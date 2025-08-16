УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

Путін хоче весь Донбас

Президент США Дональд Трамп під час розмови із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що російський диктатор Володимир Путін досі вимагає контролю над усією територією Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Під час телефонної розмови Трамп заявив, що хоча Україна сама вирішує, що робити зі своєю територією, позиція Путіна не змінилася – він, як і раніше, хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усією територією Донбасу на сході України", - зазначають джерела.

Крім того, джерела розповіли, що Росія готова припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін залишив Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов’язань щодо припинення вбивств, - Каллас

Також Трамп сказав лідерам, що готовий зробити свій внесок у гарантування безпеки України, якщо це не стосуватиметься НАТО, і натякнув, що Путін буде із цим згоден.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Донбас (22359) Донецька область (9325) Трамп Дональд (6858) Луганська область (4918)
Топ коментарі
+20
Залповий старт балістики по москві зробить для миру більше ніж будь який самміт.
16.08.2025 17:36 Відповісти
+19
Результатів від цієї вистави приблизно стільки ж як і від минулорічного Саміту Миру у Швейцарії. Хто про нього вже пам'ятає?
16.08.2025 17:33 Відповісти
+19
Якщо здати Донбас пуйлу, то це тільки розпалить агресивні апетити пуйла.
Далі він вимагатиме інші області а ще далі всю Україну.
Аналогічно як це вже було в 1938 році, коли здали Гітлеру Судетську область Чехословаччині.
Мюнхен 2.0
16.08.2025 17:38 Відповісти
Не може взяти силою,пробує плакатись трампону,що за ганебні часи.....
16.08.2025 17:32 Відповісти
і не візьме там укріплення міцні
16.08.2025 17:35 Відповісти
*******
16.08.2025 17:49 Відповісти
вухо даю !
16.08.2025 17:53 Відповісти
а куйку він нюхнуть не хоче
16.08.2025 17:33 Відповісти
Так він сам куйок хоч і поганяло в нього *****
16.08.2025 17:40 Відповісти
Результатів від цієї вистави приблизно стільки ж як і від минулорічного Саміту Миру у Швейцарії. Хто про нього вже пам'ятає?
16.08.2025 17:33 Відповісти
Залповий старт балістики по москві зробить для миру більше ніж будь який самміт.
16.08.2025 17:36 Відповісти
Можу підсобити, якраз горохового супу наївся.
16.08.2025 18:03 Відповісти
Ні, там в Швейцарії ще й обідали , й Ларьочник стояв у центрі закриваючи лідери країн жіночок маленьких собою
16.08.2025 17:37 Відповісти
все-таки треба відчути різницю- НЕ СТАЛОСЯ тет-а тет з виходом зігнутого й червоного трумпа як у МНЮНХЕНІ в 2017 му
16.08.2025 17:39 Відповісти
може ще 4,4 роки вимагати.

стільки йому треба для завоювання решти Донбасу по аналітичним даним

.
16.08.2025 17:34 Відповісти
Сцикло, ти обіцяв давити танками ухилянтів. Коли почнеш?
16.08.2025 18:21 Відповісти
А можна почути щось конкретне про вимоги і умови від самого Трампа, без "про це заявив хтось там з посиланням на невідомі джерела"?
16.08.2025 17:37 Відповісти
❗️Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський передасть Росії весь Донбас, включно з районами, які наразі не контролює Росія, - NYT
16.08.2025 17:38 Відповісти
А сільоТку у кабаєвої він не хоче занюхати?
16.08.2025 17:43 Відповісти
СВІЖИЙ ВИПУСК NYT
УКРАЇНА ТА ЄВРОПА ВИДИХНУЛИ ПІСЛЯ САМІТУ НА АЛЯСЦІ: У NYT ПОДІЛИЛИСЬ АЛЬТЕРНАТИВНИМ ПОГЛЯДОМ НА ЗУСТРІЧ ПУТІНА ТА ТРАМПА

Той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що. Диктатор "змив" розмови про "серйозні наслідки".

Відсутність результатів https://zn.ua/ukr/POLITICS/svit-stav-bezpechnishim-orban-vidreahuvav-na-zustrich-tramp-i-putina.html після перемовин на Алясці - насамперед домовленості про припинення вогню - є радше полегшенням для українців та європейці, аніж відчаєм, пише https://www.nytimes.com/2025/08/15/us/politics/trump-putin-summit-ukrainians.html The New York Times. Кореспондент видання Девід Е. Сангер, який працює у Білому домі, наголошує, що найбільшим страхом України та Європи було те, що глава Білого дому може поступитися територіями та змусили українського лідера Володимира Зеленського "зробити болісний вибір між відмовою від понад 20% території своєї країни та відхиленням мирної угоди".

"Зеленський, можливо, все-таки буде змушений зробити цей вибір. Але Трамп вилетів з Аляски раніше, ніж планувалося, не досягнувши найпростішого першого кроку: тимчасового перемир'я, яке дозволило б провести подальші переговори, - підкреслив Сангер. - Саме такий результат, як він сказав журналістам раніше в п'ятницю, його «не влаштовує»".

Втім, Трамп все одно викликав в усіх, в тому числі у Зеленського, стурбованість через те, як він поводився з диктатором. А той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що.

"Не було жодних публічних дискусій про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Зникли раніше встановлені Трампом терміни - включаючи той, що минув минулого тижня - для укладення Росією тривалого перемир'я, - пише кореспондент. - Посмішками, рукостисканнями та особистою зустріччю Путін змив розмови Трампа про «серйозні наслідки», якщо зустріч закінчиться без припинення воєнних дій".

Також Путін самітом на Алясці досяг важливої мети - вийшов з категорії автократів, які підпадають під санкції. А Трамп зустрів його, як ... миротворця. Це дозволило очільнику Кремля виграти час без будь-яких поступок зі свого боку.

"Неясно, як довго це буде діяти. Але це була вражаюча дипломатія, яка тривала менш ніж чотири години на американській землі", - додав Сангер.

H

Експосол України у США Володимир Єльченко вважає, що Трамп певний час точно https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-pevnij-chas-bratime-uchast-u-perehovorakh-abo-robitime-vihljad-bo-khoche-dovesti-svij-plan-do-kintsja-eksposol-ukrajini-u-ssha.html продовжить брати участь у переговорах, а потім, ймовірно, все залежатиме від результатів такої активності. Втім, після Аляски він пообіцяв як мінімум "саміт трьох", тому тепер повинен його провести.
16.08.2025 17:45 Відповісти
Якщо здати Донбас пуйлу, то це тільки розпалить агресивні апетити пуйла.
Далі він вимагатиме інші області а ще далі всю Україну.
Аналогічно як це вже було в 1938 році, коли здали Гітлеру Судетську область Чехословаччині.
Мюнхен 2.0
16.08.2025 17:38 Відповісти
Судячи з останніх 11 років - історія вчить лише тому , що вона нікого нічому не вчить !
16.08.2025 17:43 Відповісти
тебе так точно нічому не нaвчить - де джамал, де ахмет?
16.08.2025 17:48 Відповісти
Вірно пишете, але до 73% це не дійде.

Їм треба розжовувати:
- кордонів не відкриють
- паузи не буде
- пітун одразу ж побіжить на Харків
- нахіба пітуну зупинятись, як ще повно м'яса, зброї і економіка тримається
16.08.2025 17:48 Відповісти
пітун одразу ж побіжить на Харків

показати весь коментар
16.08.2025 18:10 Відповісти
16.08.2025 18:22 Відповісти
триндюк ротом 24 - а шо іншого чекав?
16.08.2025 17:41 Відповісти
и стоило ради этого ехать на Аляску ?
наверное что то большое (!) нужно трампу от )(уйла
16.08.2025 17:43 Відповісти
провітрилися дві старі черепахи - є гроші є можливість...
16.08.2025 17:44 Відповісти
Ретрампслятор.
16.08.2025 17:43 Відповісти
trampu nado bylo sperva vesti sankciji,a potom uze svoji uslovija stavit kacapam
16.08.2025 17:43 Відповісти
Путін розраховує на Верховного Головнокомадуючого Зеленського. Зелька потужно просрався на всіх фронтах, і не тількі військових, куди сунув своє потужное рило. Тому ніяких публікацій запису Омана не буде. Піаніст на свому місці.
16.08.2025 17:43 Відповісти
❗️Успіхи ЗСУ на надзвичайно складних ділянках фронту підтверджує Зеленський - йдеться про Добропілля та Покровський напрямок
16.08.2025 17:48 Відповісти
Спочатку просрали, потім відбили - це називається успіх?
16.08.2025 18:05 Відповісти
А що саме відбили, якщо не секрет?
16.08.2025 18:11 Відповісти
Біля Добропілля кілька посадок, каже діпстейт.
16.08.2025 18:16 Відповісти
конфигурация линии фронта, ****, опасная. а на Клёпан-Быке совсем безобразие
16.08.2025 18:22 Відповісти
Вітаємо американців - їх президент став звичайним ретранслятором "хатєлок" кремля !
16.08.2025 17:46 Відповісти
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. У сильного всегда бессильный виноват…
16.08.2025 17:47 Відповісти
❗️Путін вчора вимагав від Трампа, щоб США визнали окуповані українські території разом із Кримом частиною Росії, - Axios
16.08.2025 17:50 Відповісти
якщо рудий визнає йому зразу Імпічмент , Конгрес закон прийняв шо Крим це Україна
16.08.2025 17:52 Відповісти
спокійно - у доні весь Конгрес на 100% його.
як у буби генпрокурор...
16.08.2025 17:55 Відповісти
90% підтримують Україну
16.08.2025 18:04 Відповісти
90% не Конгреса підтримують Україну - так буде точніше.
16.08.2025 18:09 Відповісти
Путін вчора з Трампом уху єлі.
16.08.2025 17:52 Відповісти
І тепер руде чмо буде нагинати Зеленського щоб той згодився.
16.08.2025 17:55 Відповісти
Він це намагається робити ще з березня - нічого нового
16.08.2025 17:57 Відповісти
Нехай ***** уйобує з Криму, та всіх інших територій окрім того що зайняв на Донбасі, то можна щось подумати.
16.08.2025 17:56 Відповісти
Ну даже ежику понятно - будут давить для сдачи Донбасса .
Или они уже сдали и хотят через Марахвон просто вброс сделать, мол выходим из потужного окружения, очень выгодно размениваем территории и т.д.
16.08.2025 17:59 Відповісти
Уиткофф конченная мразь, если трамп его берет на переговоры, значит он такая же конченная мразь. Там ничего не изменить.
Верим в Мадяра. Пока есть окно!
16.08.2025 18:09 Відповісти
ну просто ******* несподіване відкриття. І шоб оце світ робив би, якщо би трамп не розкрив очі світовій спільноті.
16.08.2025 18:09 Відповісти
Деменцій не здатний навіть заперечувати *****. Він, схоже, впадає в ступор в присутності *****, благоговіє перед ним і легітимізує його. Всі "хотєлки" ***** він просто ретранслює. На Алясці "хотєлки" не змінились. Деменцій лох.
16.08.2025 18:11 Відповісти
Диктатор ***** може вимагати будь-що, головне що Україна вже виграла цю війну і повинна довести її до кінця визволенням усії своїх територрій та знищенням мільйонів кацапів!
16.08.2025 18:15 Відповісти
А фіг пуйлу на все рило. Якщо Янелох і щось там підпише, то на цьому його влада і завершиться. Але почтеться його термін довічного з конфіскацією
16.08.2025 18:18 Відповісти
Він тупо вимагає віддати найбільш укріплені райони, які вони не можуть подолати ще з 14-го року.
16.08.2025 18:28 Відповісти
Болт ***** в рот чтобы голова не качалась а ни Донбасс.
16.08.2025 18:31 Відповісти
Услід за московитським військовим кораблем - на@уй !
16.08.2025 18:31 Відповісти
 
 