Новини Зустріч Трампа та Зеленського
3 592 61

Європейських лідерів запросили на зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі, - The New York Times

Зустріч Трампа та Зеленського

Європейських лідерів запросили на зустріч президента США Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського, яка має відбутися в Білому домі в понеділок, 18 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ із посианням на ЄП, про це повідомляють джерела The New York Times.

Так, да даними видання, Трамп хоче обговорити "план мирного врегулювання", який передбачає, що Україна має поступитися своїми територіями. 

Джерела заявили, що президент США обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, і європейські лідери запрошені взяти участь у цій зустрічі.

Наголошується, що рішення про свої території ухвалюватиме Україна, водночас міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Також читайте: Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Читайте: Всі деталі щодо завершення війни обговорю з Трампом у Вашингтоні в понеділок, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) перемовини (3060) Трамп Дональд (6858)
Топ коментарі
+11
"Взамін" земель буде нова війна за півроку-рік.
показати весь коментар
16.08.2025 18:15 Відповісти
+8
Нової війни не буде лише в одному випадку коли орки довоюються до цугундера. Як нікалай втарой...
показати весь коментар
16.08.2025 18:29 Відповісти
+6
Взагалі-то як це захоплювати силовим шляхом в 21 сторіччі землі? Ну ок. Давайте помиримося. От тільки після цього підемо виріжемо угорців к хєрам собачім. Токо швидко треба. І скажемо ми це зробили бо хочемо миру
показати весь коментар
16.08.2025 18:22 Відповісти
ну хоч так, бо пускати вовчика одного до трумпа - два "величших підора" такого наговорять.. там дорослі треба
показати весь коментар
16.08.2025 18:10 Відповісти
один х..й - Будапешт !

чи ви вірите трампу?

.
показати весь коментар
16.08.2025 18:33 Відповісти
Коли тебе піймають та прикують до чогось. Бо ловити тебе танком увзовж Тиси дуже накладно.
показати весь коментар
16.08.2025 19:14 Відповісти
Через Молдову план тікати. Чи через Польшу?
показати весь коментар
16.08.2025 19:26 Відповісти
Ще одна беззмiстовна зустрiч нi про що
показати весь коментар
16.08.2025 18:11 Відповісти
червоні доріжки будуть? Чи вони для плебесу не передбачені?
показати весь коментар
16.08.2025 18:11 Відповісти
Будуть приводити до тями.Можливо ногами.
показати весь коментар
16.08.2025 18:12 Відповісти
Тобто,Трампон вирішив,що тиснути лиш на українського преза це перебор,вирішив європейців підключити.Це добре.Цікавлять не лиш землі ,а й що взамін.Взамін ,ідеально було б Нато,на другий день.Хоч і до Нати є претензії,але іншої альтернативи не видно.
показати весь коментар
16.08.2025 18:13 Відповісти
"Взамін" земель буде нова війна за півроку-рік.
показати весь коментар
16.08.2025 18:15 Відповісти
Нової війни не буде лише в одному випадку коли орки довоюються до цугундера. Як нікалай втарой...
показати весь коментар
16.08.2025 18:29 Відповісти
Про Першу Світову дитячі фантазії? Мені здавалося, орчатина дійсно надорвалася там. Отак би й зараз.
показати весь коментар
16.08.2025 18:39 Відповісти
Так,я мав написати "тимчасовий взамін"(просто стилістично неправильно.
показати весь коментар
16.08.2025 18:18 Відповісти
Іменно!Це зрозуміло всім розумним людям...
показати весь коментар
16.08.2025 18:23 Відповісти
Гарантия это оружие и бесперебойная логистика !!!
Про военные контингенты - вопрос скользкий. Что бы они работали, не раздумывая защищали нужно предприятия подарить западным инвесторам. Именно в собственность , что б не боялись отжима ресурсов и лицензий от очередной бизнес-няни.

 а зная наших чинуш без принципов, то могут отдать даже Нерда , а посполитые получат лишь убитую экологию и раковые легкие в плохом воздухе ( и грунтовых водах)
показати весь коментар
16.08.2025 18:24 Відповісти
Я підозрюю,що ствердлість яєць нашого преза ,зумовлена якимось ракетами,про котрі ніде не пишуть)
показати весь коментар
16.08.2025 18:36 Відповісти
Тобто ішак вже офіційно обговорюватиме здачу половини країни? Чи нахіба він зібрався до трампа? Шоби шо?
показати весь коментар
16.08.2025 18:14 Відповісти
Є хороша пропозиція)Ту частину.що він думає здати,він може з концертами експлуатувати)
показати весь коментар
16.08.2025 18:19 Відповісти
А на хрена ж ещё его вызывать? От него и так уже тошнота в Овальном кабинете, давно дали понять!!!
А так "пис Дил" или "грэйт Дил" и Ресурсы животворящие - наверняка истинная причина, что б его потерпеть
показати весь коментар
16.08.2025 18:19 Відповісти
Будуть Зелю накручувати
показати весь коментар
16.08.2025 18:16 Відповісти
а це вже краще ніж один без Європи.
показати весь коментар
16.08.2025 18:36 Відповісти
Так Європу на перемовини Трамп жеж не бере
показати весь коментар
16.08.2025 18:39 Відповісти
до перовин ще далеко, а от на рзмови про це то вже щось, хоч не одна ЗЄ .
так Трамп дуже швиденько звітував перед партнерами , а от тепер цей кличе їх на консультації ... Він мені якось виглядає як наш вовка , котрого дипломатично строять Європейіц , а Трампа його власні РЕСПИ ... Не забувайте, МАГАцисти рішуче настроєні добити Доні темою Епштейна по виходу з канікул...
показати весь коментар
16.08.2025 18:45 Відповісти
Доречі послухала ось це - так там І трамп давав сам особисто рішення по Україіні - ні краплі визнання захвачених територій - дивитися з 15-31
показати весь коментар
16.08.2025 18:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mPmHwyN3rpU&t=297s
показати весь коментар
16.08.2025 18:41 Відповісти
Не визнавати не значить не віддати зараз під російський контроль. Литву, Латвію, Естонію також юридично не визнавали за СРСР. Але по факту 50 років вони таки були в совку. Приблизно це пропонують нам зараз. Мовляв, віддайте все. Але в вашій Конституції ці землі залишаться. Якщо ***** не знищить всю Україну то будете десятиріччями згадувати Херсон з Кримом за пляшкою та пускати сльозу. Аж допоки з тої сторони не появляться нові косоокі господарі.
показати весь коментар
16.08.2025 19:20 Відповісти
Змащувати отвір,та промовляти,щоб не хвилювався ,бо нас тут в кабінеті небагато,та й оральний він))Але Зе мав би подумати,що в Україні ніхто по сідницях для розслабухи похлопувати не буде))Запхають кудись гранату і дадуть в руку кільце від цієї гранати)
показати весь коментар
16.08.2025 18:39 Відповісти
Маєш наувазі, патріоти підуть визволяти Крим поки Стицьки ель в лондонських пабах питимуть?
показати весь коментар
16.08.2025 19:23 Відповісти
а, от тепер...
будете сміятися!
навіть зе!гніда, може помститися за костюм! може обісцяти рудого ********* доні!
показати весь коментар
16.08.2025 18:18 Відповісти
Хочу в це вірити,але і серед європейців є підериси,котрі його штовхатимуть до...тюрми після капітуляції)причому тюрма буде не в Лондоні,а в Україні)
показати весь коментар
16.08.2025 18:21 Відповісти
Взагалі-то як це захоплювати силовим шляхом в 21 сторіччі землі? Ну ок. Давайте помиримося. От тільки після цього підемо виріжемо угорців к хєрам собачім. Токо швидко треба. І скажемо ми це зробили бо хочемо миру
показати весь коментар
16.08.2025 18:22 Відповісти
не повірите!
але, угорці на побутовому рівні, майже боги!
словаки, румуни дуже дружелюбні!
а, от поляки!!!!
поляки кончені утирки!!
і, хто б міг подумати?
поляки, вороги нам, як і кацапи!!!! навіть більше, бо підступні!!!
показати весь коментар
16.08.2025 18:29 Відповісти
не повірю
показати весь коментар
16.08.2025 18:36 Відповісти
стравити українців з поляками? - мрія *****
показати весь коментар
16.08.2025 18:38 Відповісти
вся допомога яка йде в Україну - йде через Польщю,
не кажучи вже за польську допомогу.
гавкати на неї може тільки прикацаплений собака.
показати весь коментар
16.08.2025 18:49 Відповісти
щось писати у відповідь, ніку що скаче по впн!
щось писати у відповідь, ніку що не може сформулювати свою думку в одному повідомлені це ......
перший і останній раз!
показати весь коментар
16.08.2025 19:12 Відповісти
буба знову биковати почне.
показати весь коментар
16.08.2025 18:28 Відповісти
Я тут, мля Гамлет!
показати весь коментар
16.08.2025 18:31 Відповісти
Ніяких здач територій українського Донбасу ! Це буде вирок Зеленському - він це розуміє і на це не піде.
показати весь коментар
16.08.2025 18:36 Відповісти
Це не Зеленському. Це всім нам.
показати весь коментар
16.08.2025 19:24 Відповісти
У Зегевары на неопределенный период абсолютная власть, которая ему безмерно дорога. При любом результате войны, кроме абсолютно нереальных "границ 91 года", он ее лишится. Вывод очевиден: все эти саммиты, встречи и т.д. до жопы.
показати весь коментар
16.08.2025 18:40 Відповісти
Буде субстантивно імплементувати План Ху?ла. На кону Нобелевка мтротворча.
показати весь коментар
16.08.2025 18:41 Відповісти
Як тимчасова альтернатива факту, що Україна ПОКИ ЩО не в НАТО = АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК, напр., Німеччини у випадку нападу ************** на одну (спочатку) область України (напр., Закарпатську). Залізне зобов'язання. Прямо сьогодні, а не колись. Поступово додати ще декілька країн (до 30) та ще декілька областей (до 20)... Майже назавжди - до остаточного прийняття України до складу НАТО.
показати весь коментар
16.08.2025 18:47 Відповісти
ВПК всего мира хлопает в ладоши! Раньше, хоть какие то приличия из за страха соблюдались, а теперь. У кого больше ружей тот и оттяпает у соседа приглянувшийся "кусочек". Главное, хорошо закупиться стрелялками. А историй для легитимизации своих хотелок про царей Горохов с рюриками вам сколько угодно навыдумывает ИИ.
показати весь коментар
16.08.2025 18:53 Відповісти
Всі - актори, світ театр. Шоу Трампа. Перемовини з агресором і катом.
показати весь коментар
16.08.2025 19:22 Відповісти
***,з ніг на голову рижа обіз'яна ставить: міжнародне право нах...,союзників нах...,злочинця з кривавими руками по вуха в друзів Скринька пандори відкрита.
показати весь коментар
16.08.2025 21:01 Відповісти
 
 