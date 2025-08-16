УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
4 936 20

Путін переміг на переговорах з Трампом, - ексглава Мюнхенської безпекової конференції Ішингер

ішингер

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці завершилась перемогою останнього.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає колишній голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

Він зазначив, що результати зустрічі для двох сторін є разюче відмінними.

"Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого.

Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу. Явно 1:0 на користь Путіна. Жодних нових санкцій, – перерахував він наслідки перемовин. – Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування",  – коротко описав він підсумки переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського, - Трамп

Нагадаємо,  вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.

Автор: 

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Ішингер Вольфганг (12)
+19
Трамп все робить що б легалізувати міжнародного злочинця в світі ,тому відповідальність за цю криваву війну і ньому ,де санкції недоумку ?
показати весь коментар
16.08.2025 07:35 Відповісти
+9
В Трампа на руках були козирні карти - в путлєра краплені - і результат
показати весь коментар
16.08.2025 07:35 Відповісти
+8
Тампон в черговий раз обісралося на переговорах з людоїдом ****** і показав що він ніхто в світовій політиці. Це були не переговори, а тупо вислуховування ультиматумів від *****. Тепер Тампон щоб не виглядати що його обісрали буде звинувачувати Зеленського щоб хоч якийсь результат всім показати і похрен що це за рахунок України. І як ви представляєте що Тампон якого ***** макнув в унітаз головою може дати Україні якісь гарантії безпеки?
показати весь коментар
16.08.2025 07:58 Відповісти
Нехай теоефонує кабзону і просить контромарку
показати весь коментар
16.08.2025 07:34 Відповісти
Розчарування для Європи повинно стати остаточним пробудженням.Що не треба ні на кого розраховувати,а просто згадати хто колись був лідером в світі.
показати весь коментар
16.08.2025 08:21 Відповісти
В Трампа на руках були козирні карти - в путлєра краплені - і результат
показати весь коментар
16.08.2025 07:35 Відповісти
Додік грає у піддавки та завжди залищахтся пошитим у дурні.
показати весь коментар
16.08.2025 07:50 Відповісти
Трамп все робить що б легалізувати міжнародного злочинця в світі ,тому відповідальність за цю криваву війну і ньому ,де санкції недоумку ?
показати весь коментар
16.08.2025 07:35 Відповісти
ех жалко що там бубочки не було. він би їм всім там показав!
показати весь коментар
16.08.2025 07:39 Відповісти
Фокуси типу "кручу-верчу"?

Бубочка язика запхав в ду#пу і не відсвічує.
Вчора навіть "вечірню казочку" для своїх 🐏🐑 шанувальників не записав🤔
А так то да!
Володар Всесвіту...
Найвеличніший лідор **********.
Потужний, незламний, стійкий, як запах старих вживаних шкарпеток.
показати весь коментар
16.08.2025 07:48 Відповісти
Садизм переміг деменцію.
показати весь коментар
16.08.2025 07:40 Відповісти
Дайте Трампу ще два тижні!!!

Побачимо, як будуть розгортатися події.
Те що х🤬ло витерло ноги об Трампа це добре.
Тепер ⚽ у Трампа, як і 🍅🍅 Зеленського.
показати весь коментар
16.08.2025 07:40 Відповісти
У Європи були сподівання? Не лише в Україні олігофрени при владі!
показати весь коментар
16.08.2025 07:41 Відповісти
Трамп *****
показати весь коментар
16.08.2025 07:41 Відповісти
Скоріше підху...ловик
показати весь коментар
16.08.2025 07:46 Відповісти
Трамп зробив те, що послідовно робить з Україною вже давно. Це його перемога, Трампа. Досить з нього (та всього Держдепа) робити ідіотів.
показати весь коментар
16.08.2025 07:42 Відповісти
Як це з ідіотів робити ідіотів
показати весь коментар
16.08.2025 07:45 Відповісти
США вирвшили витянути в дипломатичний простір старих фашистів, Лукашенка та Путина. І це не ідіотізм, ця їх стратегія.
показати весь коментар
16.08.2025 07:50 Відповісти
Да не переміг він, Аляску не отримав, яка ж це перемога. А трампонутий до ранку все забуде.
показати весь коментар
16.08.2025 07:44 Відповісти
Трамп спросил у Путина:
- Что у вас с рецессией?
Долго Путин слезы лил,
Качая головой.

Трамп еще выспрашивал:
- Что там с экономикой?
Путин забросал его
О Рюрике херней.

Трамп спросил у Путина:
- В чем твоя стратегия?
Путин нес невнятное,
Блея как баран.

Трамп спросил у Путина:
- Где твои орешники?
Путин скрылся в сральнике,
Взяв свой чемодан. (с)
показати весь коментар
16.08.2025 07:48 Відповісти
Перекладаю з трамповської мови: "українці люди третього сорту і повинні мати північно-східного господаря"
показати весь коментар
16.08.2025 07:52 Відповісти
Тампон в черговий раз обісралося на переговорах з людоїдом ****** і показав що він ніхто в світовій політиці. Це були не переговори, а тупо вислуховування ультиматумів від *****. Тепер Тампон щоб не виглядати що його обісрали буде звинувачувати Зеленського щоб хоч якийсь результат всім показати і похрен що це за рахунок України. І як ви представляєте що Тампон якого ***** макнув в унітаз головою може дати Україні якісь гарантії безпеки?
показати весь коментар
16.08.2025 07:58 Відповісти
Пролетіла трампівська нобелівка, як фанера над Парижем, лузер.
показати весь коментар
16.08.2025 10:19 Відповісти
 
 