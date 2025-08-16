РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Президент Эстонии Карис о встрече Трампа с Путиным: То, на что надеялись, не достигнуто

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Евросоюз должен продолжать давить на Россию для заключения мирного соглашения, которое будет отвечать интересам Украины.

Такое мнение высказал в соцсети Х президент Эстонии Алар Карис, информирует Цензор.НЕТ.

"То, чего боялись, не произошло, и то, на что надеялись, не было достигнуто", - констатирует он.

По его мнению, сейчас Европа должна усилить давление на Россию.

Также читайте: Поддерживаю Украину на ее пути к справедливому и прочному миру. Принцип территориальной целостности является неприкосновенным, - президент Эстонии Карис

"Каждая страна имеет право выбирать свое будущее. Только Украина может определить справедливый мир. Мы продолжаем поддерживать Украину и обсуждать гарантии безопасности", - резюмирует Карис.

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решение относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского. Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник и обсудит детали по завершению войны.

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342) Алар Карис (53)
Топ комментарии
+1
Якось домовлялися двоє. Один хоче купити, другий хоче вбити. Не домовились.
16.08.2025 16:31 Ответить
+1
взагалі-то дивно було би на щось сподіватись.
16.08.2025 16:31 Ответить
+1
16.08.2025 16:33 Ответить
Блажен - хто вірує
16.08.2025 16:18 Ответить
16.08.2025 16:31 Ответить
естонія, ти перша!!!
але, не сци!
у тебе є 5 стаття!!!
16.08.2025 16:19 Ответить
Цікаво що давало грунт на сподівання? Які такі якості пи'здливого мудака трампуші надихало на цю віру?
16.08.2025 16:22 Ответить
А на що сподівалися,дивлячись на трампона півроку? Дитсадок якийсь.
16.08.2025 16:22 Ответить
Який садок - дурка !!
16.08.2025 17:20 Ответить
Їду на шашлики
16.08.2025 16:24 Ответить
Путін переміг Трампа - його ізоляція знищена Рудим... Але путін , маємо надію, розбудив таки рейганістів ??? Рубіо довго підспівува Рудому , але його репутацією було раніше ( окрім великого досвіду) - ненависники ***********...
Те, що трійцею з ним замінили формат зустрічі тет-а-тет ХЙЛО -трамп буквально поки хйло йшло на приземлення , й цим вибухнули новини у США перед приземленням - то знак . Й про це в прямому ефірі Радіо Свобода в ту ж мить заявив гість студії Олег Рибачук . А потім вже швець у нічному ефірі розклав по поличках , як рейганісти відмінили злучку Трамп-Путін а-ля Мюнхен 2017 р .
16.08.2025 16:26 Ответить
❗️Росія готує масований удар із застосуванням стратегічних бомбардувальників - 9х Ту-95МС/160 знаходяться на аеродромах біля України

🛩️ «Оленья» - 3х Ту-95МС.
🛩️ «Енгельс-2» - 2х Ту-95МС.
✈️ «Енгельс-2» - 2х Ту-160.
🛩️ «Дягилево» - 2х Ту-95МС.
16.08.2025 16:30 Ответить
взагалі-то дивно було би на щось сподіватись.
16.08.2025 16:31 Ответить
16.08.2025 16:33 Ответить
Не сталось те, чого боялись. Навіть не знаю, що ліпше.
16.08.2025 16:38 Ответить
Зеленський в понеділок 18 серпня, домовиться про що ви хочете...
16.08.2025 16:40 Ответить
Європа сподівалась що росія погодиться на припинення вогню просто так в обмін на нічого?
16.08.2025 16:43 Ответить
https://www.facebook.com/galina.laguta.1?comment_id=Y29tbWVudDoxMzYzODY5NDY4NDI4ODY2XzE0ODQyNDAwOTkyNzAxNzg%3D&__cft__[0]=AZXbyxYmr4hucwnCMx9LjuquKFdsON43EOpfyT2vzmFkiDaB99t8zLOIk-LZg2H5tA-OQE9tz4pTcxtYcD5W3L72eCCvrgWdq-3SF28JWbIE-k0o06kaCYmpJTgJaDxQF60o3ltKI2q98XX8wynLO1xPYcVH1hlxGo-UOZWkcVO0u-dZyce7758K02BVg8iYMwE8X6DILs48WDTndHOlhcCr8OWLpAmwu4eIqVTDuf4Btg&__tn__=R-R Galina Laguta

Я вважаю що на міжнародному рівні потрібно ввести обмеження вікові стосовно віку президента...

Дивлячись на цих двох розумію що давно повинні бути на пенсії.
16.08.2025 17:09 Ответить
І цілодобовий нагляд лікарів!!
показать весь комментарий
А как же хотелось воевать с рф руками украинцев, до последнего.
Свечку бы и памятник поставили, и мемуары написали бы: "який героїчний нарід, загинув за гейропейське майбутнє"
Да, Трамп не оправдал ваши надежды, еврогеи
16.08.2025 17:29 Ответить
 
 