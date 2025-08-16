РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
2 316 45

Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg

Путин хочет весь Донбасс

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор требует контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Во время телефонного разговора Трамп заявил, что хотя Украина сама решает, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась - он по-прежнему хочет, чтобы Киев отказался от контроля над всей территорией Донбасса на востоке Украины", - отмечают источники.

Кроме того, источники рассказали, что Россия готова прекратить выдвигать свои претензии на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств, - Каллас

Также Трамп сказал лидерам, что готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет касаться НАТО, и намекнул, что Путин будет с этим согласен.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Донбасс (26959) Донецкая область (10506) Трамп Дональд (6342) Луганская область (6534)
Топ комментарии
+10
Результатів від цієї вистави приблизно стільки ж як і від минулорічного Саміту Миру у Швейцарії. Хто про нього вже пам'ятає?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:33 Ответить
+9
Залповий старт балістики по москві зробить для миру більше ніж будь який самміт.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:36 Ответить
+7
Не може взяти силою,пробує плакатись трампону,що за ганебні часи.....
показать весь комментарий
16.08.2025 17:32 Ответить
Не може взяти силою,пробує плакатись трампону,що за ганебні часи.....
показать весь комментарий
16.08.2025 17:32 Ответить
і не візьме там укріплення міцні
показать весь комментарий
16.08.2025 17:35 Ответить
*******
показать весь комментарий
16.08.2025 17:49 Ответить
вухо даю !
показать весь комментарий
16.08.2025 17:53 Ответить
а куйку він нюхнуть не хоче
показать весь комментарий
16.08.2025 17:33 Ответить
Так він сам куйок хоч і поганяло в нього *****
показать весь комментарий
16.08.2025 17:40 Ответить
Результатів від цієї вистави приблизно стільки ж як і від минулорічного Саміту Миру у Швейцарії. Хто про нього вже пам'ятає?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:33 Ответить
Залповий старт балістики по москві зробить для миру більше ніж будь який самміт.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:36 Ответить
Можу підсобити, якраз горохового супу наївся.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:03 Ответить
Ні, там в Швейцарії ще й обідали , й Ларьочник стояв у центрі закриваючи лідери країн жіночок маленьких собою
показать весь комментарий
16.08.2025 17:37 Ответить
все-таки треба відчути різницю- НЕ СТАЛОСЯ тет-а тет з виходом зігнутого й червоного трумпа як у МНЮНХЕНІ в 2017 му
показать весь комментарий
16.08.2025 17:39 Ответить
може ще 4,4 роки вимагати.

стільки йому треба для завоювання решти Донбасу по аналітичним даним

.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:34 Ответить
А можна почути щось конкретне про вимоги і умови від самого Трампа, без "про це заявив хтось там з посиланням на невідомі джерела"?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:37 Ответить
❗️Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський передасть Росії весь Донбас, включно з районами, які наразі не контролює Росія, - NYT
показать весь комментарий
16.08.2025 17:38 Ответить
А сільоТку у кабаєвої він не хоче занюхати?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:43 Ответить
СВІЖИЙ ВИПУСК NYT
УКРАЇНА ТА ЄВРОПА ВИДИХНУЛИ ПІСЛЯ САМІТУ НА АЛЯСЦІ: У NYT ПОДІЛИЛИСЬ АЛЬТЕРНАТИВНИМ ПОГЛЯДОМ НА ЗУСТРІЧ ПУТІНА ТА ТРАМПА

Той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що. Диктатор "змив" розмови про "серйозні наслідки".

Відсутність результатів https://zn.ua/ukr/POLITICS/svit-stav-bezpechnishim-orban-vidreahuvav-na-zustrich-tramp-i-putina.html після перемовин на Алясці - насамперед домовленості про припинення вогню - є радше полегшенням для українців та європейці, аніж відчаєм, пише https://www.nytimes.com/2025/08/15/us/politics/trump-putin-summit-ukrainians.html The New York Times. Кореспондент видання Девід Е. Сангер, який працює у Білому домі, наголошує, що найбільшим страхом України та Європи було те, що глава Білого дому може поступитися територіями та змусили українського лідера Володимира Зеленського "зробити болісний вибір між відмовою від понад 20% території своєї країни та відхиленням мирної угоди".

"Зеленський, можливо, все-таки буде змушений зробити цей вибір. Але Трамп вилетів з Аляски раніше, ніж планувалося, не досягнувши найпростішого першого кроку: тимчасового перемир'я, яке дозволило б провести подальші переговори, - підкреслив Сангер. - Саме такий результат, як він сказав журналістам раніше в п'ятницю, його «не влаштовує»".

Втім, Трамп все одно викликав в усіх, в тому числі у Зеленського, стурбованість через те, як він поводився з диктатором. А той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що.

"Не було жодних публічних дискусій про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Зникли раніше встановлені Трампом терміни - включаючи той, що минув минулого тижня - для укладення Росією тривалого перемир'я, - пише кореспондент. - Посмішками, рукостисканнями та особистою зустріччю Путін змив розмови Трампа про «серйозні наслідки», якщо зустріч закінчиться без припинення воєнних дій".

Також Путін самітом на Алясці досяг важливої мети - вийшов з категорії автократів, які підпадають під санкції. А Трамп зустрів його, як ... миротворця. Це дозволило очільнику Кремля виграти час без будь-яких поступок зі свого боку.

"Неясно, як довго це буде діяти. Але це була вражаюча дипломатія, яка тривала менш ніж чотири години на американській землі", - додав Сангер.

H

Експосол України у США Володимир Єльченко вважає, що Трамп певний час точно https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-pevnij-chas-bratime-uchast-u-perehovorakh-abo-robitime-vihljad-bo-khoche-dovesti-svij-plan-do-kintsja-eksposol-ukrajini-u-ssha.html продовжить брати участь у переговорах, а потім, ймовірно, все залежатиме від результатів такої активності. Втім, після Аляски він пообіцяв як мінімум "саміт трьох", тому тепер повинен його провести.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:45 Ответить
Якщо здати Донбас пуйлу, то це тільки розпалить агресивні апетити пуйла.
Далі він вимагатиме інші області а ще далі всю Україну.
Аналогічно як це вже було в 1938 році, коли здали Гітлеру Судетську область Чехословаччині.
Мюнхен 2.0
показать весь комментарий
16.08.2025 17:38 Ответить
Судячи з останніх 11 років - історія вчить лише тому , що вона нікого нічому не вчить !
показать весь комментарий
16.08.2025 17:43 Ответить
тебе так точно нічому не нaвчить - де джамал, де ахмет?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:48 Ответить
Вірно пишете, але до 73% це не дійде.

Їм треба розжовувати:
- кордонів не відкриють
- паузи не буде
- пітун одразу ж побіжить на Харків
- нахіба пітуну зупинятись, як ще повно м'яса, зброї і економіка тримається
показать весь комментарий
16.08.2025 17:48 Ответить
пітун одразу ж побіжить на Харків

І так побіжить. Просто не відразу.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:10 Ответить
триндюк ротом 24 - а шо іншого чекав?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:41 Ответить
и стоило ради этого ехать на Аляску ?
наверное что то большое (!) нужно трампу от )(уйла
показать весь комментарий
16.08.2025 17:43 Ответить
провітрилися дві старі черепахи - є гроші є можливість...
показать весь комментарий
16.08.2025 17:44 Ответить
Ретрампслятор.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:43 Ответить
trampu nado bylo sperva vesti sankciji,a potom uze svoji uslovija stavit kacapam
показать весь комментарий
16.08.2025 17:43 Ответить
Путін розраховує на Верховного Головнокомадуючого Зеленського. Зелька потужно просрався на всіх фронтах, і не тількі військових, куди сунув своє потужное рило. Тому ніяких публікацій запису Омана не буде. Піаніст на свому місці.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:43 Ответить
❗️Успіхи ЗСУ на надзвичайно складних ділянках фронту підтверджує Зеленський - йдеться про Добропілля та Покровський напрямок
показать весь комментарий
16.08.2025 17:48 Ответить
Спочатку просрали, потім відбили - це називається успіх?
показать весь комментарий
16.08.2025 18:05 Ответить
А що саме відбили, якщо не секрет?
показать весь комментарий
16.08.2025 18:11 Ответить
Вітаємо американців - їх президент став звичайним ретранслятором "хатєлок" кремля !
показать весь комментарий
16.08.2025 17:46 Ответить
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. У сильного всегда бессильный виноват…
показать весь комментарий
16.08.2025 17:47 Ответить
❗️Путін вчора вимагав від Трампа, щоб США визнали окуповані українські території разом із Кримом частиною Росії, - Axios
показать весь комментарий
16.08.2025 17:50 Ответить
якщо рудий визнає йому зразу Імпічмент , Конгрес закон прийняв шо Крим це Україна
показать весь комментарий
16.08.2025 17:52 Ответить
спокійно - у доні весь Конгрес на 100% його.
як у буби генпрокурор...
показать весь комментарий
16.08.2025 17:55 Ответить
90% підтримують Україну
показать весь комментарий
16.08.2025 18:04 Ответить
90% не Конгреса підтримують Україну - так буде точніше.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:09 Ответить
Путін вчора з Трампом уху єлі.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:52 Ответить
І тепер руде чмо буде нагинати Зеленського щоб той згодився.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:55 Ответить
Він це намагається робити ще з березня - нічого нового
показать весь комментарий
16.08.2025 17:57 Ответить
Нехай ***** уйобує з Криму, та всіх інших територій окрім того що зайняв на Донбасі, то можна щось подумати.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:56 Ответить
Ну даже ежику понятно - будут давить для сдачи Донбасса .
Или они уже сдали и хотят через Марахвон просто вброс сделать, мол выходим из потужного окружения, очень выгодно размениваем территории и т.д.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:59 Ответить
Уиткофф конченная мразь, если трамп его берет на переговоры, значит он такая же конченная мразь. Там ничего не изменить.
Верим в Мадяра. Пока есть окно!
показать весь комментарий
16.08.2025 18:09 Ответить
ну просто ******* несподіване відкриття. І шоб оце світ робив би, якщо би трамп не розкрив очі світовій спільноті.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:09 Ответить
Деменцій не здатний навіть заперечувати *****. Він, схоже, впадає в ступор в присутності *****, благоговіє перед ним і легітимізує його. Всі "хотєлки" ***** він просто ретранслює. На Алясці "хотєлки" не змінились. Деменцій лох.
показать весь комментарий
16.08.2025 18:11 Ответить
 
 