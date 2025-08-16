Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, - The New York Times
Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, которая должна состояться в Белом доме в понедельник, 18 августа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщают источники The New York Times.
Так, да данным издания, Трамп хочет обсудить "план мирного урегулирования", который предусматривает, что Украина должна уступить свои территории .
Источники заявили, что президент США обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены принять участие в этой встрече.
Отмечается, что решение о своих территориях будет принимать Украина, при этом международные границы не могут быть изменены силой.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
чи ви вірите трампу?
.
Про военные контингенты - вопрос скользкий. Что бы они работали, не раздумывая защищали нужно предприятия подарить западным инвесторам. Именно в собственность , что б не боялись отжима ресурсов и лицензий от очередной бизнес-няни.
а зная наших чинуш без принципов, то могут отдать даже Нерда , а посполитые получат лишь убитую экологию и раковые легкие в плохом воздухе ( и грунтовых водах)
А так "пис Дил" или "грэйт Дил" и Ресурсы животворящие - наверняка истинная причина, что б его потерпеть
так Трамп дуже швиденько звітував перед партнерами , а от тепер цей кличе їх на консультації ... Він мені якось виглядає як наш вовка , котрого дипломатично строять Європейіц , а Трампа його власні РЕСПИ ... Не забувайте, МАГАцисти рішуче настроєні добити Доні темою Епштейна по виходу з канікул...
будете сміятися!
навіть зе!гніда, може помститися за костюм! може обісцяти рудого ********* доні!
але, угорці на побутовому рівні, майже боги!
словаки, румуни дуже дружелюбні!
а, от поляки!!!!
поляки кончені утирки!!
і, хто б міг подумати?
поляки, вороги нам, як і кацапи!!!! навіть більше, бо підступні!!!
не кажучи вже за польську допомогу.
гавкати на неї може тільки прикацаплений собака.
щось писати у відповідь, ніку що не може сформулювати свою думку в одному повідомлені це ......
перший і останній раз!