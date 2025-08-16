Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп під час розмови із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що російський диктатор Володимир Путін досі вимагає контролю над усією територією Донецької та Луганської областей.

"Під час телефонної розмови Трамп заявив, що хоча Україна сама вирішує, що робити зі своєю територією, позиція Путіна не змінилася – він, як і раніше, хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усією територією Донбасу на сході України", - зазначають джерела.

Крім того, джерела розповіли, що Росія готова припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Також Трамп сказав лідерам, що готовий зробити свій внесок у гарантування безпеки України, якщо це не стосуватиметься НАТО, і натякнув, що Путін буде із цим згоден.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.