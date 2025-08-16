Європейських лідерів запросили на зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі, - The New York Times
Європейських лідерів запросили на зустріч президента США Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського, яка має відбутися в Білому домі в понеділок, 18 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ із посианням на ЄП, про це повідомляють джерела The New York Times.
Так, да даними видання, Трамп хоче обговорити "план мирного врегулювання", який передбачає, що Україна має поступитися своїми територіями.
Джерела заявили, що президент США обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, і європейські лідери запрошені взяти участь у цій зустрічі.
Наголошується, що рішення про свої території ухвалюватиме Україна, водночас міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи ви вірите трампу?
.
Про военные контингенты - вопрос скользкий. Что бы они работали, не раздумывая защищали нужно предприятия подарить западным инвесторам. Именно в собственность , что б не боялись отжима ресурсов и лицензий от очередной бизнес-няни.
а зная наших чинуш без принципов, то могут отдать даже Нерда , а посполитые получат лишь убитую экологию и раковые легкие в плохом воздухе ( и грунтовых водах)
А так "пис Дил" или "грэйт Дил" и Ресурсы животворящие - наверняка истинная причина, что б его потерпеть
так Трамп дуже швиденько звітував перед партнерами , а от тепер цей кличе їх на консультації ... Він мені якось виглядає як наш вовка , котрого дипломатично строять Європейіц , а Трампа його власні РЕСПИ ... Не забувайте, МАГАцисти рішуче настроєні добити Доні темою Епштейна по виходу з канікул...
будете сміятися!
навіть зе!гніда, може помститися за костюм! може обісцяти рудого ********* доні!
але, угорці на побутовому рівні, майже боги!
словаки, румуни дуже дружелюбні!
а, от поляки!!!!
поляки кончені утирки!!
і, хто б міг подумати?
поляки, вороги нам, як і кацапи!!!! навіть більше, бо підступні!!!
не кажучи вже за польську допомогу.
гавкати на неї може тільки прикацаплений собака.
щось писати у відповідь, ніку що не може сформулювати свою думку в одному повідомлені це ......
перший і останній раз!