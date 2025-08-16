Трамп заявив європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Україна передасть Росії весь Донбас, - NYT

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що, на його думку, можна швидко домовитися про мирну угоду, якщо Україна погодиться віддати Росії решту Донбасу, навіть ті райони, які не окуповані російськими військами.

Про це пише видання New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп має намір представити цю пропозицію президенту України Володимиру Зеленському вже в понеділок під час зустрічі у Білому домі, куди також запрошені й європейські лідери.

NYT пише, що після зустрічі з Путіним Трамп відмовився від вимоги про негайне припинення вогню і вважає, що можна швидко домовитись про мирний договір, якщо Зеленський погодиться віддати Росії Донбас, навіть ті території, які не окуповані російськими військами.

Видання зазначає, що Зеленський та європейські лідери рішуче виступили проти такої поступки щодо неокупованої території, на якій також розташовані важливі оборонні лінії і яка багата на корисні копалини. Українські посадовці заявили, що остаточна угода не може передбачати згоду Києва на передання будь-якої своєї суверенної території, що порушило б Конституцію країни.

Натомість Путін нібито запропонував припинення вогню на решті території України за нинішніми лініями фронту та "письмову обіцянку" не нападати на Україну чи будь-яку іншу європейську державу, заявили високопосадовці.

Вони вказали Трампу, що російський диктатор часто порушував свої письмові зобов'язання.

Посадовці наголосили, що Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території, додавши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Водночас європейські чиновники повідомили, що Трамп заявив, що Путін нібито погодився з тим, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки після укладання угоди, але не в межах НАТО.

У статті йдеться, що глава Білого дому повідомив європейцям, що американські війська можуть взяти участь у цьому процесі.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

