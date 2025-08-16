Путин покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств, - Каллас

Россия не намерена завершать войну против Украины в ближайшее время, Путин продолжает затягивать переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Так, Каллас отметила, что решимость президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение "является жизненно важной". Кроме того, ЕС и европейские партнеры работали над координацией действий с президентом Трампом накануне встречи на Аляске.

"Но суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена заканчивать эту войну в ближайшее время. Даже во время встречи делегаций Россия начала новые атаки на Украину. Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук. Он покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств", - отметила Каллас.

По ее словам, США имеют власть, чтобы заставить Россию к серьезным переговорам. ЕС будет работать с Украиной и США, чтобы российская агрессия не имела успеха и чтобы любой мир был устойчивым.

"Москва не прекратит войну, пока не поймет, что она не может продолжаться. Поэтому Европа будет продолжать поддерживать Украину, в том числе работая над 19-м пакетом санкций против России", - добавила Каллас.

В то же время высокий представитель ЕС отметила, что европейская безопасность не является предметом переговоров. Настоящей первопричиной войны, по словам Каллас, является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности.

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.