Президент Эстонии Карис о встрече Трампа с Путиным: То, на что надеялись, не достигнуто
Евросоюз должен продолжать давить на Россию для заключения мирного соглашения, которое будет отвечать интересам Украины.
Такое мнение высказал в соцсети Х президент Эстонии Алар Карис, информирует Цензор.НЕТ.
"То, чего боялись, не произошло, и то, на что надеялись, не было достигнуто", - констатирует он.
По его мнению, сейчас Европа должна усилить давление на Россию.
"Каждая страна имеет право выбирать свое будущее. Только Украина может определить справедливый мир. Мы продолжаем поддерживать Украину и обсуждать гарантии безопасности", - резюмирует Карис.
Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решение относительно своей территории.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.
