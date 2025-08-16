УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9826 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 438 14

Путін залишив Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов’язань щодо припинення вбивств, - Каллас

Каллас про зустріч Трампа і Путіна

Росія не має наміру завершувати війну проти України найближчим часом, Путін продовжує затягувати переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Так, Каллас наголосила, що рішучість президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду "є життєво важливою". Крім того, ЄС та європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом напередодні зустрічі на Алясці.

"Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру закінчувати цю війну найближчим часом. Навіть під час зустрічі делегацій Росія розпочала нові атаки на Україну. Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук. Він залишив Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо припинення вбивств", - зазначила Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії Каріс про зустріч Трампа з Путіним: Те, на що сподівалися, не досягнуто

За її словами, США мають владу, щоб змусити Росію до серйозних переговорів. ЄС працюватиме з Україною та США, щоб російська агресія не мала успіху і щоб будь-який мир був стійким.

"Москва не припинить війну, доки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися. Тому Європа продовжуватиме підтримувати Україну, в тому числі працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії", - додала Каллас.

Водночас висока представниця ЄС зауважила, що європейська безпека не є предметом переговорів. Справжньою першопричиною війни, за словами Каллас, є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки.

Також читайте: Путін переміг на переговорах з Трампом, - ексглава Мюнхенської безпекової конференції Ішингер

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни.

Автор: 

путін володимир (24566) Каллас Кая (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
16.08.2025 17:23 Відповісти
+3
Завдяки трампу
показати весь коментар
16.08.2025 17:00 Відповісти
+3
Путин психопат по всемирному перечню признаков психопатии. Психопаты обладают искусством врать и искушать, как сами дьяволы. Путин сказал, что Трамп хотел слышать, что если бы Трамп был президентом, то война бы не случилась, - лесть, Путин сказал, что нужно положить конец войне, - что Трамп хотел слышать, но устранить первопричины - то бишь захват Украины. - И все, что сказано до - "но" - это все зачеркивается. Путин соглашается на диалоги эти, чтобы выиграть себе выгоды - тянуть время, и не получать санкции - забалтывая и дурача.
показати весь коментар
16.08.2025 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завдяки трампу
показати весь коментар
16.08.2025 17:00 Відповісти
Плішиве пуйло переграло рижого п.дора як тупого придурка.
показати весь коментар
16.08.2025 17:08 Відповісти
ага, мейк амеріка фак егейн
показати весь коментар
16.08.2025 17:20 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 17:23 Відповісти
Та й ще від санкцій відбився
показати весь коментар
16.08.2025 17:02 Відповісти
Путин психопат по всемирному перечню признаков психопатии. Психопаты обладают искусством врать и искушать, как сами дьяволы. Путин сказал, что Трамп хотел слышать, что если бы Трамп был президентом, то война бы не случилась, - лесть, Путин сказал, что нужно положить конец войне, - что Трамп хотел слышать, но устранить первопричины - то бишь захват Украины. - И все, что сказано до - "но" - это все зачеркивается. Путин соглашается на диалоги эти, чтобы выиграть себе выгоды - тянуть время, и не получать санкции - забалтывая и дурача.
показати весь коментар
16.08.2025 17:05 Відповісти
таких успехов добилась Америка благодаря трампу
показати весь коментар
16.08.2025 17:06 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 17:22 Відповісти
Невже ось така бяка може брати на себе забовязанння ?
показати весь коментар
16.08.2025 17:07 Відповісти
Америкавамничегонидалжна, брасайтесьасфальтам гы-гы-гы. (С) купа дуже авторiтетних авторiв форума Цензор.так 2021
показати весь коментар
16.08.2025 17:09 Відповісти
Трамп ведет свою игру, в которой выигрывает время для *****, попутно выводя его на свет и легализуя, и снова пытается прогнуть Украину, но уже не так тупо как в прошлый раз, когда это навредило ему самому и шавке венсу. Вопрос остается лишь в том, какова роль ЕС в этой игре, они часть этого идиотского спектакля или просто нерешительные соплежуи нежелающие излишне рисковать своим благополучием.
показати весь коментар
16.08.2025 17:31 Відповісти
з самого почятку це була тільки доніна забаганка.
це як в гольф і Україна мячиком.
а українці чомусь не згодні, принаймні ті кого я знаю.
поцьомкались? - і на хммм з пляжу, 2 старпери
показати весь коментар
16.08.2025 17:34 Відповісти
Идиотизм....
Ежедневные убийства никак не тригерят мир
показати весь коментар
16.08.2025 18:00 Відповісти
Куратор приїжджав до агента. То які він може брати на себе зобовʼязання? Скоріше давав нові прикази…
показати весь коментар
16.08.2025 18:38 Відповісти
 
 