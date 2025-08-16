УКР
8 574 125

Трамп заявив європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Україна передасть Росії весь Донбас, - NYT

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що, на його думку, можна швидко домовитися про мирну угоду, якщо Україна погодиться віддати Росії решту Донбасу, навіть ті райони, які не окуповані російськими військами.

Про це пише видання New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп має намір представити цю пропозицію президенту України Володимиру Зеленському вже в понеділок під час зустрічі у Білому домі, куди також запрошені й європейські лідери.

NYT пише, що після зустрічі з Путіним Трамп відмовився від вимоги про негайне припинення вогню і вважає, що можна швидко домовитись про мирний договір, якщо Зеленський погодиться віддати Росії Донбас, навіть ті території, які не окуповані російськими військами.

Видання зазначає, що Зеленський та європейські лідери рішуче виступили проти такої поступки щодо неокупованої території, на якій також розташовані важливі оборонні лінії і яка багата на корисні копалини. Українські посадовці заявили, що остаточна угода не може передбачати згоду Києва на передання будь-якої своєї суверенної території, що порушило б Конституцію країни.

Натомість Путін нібито запропонував припинення вогню на решті території України за нинішніми лініями фронту та "письмову обіцянку" не нападати на Україну чи будь-яку іншу європейську державу, заявили високопосадовці.

Вони вказали Трампу, що російський диктатор часто порушував свої письмові зобов'язання.

Посадовці наголосили, що Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території, додавши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Водночас європейські чиновники повідомили, що Трамп заявив, що Путін нібито погодився з тим, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки після укладання угоди, але не в межах НАТО.

У статті йдеться, що глава Білого дому повідомив європейцям, що американські війська можуть взяти участь у цьому процесі.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

Європа (1955) Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
Топ коментарі
+36
ПНХ
показати весь коментар
16.08.2025 19:37 Відповісти
+28
Мир настане швидко, але не надовго.
показати весь коментар
16.08.2025 19:40 Відповісти
+25
Курва руда чого ти Аляску не віддав міг с ****** підписати всі папери раз воно там було.
показати весь коментар
16.08.2025 19:39 Відповісти
Ще й добиває що пропонують віддати території на обіцянки і гарантії двох ******** які ніколи свого слова не тримали. При тому ***** хитро придумало що гарантії без НАТО. Тобто під чесне слово яке нічого не стоїть і ***** це розусіє. Я вже не кажу що і НАТО це гарантія така собі. Можете подивитися на країни Балтії в яких очко жим-жим і вони розуміють що в випадку замісу і Тампон і західна Європа їх здать рашистам з потрохами як зараз здають крим і дамбас
показати весь коментар
16.08.2025 20:33 Відповісти
А если всю Украину сдаст - еще быстрее. Но потом другие войны начнутся.
показати весь коментар
16.08.2025 20:24 Відповісти
Скажите этому ********, что если сразу отдать паРаше Аляску, то война там даже не начнется!
показати весь коментар
16.08.2025 20:24 Відповісти
Санітари, та зробіть вже щось, бо ж людина страждає😂
показати весь коментар
16.08.2025 20:25 Відповісти
А чого американці й європейці не хочуть вчинити просто - віддати шматок території, а на решту в той же день розповсюдити гарантії безпеки? Такі справжні - якщо що, то зразу Франція, Великобританія, Німеччина та інші мерци з шольцами оголошують агресору війну. Це ж так просто, а вони з Україною рішуче й до перемоги - чому ж не хочуть?
показати весь коментар
16.08.2025 20:28 Відповісти
довбойоб!
тільки такий довбойоб, як Трамп, міг на це погодитись!
показати весь коментар
16.08.2025 20:34 Відповісти
І Друга світова війна закінчилася б також швидко, якби Гітлеру дали всю Європу та СРСР. І всі б сьогодні із задоволенням їздили на американських та німецьких автомобілях.
показати весь коментар
16.08.2025 20:37 Відповісти
Дванадцятий рік Україна воює з кацапами, і тут «геніальний» Трамп пропонує взяти й віддати те, чого так і не зміг досягти путін війною.
показати весь коментар
16.08.2025 20:41 Відповісти
США, ПОЗОРНИЙ ЧАС ,НАСТАВ ДЛЯ ВАС !!!Вамі підтерся публічно кремль , консерватори, цей сором буде з вами навіки !!!
показати весь коментар
16.08.2025 20:42 Відповісти
впервой чтоли?

с кровaвым стaлином в деснa целовaлись и мир делили.
показати весь коментар
16.08.2025 22:40 Відповісти
Здається в Хельсінки, коли пуйло з Трамп зачинились на довгий час, Трамп перестав бути незайманим. Ну а потім і закохавсь в пуйла. А любов зла, полюбиш і пуйла...
показати весь коментар
16.08.2025 20:53 Відповісти
а ти краще, Трумп, перед тим як розкидуватися чужим, примір ситуацію на себе - "Меланію віддай дяді, а сам - йди до блді"?.. як воно таке тобі буде, барига-мародер?..
показати весь коментар
16.08.2025 21:04 Відповісти
Обана, трамп погодждується на все, що пуйло хоче.
показати весь коментар
16.08.2025 21:09 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 21:15 Відповісти
І це лідер світової наддержави!!!
показати весь коментар
16.08.2025 21:20 Відповісти
Аляску віддай своєму вбивці і терористу путлєру і забудь
про Украіну , дістав своєю жадністю до бабла ху@ла !!
показати весь коментар
16.08.2025 21:24 Відповісти
І це єдине що він міг сказати. Інших варіантів Трамп тупо не має.
Тому й дивують дятли які чекали якихось проривів.
показати весь коментар
16.08.2025 21:29 Відповісти
как по английски,иди на х.й
показати весь коментар
16.08.2025 21:40 Відповісти
fuck off
or
go fuck yourself
показати весь коментар
16.08.2025 22:41 Відповісти
А ещё быстрее мир наступит, если Соединённые Штаты Америки передадут Аляску и Калифорнию Штаты, Как тебе такое Дональд Трамп?
показати весь коментар
16.08.2025 22:10 Відповісти
Ми вже "швидко віддали" Крим, і що???
показати весь коментар
16.08.2025 22:10 Відповісти
Если бы не дегенерат из вашингтонского обкома, война бы уже закончилась. Он уже целый год (вместе со своим конгрессом) препятствует поставкам оружия Украине.
показати весь коментар
16.08.2025 22:18 Відповісти
Чемберлен теж в 1938 році обіцяв всьому світу, що, якщо заставити Чехословаччину віддати Судетську область Гітлеру, то війни не буде...
показати весь коментар
16.08.2025 22:42 Відповісти
Риже пуйло з Вашингтона заявило всім єворопейським лідерам, що він з кремлівським пуйлом - №1, а всі решта - №2, тобто другосортні нікчеми!
Їжте, панове, не обляпайтесь!
показати весь коментар
16.08.2025 22:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 