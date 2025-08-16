РУС
Новости Встреча Трампа, Зеленского и путина
4 185 74

Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским 22 августа, - Axios

трамп, зеленский, путин

Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным 22 августа.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, во время телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами Трамп сказал, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.

Диктатор РФ публично не подтверждал свое участие во встрече с Зеленским и Трампом.

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+9
В зелі є тиждень, щоб навчитися як зламати шию старому діду!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 21:59 Ответить
+8
Будущий саммит
царь: требуем все, шо завещали исконнорусские викинги и примкнувшие к ним монголы
Зе: вы подлец! зря я заглядывал туда, куда может только Ермак
Трамп: какая чудесная беседа, крепкие парни, и все потому, шо я властелин мира
Отака х в кубе, малята...
показать весь комментарий
16.08.2025 22:09 Ответить
+8
Дядя, ти дурак?
На таких умовах це капітуляція України, а не перемир'я.

А через півроку політична криза і новий напад РФ з вже нових позицій.
І так можна хоч до Закарпаття перемирюватися.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:41 Ответить
Де заб"є стрілку?
показать весь комментарий
16.08.2025 21:58 Ответить
Бажано в пеклі.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:04 Ответить
для всіх трьох, бо всі вони заслужили горіти в пеклі !

.
показать весь комментарий
16.08.2025 23:55 Ответить
В Мінську! Вже були інсайди. Крім того, Трамп, хоче поговорити з Лукашенко.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:08 Ответить
Наверное, саммит будет устроен трампом в Гренландии...
показать весь комментарий
16.08.2025 23:32 Ответить
Було б добре, щоб Маск всю цю трійцю відправив на Місяць ... без повернення, а Маск за це отримав Нобеля Миру.
показать весь комментарий
16.08.2025 23:07 Ответить
В зелі є тиждень, щоб навчитися як зламати шию старому діду!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 21:59 Ответить
У старого плейшнєра є капсула з йадом!
показать весь комментарий
16.08.2025 22:02 Ответить
Потребує уточнення - кому шию ламати?
показать весь комментарий
16.08.2025 22:08 Ответить
там вже як получиться
показать весь комментарий
16.08.2025 22:10 Ответить
Cool
показать весь комментарий
16.08.2025 22:11 Ответить
З поясом шахіда не може не вийти.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:12 Ответить
Одним поясом трьох зайців .
показать весь комментарий
16.08.2025 22:15 Ответить
Сподіваюся, що домовляться про перемирʼя.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:59 Ответить
не сподівайся. )(уйло атвєтіл НЄТ.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:12 Ответить
Дядя, ти дурак?
На таких умовах це капітуляція України, а не перемир'я.

А через півроку політична криза і новий напад РФ з вже нових позицій.
І так можна хоч до Закарпаття перемирюватися.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:41 Ответить
может ты дурак? а то,что мы и так отдали большую часть донецкой области за 4 года - не капитуляция? и отдадим оставшуюся дальше,только с сотнями тысяч погибших.
показать весь комментарий
17.08.2025 00:21 Ответить
Ви віддали?

Дозволь поцікавитися у якому році ти віддавав Донбас.
показать весь комментарий
17.08.2025 00:57 Ответить
А ти хто, щоб территорії країни віддавати, разом із населенням у полон?
Ти- дядя вася з водокачки, твоя справа, воду справно качати.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:36 Ответить
Що таке "закінчення війни" у цьому контексті (напад параші на Україну)?
показать весь комментарий
16.08.2025 22:05 Ответить
Якщо країна, обираючи між війною і безчестям, обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль про Мюнхенську угоду з промови у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Палаті громад 5 жовтня 1938 рок
показать весь комментарий
16.08.2025 22:23 Ответить
Мир - это подписание мирного договора и новая делимитация границы. Это наличие у России территорий (города Херсон и Запорожье) временно оккупированных Украиной?
показать весь комментарий
16.08.2025 22:26 Ответить
Кто и шо захватил у Греции, просветите.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:34 Ответить
Республика Кипр не часть Греции.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:38 Ответить
Рашист, ти сьогодні зареєструвався, що нести тут пропаганду *****?
показать весь комментарий
16.08.2025 22:25 Ответить
куратор пуйло и 2 "крота"
показать весь комментарий
16.08.2025 22:05 Ответить
Це вже нові епізоди прям з інтригою запускають, видно відчувають сценаристи, що рейтинг серіалу падає.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:07 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 22:07 Ответить
за тиждень можна п'янку підготувати - а переговори? цей дід не просто ідіот, він паскуда. Краснов
показать весь комментарий
16.08.2025 22:07 Ответить
Зеленский не заметил цветочного горшка на окне
показать весь комментарий
16.08.2025 22:08 Ответить
Будущий саммит
царь: требуем все, шо завещали исконнорусские викинги и примкнувшие к ним монголы
Зе: вы подлец! зря я заглядывал туда, куда может только Ермак
Трамп: какая чудесная беседа, крепкие парни, и все потому, шо я властелин мира
Отака х в кубе, малята...
показать весь комментарий
16.08.2025 22:09 Ответить
старий, рудий облізлий півень марить статусом голуба миру.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:10 Ответить
трамп хоче! - на коліна всі!
а попісяти 21 серпня він не хоче?
показать весь комментарий
16.08.2025 22:11 Ответить
на коліна не всі, )(уйло хароший парєнь. він хоче попісяти на гідранта на колінах, та за договорняком з )(уйлом знищити нас як державу.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:22 Ответить
ну ладно - на одне коліно...
доня ж хочє.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:26 Ответить
не тільки як державу - ***** хочє вбити нас всіх фізично.
і вас і мене і ваших дітей і онуків і моїх.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:29 Ответить
Так ти в сша, що тобі загрожує?
показать весь комментарий
16.08.2025 23:42 Ответить
діти від першого браку в Києві.
мо вам щє номер картки надати?
показать весь комментарий
16.08.2025 23:46 Ответить
не знаєш?
стули писок і промовч...
показать весь комментарий
16.08.2025 23:51 Ответить
***** ссится смерті - саме тому він намагається забрати з собою стільки людей скільки він зможе, ну от казлу від цього легше.
думаю кацапнячі смерті його навіть радують...
показать весь комментарий
16.08.2025 22:45 Ответить
Трамп пусте місце, досить слухати його.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:17 Ответить
це пусте місце зараз вирішує подальшу історію. він мудило, згоден, але від цього мудили залежить багато.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:25 Ответить
Він ****** не вирішує. Його кацапи юзають як штопаний гандон.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:39 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 22:22 Ответить
НІ ПРО ШО

Коротко -
Пу - України не існує говоріть російською
ЗЕ - I dont understand

The END
показать весь комментарий
16.08.2025 22:23 Ответить
Одне дебіло - це погано, два - це дуже погано, а три - катастрофа! Боже і ЗСУ бережи нас!
показать весь комментарий
16.08.2025 22:28 Ответить
А можна зібрати їх трьох разом в одному місці і уїбати туда чимось потужним?

Стільки б проблем одразу вирішилось...
показать весь комментарий
16.08.2025 22:36 Ответить
Трамп помогает Путину затягивать время, чтобы против России не вводить санкции и против Индии и Китая. Чисто работает на врагов.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:36 Ответить
Вашингтонське риже лайно з кремлівським диктатором та військовим злочинцем-пуйлом на Алясці вирішили долю України й вирішили свій злодійський план пропхнути в дію, ні засранці!
Народ України - народ не скорених, й якщо потрібно, то він й смердючих та зрадливих янків пошле слідом за російським військовим кораблем! Ось чого варті Ваші "гарантії безпеки", янкі брехливі!
За Україною увесь цивілізований Світ, на одній Америці він клином не зішовся!
А якщо z-резидент піде на "мирну угоду", що для України означає цілковиту кпітуляцію у війні з рашею, тобто - даремно втрачені життя сотень тисяч загиблих героїв ЗСУ на: Донбасі, Херсонщині, Криму, то Народ України йому цього ніколи не пробачить!
Його очікує лінч справедливлсті від Народу України!
Хай краще на тому своєму літаку відразу в окен, щоб акули пообідали.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:36 Ответить
Тромб порадив Зеленському погоджуватись на "всеохоплюючу мирну угоду" з ****** і віддати пітьмі без бою Донбас й разом з ним оборонні рубежі, що захищають Лівобережну Україну. За якими жодних природних перешкод для ворога вже немає аж до самого Дніпра.
А чому в рашистів така вимога? Та тому що вони добре розуміють, що для захоплення цієї території їх чекають ще три роки інтенсивних боїв, в яких вони покладуть 1.5 - 2 млн. своїх солдат і офіцерів. Й отримають натомість суцільні руїни. А за цей час Україна побудує нові оборонні лінії.
Тож, при такій перспективі у війні пітьма вже до половини 2026 року стече кров'ю й не зможе далі наступати. А відтак фронт сам по собі повністю стабілізується. Без будь-яких угод та вмовлянь "миротворця" Тромба.
показать весь комментарий
16.08.2025 22:39 Ответить
Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
показать весь комментарий
16.08.2025 22:57 Ответить
Так, існує така побажанка Тромба.
Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.
показать весь комментарий
16.08.2025 23:04 Ответить
Треба журналистам підняти ОР НА ВЕСЬ СВІТ , що Трамп здає Україну раді премії миру .
може ще і карикатур намалювати на Трампа і Нобелівський комітет
показать весь комментарий
16.08.2025 23:28 Ответить
В перший числах жовтня, буде зібрання нобелівського комітет та оголосять претендентів. В Стокгольмі, мають заявити, що не можуть включити в список претендентів, людину, як зустрічається та тисне руку міжнародному злочинцю. І на цьому все!
показать весь комментарий
16.08.2025 23:07 Ответить
Треба журналистам підняти ОР НА ВЕСЬ СВІТ , що Трамп здає Україну раді премії миру .
може ще і карикатур намалювати на Трампа і Нобелівський комітет
показать весь комментарий
16.08.2025 23:29 Ответить
Трамп нічого не може зробити. І він це знає, і ху-йло це знає.
Один Зеленський походу не знає...
показать весь комментарий
16.08.2025 22:41 Ответить
можно задати тільки одне питання лідорам , китаю , русні , шо вам треба так Україна ?!!! чого пхаїтеся до нас ? тому шо гівно ваша генетика , хліба нема , розум вкраденний від всюди ...потвори фізично і розумово ,вам не тільки Україна потрібна ,вам потрібна наша кров ,і ми це знаємо ,тому наша кров стала отрутою для вас , а земля наша, вас у добриво переробить !!!...
показать весь комментарий
16.08.2025 22:46 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 22:56 Ответить
- Додік хоче те, Додік хоче це, Додік хоче одноосібно вирішувати долю всього Світу!!
- А Додік не хоче пийти нах..
показать весь комментарий
16.08.2025 22:54 Ответить
Зе, нехай ця фіно-угорська рожа Україні поверне Крим ‼️
показать весь комментарий
16.08.2025 22:55 Ответить
Спішать суки здати Україну. А за наслідки не думають. Як тільки ***** отримає офіційно окуповані території то йому на поміч вже на територію України зайдуть сотні тисяч північнокорейців яких ***** запросить як до себе додому, і які зараз товчуться поки що на території Курської республіки і ще бог знає хто. І хто тоді їх буде зупиняти?
показать весь комментарий
16.08.2025 23:09 Ответить
А ще рудий пес хоче повторення московського" золотого дощу". Його смак для шолудивого приємний та хвилюючий. Маланка,як ти живеш з цим чудом?
показать весь комментарий
16.08.2025 23:23 Ответить
Як тимчасова альтернатива факту, що Україна ПОКИ ЩО не в НАТО = АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК, напр., Німеччини у випадку нападу ************** на одну (спочатку) область України (напр., Закарпатську). Залізне зобов'язання. Прямо сьогодні, а не колись. Поступово додати ще декілька країн (до 30) та декілька областей (до 20)... Майже назавжди - до остаточного прийняття України до складу НАТО.
показать весь комментарий
16.08.2025 23:25 Ответить
це чмо буде тягнути кота за хвіст всю свою каденцію, щоб тільки пуйлу більше можливостей надати
показать весь комментарий
17.08.2025 00:49 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 00:52 Ответить
Сподіваюсь ЗЕ зробить щось корисне у своєму нікчемному житті і приїде туди з чимось запальним
показать весь комментарий
17.08.2025 01:05 Ответить
Трамп не агент Кремля: он просто дурак с инициативой. А это гораздо хуже.
показать весь комментарий
17.08.2025 01:26 Ответить
 
 