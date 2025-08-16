УКР
Путін на переговорах з Трампом запропонував заморозити фронт на Запоріжжі та Херсонщині, якщо ЗСУ вийдуть з Донеччини, - Axios

Російський диктатор Володимир Путін на перемовинах з президентом США Дональдом Трампом запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях за умови, що ЗСУ виведуть війська з Донеччини.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане з переговорами очільників США та РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Джерело, поінформоване про переговори Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини - вимога, яку Україна навряд чи прийме", - написав журналіст.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Читайте також: Трамп розповів Зеленському і європейським лідерам, що Путін усе ще вимагає контролю над усім Донбасом, - Bloomberg

путін володимир Донецька область бойові дії Трамп Дональд
+30
по-перше. ***** вірити не можно. Сьогодні заморозив, завтра "холодильник" зламався.
По-друге. ЗСУ підуть с Донеччині, натомість орки залишаться на окупованих теріторіях.
В третє. Хто такі ці два старих підараса щоб роздавати українські землі?
16.08.2025 19:04 Відповісти
+27
Я не згвалтую вашу дачку якщо дасте жінку в сексуальне рабство до кінця життя - приблизно така умова уркагана.

Нормальна відповідь на це - куля в упор.
16.08.2025 19:02 Відповісти
+13
Віддайте нам територію, яку мокшанська армія не здатна захопити дванадцятий рік, покращіть наші позиції, а потім продовжимо війну на Херсонському та Запоріжському напрямку.
Оху.нннна пропозиція примхливого дитяти полудурка. Оруел відпочиває.
16.08.2025 19:26 Відповісти
Я не згвалтую вашу дачку якщо дасте жінку в сексуальне рабство до кінця життя - приблизно така умова уркагана.

Нормальна відповідь на це - куля в упор.
16.08.2025 19:02 Відповісти
Згоден!
16.08.2025 19:14 Відповісти
ПТН ПНХ !

.
16.08.2025 19:14 Відповісти
Пропоную, щоб ти сам йому дав замість твоєї жінки і доньки. Потім він тебе ... роздере на твій британський хрест і займеться твою жінкою і донькою. Тому чекай трампла. він допоможе в работоргівлі, пояснить які зараз ціни на жінок, як краще її спродовувати на ринку. девелопер потрібен, ти точно за адресою, стицько британський.
16.08.2025 19:32 Відповісти
Стицько не з Великобританії, він з ТОТ. Манкурт.
16.08.2025 19:34 Відповісти
Нехай віддають ЗАЕС в обмін на Даунбас! Всі люди, що там залишились, ненавидять Україну, а копалини, що там є, не варті жертв цієї війни!
показати весь коментар
"Не з"їм - так понадкушую...".
16.08.2025 19:05 Відповісти
Рускій, краще помовч...
16.08.2025 19:13 Відповісти
Залишається сказати тільки одне: }{уй тобі в твого смердючого рота, }{уйло кремлівське моржове.
Скоріше ти чмурло сам здохнеш, ніж Україна тобі віддасть землі - ще не одна тисяча рашистів поляже в землю святУ Українську.
16.08.2025 19:07 Відповісти
А х..йому не мʼясо?
16.08.2025 19:08 Відповісти
Ишаку остаётся приподнести это как потужну перемогу
16.08.2025 19:08 Відповісти
Совсем обнаглел
16.08.2025 19:09 Відповісти
весь мозок через *** у трампа висмоктав
16.08.2025 19:11 Відповісти
зара доня дурака як завжди включить, збреше по смачному...
а Україну не забули запитати?
доня зливайся вже - з тебе укладатель угод, як з моєї кішки жираф....
16.08.2025 19:16 Відповісти
Тобто ми віддаємо агломерацію в обмін на... нічого. Ну, на обісцянку московитів. Як цікаво, треба брати.
16.08.2025 19:17 Відповісти
Дурний , чи що???
16.08.2025 19:19 Відповісти
Путін не відступиться. Він імперіаліст, кадебіст, сволота, і у нього маніакальна шизофренія у питанні України. Тільки міжнародний суд, покарання і знищення. Або гарний снайпер
16.08.2025 19:19 Відповісти
Отакой, само 1 метр 20 см на лабутенах, а хлебало 1,5×1,5 метра має.
16.08.2025 19:20 Відповісти
**** как дров ***** в резиновую попу...
16.08.2025 19:20 Відповісти
Буде в понеділок нагибать Зе тим компроматом, який пу привіз Чембирлену-2.
16.08.2025 19:23 Відповісти
Проблема для України в тому, що Трамп буде підігрувати Путіну і спальними зусиллями + обмеження постачання зброї призведе до того, що Україна буде відступати в глиб країни.
Зеленському треба не допустити цього сценарію.
16.08.2025 19:23 Відповісти
"спальними зусиллями" ?
ні ні все океюшки продовжуйте,,,
16.08.2025 19:27 Відповісти
це у вас чяс є, а у хлопців своє Різдво і не факт,
шо всі вони його зустрінуть, те Різдво...
16.08.2025 19:33 Відповісти
На хєр з такими непристойними пропозиціями.
16.08.2025 19:26 Відповісти
Віддайте нам територію, яку мокшанська армія не здатна захопити дванадцятий рік, покращіть наші позиції, а потім продовжимо війну на Херсонському та Запоріжському напрямку.
Оху.нннна пропозиція примхливого дитяти полудурка. Оруел відпочиває.
16.08.2025 19:26 Відповісти
Результаты "исторического саммита" на Аляске. Трамп помогает другу из москвы не мытьем так катанием.
16.08.2025 19:26 Відповісти
Правильно так: заморозити фронт на Запоріжжі та Херсонщині, поки ЗСУ не вийдуть з Донеччини.
16.08.2025 19:31 Відповісти
3 роки як на Донбасі (після Ізюму). Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка.
Якщо й є прорашистські ждуни - то тихенько мовчать і не висовуються.
Населення проукраїнське.
Між собою розмовляє суржиком.
Живуть повноцінним життям. Все працює.
Як кацапи взагалі уявляють собі цей процес?
Мирно - абсолютно неможливо.
На відміну від більшості тут присутніх коментаторів, що війну бачили лише на картинках - ці люди, як для цивільних, бачили все.
16.08.2025 19:31 Відповісти
Як кацапи взагалі уявляють собі цей процес?

Так же как в августе 14-го (этого века). Когда выравнивали линию фронта.
Известная Еленовка (где сейчас колония для наших пленных). Мы проснулись от гулов моторов. Увидели только катафоты последней машины. Наши военные, просто, бросили местных. Хер хто хотя бы намекнул шо ночью уходят. Потом пришло ДНР.
16.08.2025 20:47 Відповісти
Ну, ти ж живий, вірно? Маєш паспорт ДНР. Ти поза підозрою.
Ти класний актор?
Як можна жити в "русском мірє", і при цьому залишатися проукраїнським?
І я не знаю, що і як тоді відбувалося, тому що в АТО не був.
У війну зайшов 24.02.22.
*********
Я бачу навіть не відношення місцевих до військовослужбовців ЗСУ, Я бачу, як вони спілкуються між собою. І чую.
Тут половина всю власність кине та буде евакуйовуватись в нікуди. Інша половина учудить справжню партизанщину.
16.08.2025 20:59 Відповісти
Живой тому що догнал ВСУ. Переехал за 30 км. к своим на хутор потом это место назвали Времевский выступ. Где то в апреле 22-го просил совета у майора шо стояли на хуторе. Шо делать? Вострить лыжи? Майор советовал оставаться. Но я то ученный. Слинял в львовскую область. Через 4 дня на хутор зашли кацапы. Правда, дальше моего дома их остановили на год. Потом мой хутор отбили. Потом сдали вновь
16.08.2025 21:21 Відповісти
Знаєш, міг би вже писати та розмовляти й українською. І не кажи за "русскоязичную чєлюсть".
На Львівщині живеш 3 роки.
Ну, мені 55, з 22-го на війні. Як раз в твоїх рідних краях.
Шо тобі відповісти?
Хто в квітні 22-го знав точно, скільки є днів?
Евакуювався - пощастило.
Чуйка працює.
Зараз все по іншому.
Нема вже ні тих міст, ні сел, ні хуторів. Взагалі нема. Розкидана цегла, що проростає бур'яном.
Забудь.
Знаю. Прекрасно все знаю. І розумію.
В 22-му стояв в Вірнопіллі, і ми розхерачили Кантемирівську танкову дивізію.
Знаєш, скільки нас було?
300 чоловік.
Вірнопілля - Фермопіли.
Взяли Ізюм.
Потім Терни більше року.
Терни тепер теж під кацапами.
Думаєш, мені це пофіг?
Ні.
Звикаю до місць, де воюю. Стає рідним.
16.08.2025 21:38 Відповісти
Дякую друже. Вже третій рік на київщині біля аєродрому Васільків. Меня всё тянет где погорячее. Все добре.
16.08.2025 21:55 Відповісти
Глеваха? Ти мій сусід. Моє все в Боярці. Ну, а я поки дороблюю те, що ти не доробив в себе дома, на Донбасі.
16.08.2025 22:10 Відповісти
Через дорогу (трассу) Иванковичи Мархаливка. Где ща на болоте Мемориал строят
16.08.2025 22:20 Відповісти
Одеська траса. Все поруч.
Скажи мені - чому тобі не похєру, де будують військовий цвинтар?
Вода?
Та ніхрєна.
До води там 40 метрів. Знаю, бо в Мархалівці у кума дача. І робив артскажину. Я теж робив в себе, у нього цікавився нюансами.
Ідея з війсковим кладовищем взагалі дурна (хтось бабло відмиває). Навіть зниклих безвісти увіковічують в рідних містах та селах. Кругом Алеї Слави (я теж там буду). Навіщо той цвинтар треба взагалі - не знаю.
16.08.2025 22:29 Відповісти
Я хоть и не местный. Смаргатовый пояс. Заказная зона. Суды идут. Последний суд отобрал у правительства эту землю. Я не рыл там. Все местные против. Фотки болота.
Кста, напротив магазина Мархаливки, біля зупинки, постоянно действующий пост полиции против общественности которой не похер.
Ага, до воды там дохрена, того и милиораторы роют, пытаются осушать.
16.08.2025 22:38 Відповісти
16.08.2025 19:32 Відповісти
Зеленський має представити українському народу чітку стратегію ведення війни з пітьмою в найближчі роки або подати у відставку, як неспроможний далі виконувати функцію гаранта Конституції.
Якщо в найближчі дні на екранах ТБ та у соцмережах почнеться інформаційна кампанія в підтримку капітуляції України на умовах тромбо-xyйла, то це означає, що рішення про здачу території України ворогу без бою з усіма оборонними рубежами, які захищають Лівобережну Україну, Зеленським прийнято та йде підготовка громадської думки до капітуляції. Тоді потрібно вимагати негайної відставки Зеленського з поста Президента України!
Зрозуміло, що ніякі його накази про відхід ЗСУ з Покровсько-Мирноградської, Дружківсько-Костянтмнівської, Слов'янсько-Краматорської агломерацій та з Сіверська і Лиману не будуть виконуватись, оскільки інакше це лише призведе до окупації половини України ворогом, включно з містами Харковом, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Чернігові і Києвом.
16.08.2025 19:33 Відповісти
от якби ти сам був на фронті, то тоді мав би моральне право так писати.
16.08.2025 19:53 Відповісти
72 года
16.08.2025 20:16 Відповісти
отмазка.
16.08.2025 20:30 Відповісти
Поналітало тут вас рашистських тролей із сьогоднішньою реєстрацією, як зелених мух...
Киш звідси!
16.08.2025 20:24 Відповісти
Пиня вивалив на Трамба содєржімоє свого чємодана...
16.08.2025 19:36 Відповісти
Трампон Трампакс, шо с *****?!?!
16.08.2025 22:46 Відповісти
❗️Зеленський відмовився здавати Донбас у розмові з Трампом та лідерами Європи, - Reuters
16.08.2025 19:36 Відповісти
*** собі заморозь, свинособака скажена
16.08.2025 19:37 Відповісти
Всі зараз американські ЗМІ не можуть бути джерелом інформації...Трамп облажався по повній, установи від Європи він не відстоював по факту. Зараз знову вкидає "мир від пу" та перекладає відповідальність на Київ та Європу, це брудна гра. Зброї не дає, санкції не вводить - ці дії чітко вказують, що в нього своя гра не в інтересах Європи.

Так що, якщо в ЗМІ - з посиланням на джерело, обізнане Джерело, то це вкид. Тільки офіційні заяви.
Тут немає, що комментувати, хіба що брудну політику Трампа через ЗМІ.
16.08.2025 19:38 Відповісти
Пам'ятаю, тобі дуже Байден не подобався.
А як тобі руде #уйло?
16.08.2025 19:47 Відповісти
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
16.08.2025 19:39 Відповісти
Трамп предложил Европе признать за расией весь Донбасс...
Я предлагаю признать за расией Аляску. Кто за??
16.08.2025 19:40 Відповісти
А Техас за Мексикою.
16.08.2025 19:49 Відповісти
Заморозь собі яйця
16.08.2025 19:44 Відповісти
Мерзота Трамп обіцяв "обмін територіями", отак він виглядає: Україна віддає підконтрольні ЗСУ частини Донецької і Луганської областей, а #уйло "віддає" підконтрольні ЗСУ території Запорізької і Херсонської областей

Якщо Zеленський не підпише ці умови - Трамп звинуватить його у зриві мирних перемовин і, скоріш за все, припинить постачання навіть оплаченої зброї, як він це вже робив - нібито для інвентаризації запасів або перерозподілу або чого завгодно ще, щоб допомогти оркам просуватися на фронті.

Де трампістська гнида The Second First? Де Mod Dom? Чому за всіх віддувається Федір Сидоренков?
16.08.2025 19:46 Відповісти
Чуб у відповідь мав би парирувати, мовляв, я обіцяю не вводити спустошливих санкцій проти раші, якщо вона забереться з окупованих українських земель. інакше, після введення тотальних санкцій раша піде в історію як недавно туди пішов совок...
16.08.2025 19:56 Відповісти
Це якби руде падло не було кремлівським агентом.
16.08.2025 22:31 Відповісти
Крим путін захопив за декілька тижнів без єдиного пострілу. Донеччину 12-й рік не може захопити. Тут у нього стратегічний інтерес - запаси води. Віддати без бою водну артерію - це неприйнятно. Хочеш води - воюй, або зупиняйся, чини труби. Качнемо, якщо добре заплатиш.
16.08.2025 19:58 Відповісти
У него есть свой среди врагов. А этот свой будет ещё долго....если не снесут. Все будет Украина!
16.08.2025 20:07 Відповісти
Краще заморозити путляру, а кацапія має зникнути з планети Земля.
16.08.2025 20:33 Відповісти
ПУЙЛА ЗАМОРОЗИТЬ НА АЛЯСКЕ ВМЕСТЕ С ТРАМПОНОМ
16.08.2025 20:44 Відповісти
Це нормально. Але спочатку пуйло(разом з усіма двійниками) має рушити в Гаагу і визнати всі свої злочини.
16.08.2025 20:47 Відповісти
от же сзззука! а чом не показати пуйлу карту 1914 року?
16.08.2025 20:54 Відповісти
Да спать он хотел на карты, не ужели не понятно!!!
16.08.2025 22:45 Відповісти
то може пуйло мав би забратися з деяких територій, які раптом потрапили до русні?
16.08.2025 20:56 Відповісти
Навряд чи пуйло виставляло якісь умови, якби трампакс не був його агентом.
16.08.2025 22:28 Відповісти
***** предлагает *****, чтобы создать хаос и напряжение внутри общества. Делайте свою работу, убивайте всех пидаров и экономику *****стана, в первую очередь нефтяную.
16.08.2025 22:43 Відповісти
 
 