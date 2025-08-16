РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9438 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
1 185 13

Путин покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств, - Каллас

Каллас о встрече Трампа и Путина

Россия не намерена завершать войну против Украины в ближайшее время, Путин продолжает затягивать переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Так, Каллас отметила, что решимость президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение "является жизненно важной". Кроме того, ЕС и европейские партнеры работали над координацией действий с президентом Трампом накануне встречи на Аляске.

"Но суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена заканчивать эту войну в ближайшее время. Даже во время встречи делегаций Россия начала новые атаки на Украину. Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук. Он покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств", - отметила Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Эстонии Карис о встрече Трампа с Путиным: То, на что надеялись, не достигнуто

По ее словам, США имеют власть, чтобы заставить Россию к серьезным переговорам. ЕС будет работать с Украиной и США, чтобы российская агрессия не имела успеха и чтобы любой мир был устойчивым.

"Москва не прекратит войну, пока не поймет, что она не может продолжаться. Поэтому Европа будет продолжать поддерживать Украину, в том числе работая над 19-м пакетом санкций против России", - добавила Каллас.

В то же время высокий представитель ЕС отметила, что европейская безопасность не является предметом переговоров. Настоящей первопричиной войны, по словам Каллас, является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности.

Также читайте: Путин победил на переговорах с Трампом, - экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.

Автор: 

путин владимир (31964) Каллас Кая (255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
16.08.2025 17:23 Ответить
+2
Завдяки трампу
показать весь комментарий
16.08.2025 17:00 Ответить
+2
Путин психопат по всемирному перечню признаков психопатии. Психопаты обладают искусством врать и искушать, как сами дьяволы. Путин сказал, что Трамп хотел слышать, что если бы Трамп был президентом, то война бы не случилась, - лесть, Путин сказал, что нужно положить конец войне, - что Трамп хотел слышать, но устранить первопричины - то бишь захват Украины. - И все, что сказано до - "но" - это все зачеркивается. Путин соглашается на диалоги эти, чтобы выиграть себе выгоды - тянуть время, и не получать санкции - забалтывая и дурача.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завдяки трампу
показать весь комментарий
16.08.2025 17:00 Ответить
Плішиве пуйло переграло рижого п.дора як тупого придурка.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:08 Ответить
ага, мейк амеріка фак егейн
показать весь комментарий
16.08.2025 17:20 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 17:23 Ответить
Та й ще від санкцій відбився
показать весь комментарий
16.08.2025 17:02 Ответить
Путин психопат по всемирному перечню признаков психопатии. Психопаты обладают искусством врать и искушать, как сами дьяволы. Путин сказал, что Трамп хотел слышать, что если бы Трамп был президентом, то война бы не случилась, - лесть, Путин сказал, что нужно положить конец войне, - что Трамп хотел слышать, но устранить первопричины - то бишь захват Украины. - И все, что сказано до - "но" - это все зачеркивается. Путин соглашается на диалоги эти, чтобы выиграть себе выгоды - тянуть время, и не получать санкции - забалтывая и дурача.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:05 Ответить
таких успехов добилась Америка благодаря трампу
показать весь комментарий
16.08.2025 17:06 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 17:22 Ответить
Невже ось така бяка може брати на себе забовязанння ?
показать весь комментарий
16.08.2025 17:07 Ответить
Америкавамничегонидалжна, брасайтесьасфальтам гы-гы-гы. (С) купа дуже авторiтетних авторiв форума Цензор.так 2021
показать весь комментарий
16.08.2025 17:09 Ответить
Трамп ведет свою игру, в которой выигрывает время для *****, попутно выводя его на свет и легализуя, и снова пытается прогнуть Украину, но уже не так тупо как в прошлый раз, когда это навредило ему самому и шавке венсу. Вопрос остается лишь в том, какова роль ЕС в этой игре, они часть этого идиотского спектакля или просто нерешительные соплежуи нежелающие излишне рисковать своим благополучием.
показать весь комментарий
16.08.2025 17:31 Ответить
з самого почятку це була тільки доніна забаганка.
це як в гольф і Україна мячиком.
а українці чомусь не згодні, принаймні ті кого я знаю.
поцьомкались? - і на хммм з пляжу, 2 старпери
показать весь комментарий
16.08.2025 17:34 Ответить
Идиотизм....
Ежедневные убийства никак не тригерят мир
показать весь комментарий
16.08.2025 18:00 Ответить
 
 