Президент Естонії Каріс про зустріч Трампа з Путіним: Те, на що сподівалися, не досягнуто

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Євросоюз має продовжувати тиснути на Росію задля укладання мирної угоди, яка відповідатиме інтересам України.

Таку думку висловив у соцмережі Х президент Естонії Алар Каріс, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, чого боялися, не сталося, і те, на що сподівалися, не було досягнуто", - констатує він.

На його думку, зараз Європа повинна посилити тиск на Росію.

Також читайте: Підтримую Україну на її шляху до справедливого і міцного миру. Принцип територіальної цілісності є недоторканним, - президент Естонії Каріс

"Кожна країна має право обирати своє майбутнє. Тільки Україна може визначити справедливий мир. Ми продовжуємо підтримувати Україну та обговорювати гарантії безпеки", - резюмує Каріс. 

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни. 

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Алар Каріс (70)
Якось домовлялися двоє. Один хоче купити, другий хоче вбити. Не домовились.
16.08.2025 16:31 Відповісти
взагалі-то дивно було би на щось сподіватись.
16.08.2025 16:31 Відповісти
16.08.2025 16:33 Відповісти
Блажен - хто вірує
16.08.2025 16:18 Відповісти
Якось домовлялися двоє. Один хоче купити, другий хоче вбити. Не домовились.
16.08.2025 16:31 Відповісти
естонія, ти перша!!!
але, не сци!
у тебе є 5 стаття!!!
16.08.2025 16:19 Відповісти
Цікаво що давало грунт на сподівання? Які такі якості пи'здливого мудака трампуші надихало на цю віру?
16.08.2025 16:22 Відповісти
А на що сподівалися,дивлячись на трампона півроку? Дитсадок якийсь.
16.08.2025 16:22 Відповісти
Який садок - дурка !!
16.08.2025 17:20 Відповісти
Їду на шашлики
16.08.2025 16:24 Відповісти
Путін переміг Трампа - його ізоляція знищена Рудим... Але путін , маємо надію, розбудив таки рейганістів ??? Рубіо довго підспівува Рудому , але його репутацією було раніше ( окрім великого досвіду) - ненависники ***********...
Те, що трійцею з ним замінили формат зустрічі тет-а-тет ХЙЛО -трамп буквально поки хйло йшло на приземлення , й цим вибухнули новини у США перед приземленням - то знак . Й про це в прямому ефірі Радіо Свобода в ту ж мить заявив гість студії Олег Рибачук . А потім вже швець у нічному ефірі розклав по поличках , як рейганісти відмінили злучку Трамп-Путін а-ля Мюнхен 2017 р .
16.08.2025 16:26 Відповісти
❗️Росія готує масований удар із застосуванням стратегічних бомбардувальників - 9х Ту-95МС/160 знаходяться на аеродромах біля України

🛩️ «Оленья» - 3х Ту-95МС.
🛩️ «Енгельс-2» - 2х Ту-95МС.
✈️ «Енгельс-2» - 2х Ту-160.
🛩️ «Дягилево» - 2х Ту-95МС.
16.08.2025 16:30 Відповісти
взагалі-то дивно було би на щось сподіватись.
16.08.2025 16:31 Відповісти
16.08.2025 16:33 Відповісти
Не сталось те, чого боялись. Навіть не знаю, що ліпше.
16.08.2025 16:38 Відповісти
Зеленський в понеділок 18 серпня, домовиться про що ви хочете...
16.08.2025 16:40 Відповісти
Європа сподівалась що росія погодиться на припинення вогню просто так в обмін на нічого?
16.08.2025 16:43 Відповісти
https://www.facebook.com/galina.laguta.1?comment_id=Y29tbWVudDoxMzYzODY5NDY4NDI4ODY2XzE0ODQyNDAwOTkyNzAxNzg%3D&__cft__[0]=AZXbyxYmr4hucwnCMx9LjuquKFdsON43EOpfyT2vzmFkiDaB99t8zLOIk-LZg2H5tA-OQE9tz4pTcxtYcD5W3L72eCCvrgWdq-3SF28JWbIE-k0o06kaCYmpJTgJaDxQF60o3ltKI2q98XX8wynLO1xPYcVH1hlxGo-UOZWkcVO0u-dZyce7758K02BVg8iYMwE8X6DILs48WDTndHOlhcCr8OWLpAmwu4eIqVTDuf4Btg&__tn__=R-R Galina Laguta

Я вважаю що на міжнародному рівні потрібно ввести обмеження вікові стосовно віку президента...

Дивлячись на цих двох розумію що давно повинні бути на пенсії.
16.08.2025 17:09 Відповісти
І цілодобовий нагляд лікарів!!
16.08.2025 17:24 Відповісти
А как же хотелось воевать с рф руками украинцев, до последнего.
Свечку бы и памятник поставили, и мемуары написали бы: "який героїчний нарід, загинув за гейропейське майбутнє"
Да, Трамп не оправдал ваши надежды, еврогеи
16.08.2025 17:29 Відповісти
 
 