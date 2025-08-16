Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор требует контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Во время телефонного разговора Трамп заявил, что хотя Украина сама решает, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась - он по-прежнему хочет, чтобы Киев отказался от контроля над всей территорией Донбасса на востоке Украины", - отмечают источники.

Кроме того, источники рассказали, что Россия готова прекратить выдвигать свои претензии на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Также Трамп сказал лидерам, что готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет касаться НАТО, и намекнул, что Путин будет с этим согласен.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.