Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп під час розмови із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що російський диктатор Володимир Путін досі вимагає контролю над усією територією Донецької та Луганської областей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
"Під час телефонної розмови Трамп заявив, що хоча Україна сама вирішує, що робити зі своєю територією, позиція Путіна не змінилася – він, як і раніше, хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усією територією Донбасу на сході України", - зазначають джерела.
Крім того, джерела розповіли, що Росія готова припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.
Також Трамп сказав лідерам, що готовий зробити свій внесок у гарантування безпеки України, якщо це не стосуватиметься НАТО, і натякнув, що Путін буде із цим згоден.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
УКРАЇНА ТА ЄВРОПА ВИДИХНУЛИ ПІСЛЯ САМІТУ НА АЛЯСЦІ: У NYT ПОДІЛИЛИСЬ АЛЬТЕРНАТИВНИМ ПОГЛЯДОМ НА ЗУСТРІЧ ПУТІНА ТА ТРАМПА
Той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що. Диктатор "змив" розмови про "серйозні наслідки".
Відсутність результатів https://zn.ua/ukr/POLITICS/svit-stav-bezpechnishim-orban-vidreahuvav-na-zustrich-tramp-i-putina.html після перемовин на Алясці - насамперед домовленості про припинення вогню - є радше полегшенням для українців та європейці, аніж відчаєм, пише https://www.nytimes.com/2025/08/15/us/politics/trump-putin-summit-ukrainians.html The New York Times. Кореспондент видання Девід Е. Сангер, який працює у Білому домі, наголошує, що найбільшим страхом України та Європи було те, що глава Білого дому може поступитися територіями та змусили українського лідера Володимира Зеленського "зробити болісний вибір між відмовою від понад 20% території своєї країни та відхиленням мирної угоди".
"Зеленський, можливо, все-таки буде змушений зробити цей вибір. Але Трамп вилетів з Аляски раніше, ніж планувалося, не досягнувши найпростішого першого кроку: тимчасового перемир'я, яке дозволило б провести подальші переговори, - підкреслив Сангер. - Саме такий результат, як він сказав журналістам раніше в п'ятницю, його «не влаштовує»".
Втім, Трамп все одно викликав в усіх, в тому числі у Зеленського, стурбованість через те, як він поводився з диктатором. А той факт, що президенти не відповідали на запитання журналістів, свідчить про те, що говорити не було про що.
"Не було жодних публічних дискусій про вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Зникли раніше встановлені Трампом терміни - включаючи той, що минув минулого тижня - для укладення Росією тривалого перемир'я, - пише кореспондент. - Посмішками, рукостисканнями та особистою зустріччю Путін змив розмови Трампа про «серйозні наслідки», якщо зустріч закінчиться без припинення воєнних дій".
Також Путін самітом на Алясці досяг важливої мети - вийшов з категорії автократів, які підпадають під санкції. А Трамп зустрів його, як ... миротворця. Це дозволило очільнику Кремля виграти час без будь-яких поступок зі свого боку.
"Неясно, як довго це буде діяти. Але це була вражаюча дипломатія, яка тривала менш ніж чотири години на американській землі", - додав Сангер.
Експосол України у США Володимир Єльченко вважає, що Трамп певний час точно https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-pevnij-chas-bratime-uchast-u-perehovorakh-abo-robitime-vihljad-bo-khoche-dovesti-svij-plan-do-kintsja-eksposol-ukrajini-u-ssha.html продовжить брати участь у переговорах, а потім, ймовірно, все залежатиме від результатів такої активності. Втім, після Аляски він пообіцяв як мінімум "саміт трьох", тому тепер повинен його провести.
