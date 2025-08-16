Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским 22 августа, - Axios
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным 22 августа.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации издания, во время телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами Трамп сказал, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.
Диктатор РФ публично не подтверждал свое участие во встрече с Зеленским и Трампом.
Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.
+9 Підлога Маккартні
+8 Дан Корвин
+8 Герхард
На таких умовах це капітуляція України, а не перемир'я.
А через півроку політична криза і новий напад РФ з вже нових позицій.
І так можна хоч до Закарпаття перемирюватися.
Дозволь поцікавитися у якому році ти віддавав Донбас.
Ти- дядя вася з водокачки, твоя справа, воду справно качати.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль про Мюнхенську угоду з промови у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Палаті громад 5 жовтня 1938 рок
царь: требуем все, шо завещали исконнорусские викинги и примкнувшие к ним монголы
Зе: вы подлец! зря я заглядывал туда, куда может только Ермак
Трамп: какая чудесная беседа, крепкие парни, и все потому, шо я властелин мира
Отака х в кубе, малята...
а попісяти 21 серпня він не хоче?
доня ж хочє.
і вас і мене і ваших дітей і онуків і моїх.
мо вам щє номер картки надати?
стули писок і промовч...
думаю кацапнячі смерті його навіть радують...
Коротко -
Пу - України не існує говоріть російською
ЗЕ - I dont understand
The END
Стільки б проблем одразу вирішилось...
Народ України - народ не скорених, й якщо потрібно, то він й смердючих та зрадливих янків пошле слідом за російським військовим кораблем! Ось чого варті Ваші "гарантії безпеки", янкі брехливі!
За Україною увесь цивілізований Світ, на одній Америці він клином не зішовся!
А якщо z-резидент піде на "мирну угоду", що для України означає цілковиту кпітуляцію у війні з рашею, тобто - даремно втрачені життя сотень тисяч загиблих героїв ЗСУ на: Донбасі, Херсонщині, Криму, то Народ України йому цього ніколи не пробачить!
Його очікує лінч справедливлсті від Народу України!
Хай краще на тому своєму літаку відразу в окен, щоб акули пообідали.
А чому в рашистів така вимога? Та тому що вони добре розуміють, що для захоплення цієї території їх чекають ще три роки інтенсивних боїв, в яких вони покладуть 1.5 - 2 млн. своїх солдат і офіцерів. Й отримають натомість суцільні руїни. А за цей час Україна побудує нові оборонні лінії.
Тож, при такій перспективі у війні пітьма вже до половини 2026 року стече кров'ю й не зможе далі наступати. А відтак фронт сам по собі повністю стабілізується. Без будь-яких угод та вмовлянь "миротворця" Тромба.
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).
ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп
АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.
може ще і карикатур намалювати на Трампа і Нобелівський комітет
може ще і карикатур намалювати на Трампа і Нобелівський комітет
Один Зеленський походу не знає...
- А Додік не хоче пийти нах..