Президент Естонії Каріс про зустріч Трампа з Путіним: Те, на що сподівалися, не досягнуто

Євросоюз має продовжувати тиснути на Росію задля укладання мирної угоди, яка відповідатиме інтересам України.

Таку думку висловив у соцмережі Х президент Естонії Алар Каріс, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, чого боялися, не сталося, і те, на що сподівалися, не було досягнуто", - констатує він.

На його думку, зараз Європа повинна посилити тиск на Росію.

"Кожна країна має право обирати своє майбутнє. Тільки Україна може визначити справедливий мир. Ми продовжуємо підтримувати Україну та обговорювати гарантії безпеки", - резюмує Каріс.

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни.