Путин победил на переговорах с Трампом, - экс-глава Мюнхенской конференции безопасности Ишингер

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске завершилась победой последнего.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считает бывший глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер.

Он отметил, что результаты встречи для двух сторон поразительно отличны.

Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего.

Как и следовало ожидать: ни прекращение огня, ни мир. Никакого реального прогресса. Явно 1:0 в пользу Путина. Никаких новых санкций, – перечислил он последствия переговоров. – Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование", – кратко описал он итоги переговоров.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.