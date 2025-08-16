РУС
6 226 108

Трамп заявил европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Украина передаст России весь Донбасс, - NYT

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что, по его мнению, можно быстро договориться о мирном соглашении, если Украина согласится отдать России остальной Донбасс, даже те районы, которые не оккупированы российскими войсками.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп намерен представить это предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому уже в понедельник во время встречи в Белом доме, куда также приглашены и европейские лидеры.

NYT пишет, что после встречи с Путиным Трамп отказался от требования о немедленном прекращении огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится отдать России Донбасс, даже те территории, которые не оккупированы российскими войсками.

Издание отмечает, что Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против такой уступки неоккупированной территории, на которой также расположены важные оборонительные линии и которая богата полезными ископаемыми. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на передачу любой своей суверенной территории, что нарушило бы Конституцию страны.

Читайте также: Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg

Зато Путин якобы предложил прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта и "письменное обещание" не нападать на Украину или любое другое европейское государство, заявили чиновники.

Они указали Трампу, что российский диктатор часто нарушал свои письменные обязательства.

Чиновники отметили, что Украина сама будет принимать решение относительно своей территории, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

Читайте также: Любые соглашения на Аляске не должны вознаграждать Россию территориями, - Европарламент

В то же время европейские чиновники сообщили, что Трамп заявил, что Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности после заключения соглашения, но не в рамках НАТО.

В статье говорится, что глава Белого дома сообщил европейцам, что американские войска могут принять участие в этом процессе.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Читайте также: Путин на переговорах с Трампом предложил заморозить фронт на Запорожье и Херсонщине, если ВСУ выйдут из Донетчины, - Axios

Автор: 

Европа (1991) Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+29
ПНХ
показать весь комментарий
16.08.2025 19:37 Ответить
+22
Мир настане швидко, але не надовго.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:40 Ответить
+20
Курва руда чого ти Аляску не віддав міг с ****** підписати всі папери раз воно там було.
показать весь комментарий
16.08.2025 19:39 Ответить
А чого американці й європейці не хочуть вчинити просто - віддати шматок території, а на решту в той же день розповсюдити гарантії безпеки? Такі справжні - якщо що, то зразу Франція, Великобританія, Німеччина та інші мерци з шольцами оголошують агресору війну. Це ж так просто, а вони з Україною рішуче й до перемоги - чому ж не хочуть?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:28 Ответить
довбойоб!
тільки такий довбойоб, як Трамп, міг на це погодитись!
показать весь комментарий
16.08.2025 20:34 Ответить
І Друга світова війна закінчилася б також швидко, якби Гітлеру дали всю Європу та СРСР. І всі б сьогодні із задоволенням їздили на американських та німецьких автомобілях.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:37 Ответить
Дванадцятий рік Україна воює з кацапами, і тут «геніальний» Трамп пропонує взяти й віддати те, чого так і не зміг досягти путін війною.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:41 Ответить
США, ПОЗОРНИЙ ЧАС ,НАСТАВ ДЛЯ ВАС !!!Вамі підтерся публічно кремль , консерватори, цей сором буде з вами навіки !!!
показать весь комментарий
16.08.2025 20:42 Ответить
Здається в Хельсінки, коли пуйло з Трамп зачинились на довгий час, Трамп перестав бути незайманим. Ну а потім і закохавсь в пуйла. А любов зла, полюбиш і пуйла...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:53 Ответить
а ти краще, Трумп, перед тим як розкидуватися чужим, примір ситуацію на себе - "Меланію віддай дяді, а сам - йди до блді"?.. як воно таке тобі буде, барига-мародер?..
показать весь комментарий
16.08.2025 21:04 Ответить
Обана, трамп погодждується на все, що пуйло хоче.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:09 Ответить
