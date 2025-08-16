РУС
Путин победил на переговорах с Трампом, - экс-глава Мюнхенской конференции безопасности Ишингер

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске завершилась победой последнего.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считает бывший глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер.

Он отметил, что результаты встречи для двух сторон поразительно отличны.

Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего.

Как и следовало ожидать: ни прекращение огня, ни мир. Никакого реального прогресса. Явно 1:0 в пользу Путина. Никаких новых санкций, – перечислил он последствия переговоров. – Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование", – кратко описал он итоги переговоров.

Также читайте: Заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского, - Трамп

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.

Тампон в черговий раз обісралося на переговорах з людоїдом ****** і показав що він ніхто в світовій політиці. Це були не переговори, а тупо вислуховування ультиматумів від *****. Тепер Тампон щоб не виглядати що його обісрали буде звинувачувати Зеленського щоб хоч якийсь результат всім показати і похрен що це за рахунок України. І як ви представляєте що Тампон якого ***** макнув в унітаз головою може дати Україні якісь гарантії безпеки?
Нехай теоефонує кабзону і просить контромарку
показать весь комментарий
16.08.2025 07:34 Ответить
Розчарування для Європи повинно стати остаточним пробудженням.Що не треба ні на кого розраховувати,а просто згадати хто колись був лідером в світі.
показать весь комментарий
16.08.2025 08:21 Ответить
Додік грає у піддавки та завжди залищахтся пошитим у дурні.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:50 Ответить
ех жалко що там бубочки не було. він би їм всім там показав!
показать весь комментарий
16.08.2025 07:39 Ответить
Фокуси типу "кручу-верчу"?

Бубочка язика запхав в ду#пу і не відсвічує.
Вчора навіть "вечірню казочку" для своїх 🐏🐑 шанувальників не записав🤔
А так то да!
Володар Всесвіту...
Найвеличніший лідор **********.
Потужний, незламний, стійкий, як запах старих вживаних шкарпеток.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:48 Ответить
Садизм переміг деменцію.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:40 Ответить
Дайте Трампу ще два тижні!!!

Побачимо, як будуть розгортатися події.
Те що х🤬ло витерло ноги об Трампа це добре.
Тепер ⚽ у Трампа, як і 🍅🍅 Зеленського.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:40 Ответить
У Європи були сподівання? Не лише в Україні олігофрени при владі!
показать весь комментарий
16.08.2025 07:41 Ответить
Трамп *****
показать весь комментарий
16.08.2025 07:41 Ответить
Скоріше підху...ловик
показать весь комментарий
16.08.2025 07:46 Ответить
Трамп зробив те, що послідовно робить з Україною вже давно. Це його перемога, Трампа. Досить з нього (та всього Держдепа) робити ідіотів.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:42 Ответить
Як це з ідіотів робити ідіотів
показать весь комментарий
16.08.2025 07:45 Ответить
США вирвшили витянути в дипломатичний простір старих фашистів, Лукашенка та Путина. І це не ідіотізм, ця їх стратегія.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:50 Ответить
Да не переміг він, Аляску не отримав, яка ж це перемога. А трампонутий до ранку все забуде.
показать весь комментарий
16.08.2025 07:44 Ответить
Трамп спросил у Путина:
- Что у вас с рецессией?
Долго Путин слезы лил,
Качая головой.

Трамп еще выспрашивал:
- Что там с экономикой?
Путин забросал его
О Рюрике херней.

Трамп спросил у Путина:
- В чем твоя стратегия?
Путин нес невнятное,
Блея как баран.

Трамп спросил у Путина:
- Где твои орешники?
Путин скрылся в сральнике,
Взяв свой чемодан. (с)
показать весь комментарий
16.08.2025 07:48 Ответить
Перекладаю з трамповської мови: "українці люди третього сорту і повинні мати північно-східного господаря"
показать весь комментарий
16.08.2025 07:52 Ответить
Тампон в черговий раз обісралося на переговорах з людоїдом ****** і показав що він ніхто в світовій політиці. Це були не переговори, а тупо вислуховування ультиматумів від *****. Тепер Тампон щоб не виглядати що його обісрали буде звинувачувати Зеленського щоб хоч якийсь результат всім показати і похрен що це за рахунок України. І як ви представляєте що Тампон якого ***** макнув в унітаз головою може дати Україні якісь гарантії безпеки?
показать весь комментарий
16.08.2025 07:58 Ответить
Пролетіла трампівська нобелівка, як фанера над Парижем, лузер.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:19 Ответить
 
 