Європейських лідерів запросили на зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі, - The New York Times

Європейських лідерів запросили на зустріч президента США Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського, яка має відбутися в Білому домі в понеділок, 18 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ із посианням на ЄП, про це повідомляють джерела The New York Times.

Так, да даними видання, Трамп хоче обговорити "план мирного врегулювання", який передбачає, що Україна має поступитися своїми територіями.

Джерела заявили, що президент США обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, і європейські лідери запрошені взяти участь у цій зустрічі.

Наголошується, що рішення про свої території ухвалюватиме Україна, водночас міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Також читайте: Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Читайте: Всі деталі щодо завершення війни обговорю з Трампом у Вашингтоні в понеділок, - Зеленський