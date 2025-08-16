Трамп заявил европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Украина передаст России весь Донбасс, - NYT

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что, по его мнению, можно быстро договориться о мирном соглашении, если Украина согласится отдать России остальной Донбасс, даже те районы, которые не оккупированы российскими войсками.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп намерен представить это предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому уже в понедельник во время встречи в Белом доме, куда также приглашены и европейские лидеры.

NYT пишет, что после встречи с Путиным Трамп отказался от требования о немедленном прекращении огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится отдать России Донбасс, даже те территории, которые не оккупированы российскими войсками.

Издание отмечает, что Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против такой уступки неоккупированной территории, на которой также расположены важные оборонительные линии и которая богата полезными ископаемыми. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на передачу любой своей суверенной территории, что нарушило бы Конституцию страны.

Зато Путин якобы предложил прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта и "письменное обещание" не нападать на Украину или любое другое европейское государство, заявили чиновники.

Они указали Трампу, что российский диктатор часто нарушал свои письменные обязательства.

Чиновники отметили, что Украина сама будет принимать решение относительно своей территории, добавив, что международные границы не должны меняться силой.

В то же время европейские чиновники сообщили, что Трамп заявил, что Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности после заключения соглашения, но не в рамках НАТО.

В статье говорится, что глава Белого дома сообщил европейцам, что американские войска могут принять участие в этом процессе.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

