Путін переміг на переговорах з Трампом, - ексглава Мюнхенської безпекової конференції Ішингер
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці завершилась перемогою останнього.
Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає колишній голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.
Він зазначив, що результати зустрічі для двох сторін є разюче відмінними.
"Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого.
Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу. Явно 1:0 на користь Путіна. Жодних нових санкцій, – перерахував він наслідки перемовин. – Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування", – коротко описав він підсумки переговорів.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.
Бубочка язика запхав в ду#пу і не відсвічує.
Вчора навіть "вечірню казочку" для своїх 🐏🐑 шанувальників не записав🤔
А так то да!
Володар Всесвіту...
Найвеличніший лідор **********.
Потужний, незламний, стійкий, як запах старих вживаних шкарпеток.
Побачимо, як будуть розгортатися події.
Те що х🤬ло витерло ноги об Трампа це добре.
Тепер ⚽ у Трампа, як і 🍅🍅 Зеленського.
- Что у вас с рецессией?
Долго Путин слезы лил,
Качая головой.
Трамп еще выспрашивал:
- Что там с экономикой?
Путин забросал его
О Рюрике херней.
Трамп спросил у Путина:
- В чем твоя стратегия?
Путин нес невнятное,
Блея как баран.
Трамп спросил у Путина:
- Где твои орешники?
Путин скрылся в сральнике,
Взяв свой чемодан. (с)