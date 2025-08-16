Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор требует контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Во время телефонного разговора Трамп заявил, что хотя Украина сама решает, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась - он по-прежнему хочет, чтобы Киев отказался от контроля над всей территорией Донбасса на востоке Украины", - отмечают источники.
Кроме того, источники рассказали, что Россия готова прекратить выдвигать свои претензии на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.
Также Трамп сказал лидерам, что готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет касаться НАТО, и намекнул, что Путин будет с этим согласен.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
стільки йому треба для завоювання решти Донбасу по аналітичним даним
.
УКРАЇНА ТА ЄВРОПА ВИДИХНУЛИ ПІСЛЯ САМІТУ НА АЛЯСЦІ: У NYT ПОДІЛИЛИСЬ АЛЬТЕРНАТИВНИМ ПОГЛЯДОМ НА ЗУСТРІЧ ПУТІНА ТА ТРАМПА
Той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що. Диктатор "змив" розмови про "серйозні наслідки".
Відсутність результатів https://zn.ua/ukr/POLITICS/svit-stav-bezpechnishim-orban-vidreahuvav-na-zustrich-tramp-i-putina.html після перемовин на Алясці - насамперед домовленості про припинення вогню - є радше полегшенням для українців та європейці, аніж відчаєм, пише https://www.nytimes.com/2025/08/15/us/politics/trump-putin-summit-ukrainians.html The New York Times. Кореспондент видання Девід Е. Сангер, який працює у Білому домі, наголошує, що найбільшим страхом України та Європи було те, що глава Білого дому може поступитися територіями та змусили українського лідера Володимира Зеленського "зробити болісний вибір між відмовою від понад 20% території своєї країни та відхиленням мирної угоди".
"Зеленський, можливо, все-таки буде змушений зробити цей вибір. Але Трамп вилетів з Аляски раніше, ніж планувалося, не досягнувши найпростішого першого кроку: тимчасового перемир'я, яке дозволило б провести подальші переговори, - підкреслив Сангер. - Саме такий результат, як він сказав журналістам раніше в п'ятницю, його «не влаштовує»".
Втім, Трамп все одно викликав в усіх, в тому числі у Зеленського, стурбованість через те, як він поводився з диктатором. А той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що.
"Не було жодних публічних дискусій про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Зникли раніше встановлені Трампом терміни - включаючи той, що минув минулого тижня - для укладення Росією тривалого перемир'я, - пише кореспондент. - Посмішками, рукостисканнями та особистою зустріччю Путін змив розмови Трампа про «серйозні наслідки», якщо зустріч закінчиться без припинення воєнних дій".
Також Путін самітом на Алясці досяг важливої мети - вийшов з категорії автократів, які підпадають під санкції. А Трамп зустрів його, як ... миротворця. Це дозволило очільнику Кремля виграти час без будь-яких поступок зі свого боку.
"Неясно, як довго це буде діяти. Але це була вражаюча дипломатія, яка тривала менш ніж чотири години на американській землі", - додав Сангер.
Експосол України у США Володимир Єльченко вважає, що Трамп певний час точно https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-pevnij-chas-bratime-uchast-u-perehovorakh-abo-robitime-vihljad-bo-khoche-dovesti-svij-plan-do-kintsja-eksposol-ukrajini-u-ssha.html продовжить брати участь у переговорах, а потім, ймовірно, все залежатиме від результатів такої активності. Втім, після Аляски він пообіцяв як мінімум "саміт трьох", тому тепер повинен його провести.
Далі він вимагатиме інші області а ще далі всю Україну.
Аналогічно як це вже було в 1938 році, коли здали Гітлеру Судетську область Чехословаччині.
Мюнхен 2.0
Їм треба розжовувати:
- кордонів не відкриють
- паузи не буде
- пітун одразу ж побіжить на Харків
- нахіба пітуну зупинятись, як ще повно м'яса, зброї і економіка тримається
І так побіжить. Просто не відразу.
наверное что то большое (!) нужно трампу от )(уйла
як у буби генпрокурор...
Или они уже сдали и хотят через Марахвон просто вброс сделать, мол выходим из потужного окружения, очень выгодно размениваем территории и т.д.
Верим в Мадяра. Пока есть окно!