угорців к хєрам собачім. Токо швидко треба. І скажемо ми це зробили бо хочемо миру
показать весь комментарий
16.08.2025 18:22 Ответить
не повірите!
але, угорці на побутовому рівні, майже боги!
словаки, румуни дуже дружелюбні!
а, от поляки!!!!
поляки кончені утирки!!
і, хто б міг подумати?
поляки, вороги нам, як і кацапи!!!! навіть більше, бо підступні!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 18:29 Ответить
не повірю
показать весь комментарий
16.08.2025 18:36 Ответить
стравити українців з поляками? - мрія *****
показать весь комментарий
16.08.2025 18:38 Ответить
вся допомога яка йде в Україну - йде через Польщю,
не кажучи вже за польську допомогу.
гавкати на неї може тільки прикацаплений собака.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:49 Ответить
щось писати у відповідь, ніку що скаче по впн!
щось писати у відповідь, ніку що не може сформулювати свою думку в одному повідомлені це ......
перший і останній раз!
показать весь комментарий
16.08.2025 19:12 Ответить
буба знову биковати почне.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:28 Ответить
Я тут, мля Гамлет!
показать весь комментарий
16.08.2025 18:31 Ответить
Ніяких здач територій українського Донбасу ! Це буде вирок Зеленському - він це розуміє і на це не піде.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:36 Ответить
Це не Зеленському. Це всім нам.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:24 Ответить
У Зегевары на неопределенный период абсолютная власть, которая ему безмерно дорога. При любом результате войны, кроме абсолютно нереальных "границ 91 года", он ее лишится. Вывод очевиден: все эти саммиты, встречи и т.д. до жопы.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:40 Ответить
Буде субстантивно імплементувати План Ху?ла. На кону Нобелевка мтротворча.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:41 Ответить
Як тимчасова альтернатива факту, що Україна ПОКИ ЩО не в НАТО = АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК, напр., Німеччини у випадку нападу ************** на одну (спочатку) область України (напр., Закарпатську). Залізне зобов'язання. Прямо сьогодні, а не колись. Поступово додати ще декілька країн (до 30) та ще декілька областей (до 20)... Майже назавжди - до остаточного прийняття України до складу НАТО.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:47 Ответить
ВПК всего мира хлопает в ладоши! Раньше, хоть какие то приличия из за страха соблюдались, а теперь. У кого больше ружей тот и оттяпает у соседа приглянувшийся "кусочек". Главное, хорошо закупиться стрелялками. А историй для легитимизации своих хотелок про царей Горохов с рюриками вам сколько угодно навыдумывает ИИ.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:53 Ответить
Всі - актори, світ театр. Шоу Трампа. Перемовини з агресором і катом.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:22 Ответить
***,з ніг на голову рижа обіз'яна ставить: міжнародне право нах...,союзників нах...,злочинця з кривавими руками по вуха в друзів Скринька пандори відкрита.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:01 Ответить
 
 