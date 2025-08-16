Путін залишив Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов’язань щодо припинення вбивств, - Каллас

Росія не має наміру завершувати війну проти України найближчим часом, Путін продовжує затягувати переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Так, Каллас наголосила, що рішучість президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду "є життєво важливою". Крім того, ЄС та європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом напередодні зустрічі на Алясці.

"Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру закінчувати цю війну найближчим часом. Навіть під час зустрічі делегацій Росія розпочала нові атаки на Україну. Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук. Він залишив Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо припинення вбивств", - зазначила Каллас.

За її словами, США мають владу, щоб змусити Росію до серйозних переговорів. ЄС працюватиме з Україною та США, щоб російська агресія не мала успіху і щоб будь-який мир був стійким.

"Москва не припинить війну, доки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися. Тому Європа продовжуватиме підтримувати Україну, в тому числі працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії", - додала Каллас.

Водночас висока представниця ЄС зауважила, що європейська безпека не є предметом переговорів. Справжньою першопричиною війни, за словами Каллас, є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки.

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського. Згодом стало відомо, що Зеленський зустінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок та обговорить деталі щодо завершення війни.