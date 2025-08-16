Путін на переговорах з Трампом запропонував заморозити фронт на Запоріжжі та Херсонщині, якщо ЗСУ вийдуть з Донеччини, - Axios
Російський диктатор Володимир Путін на перемовинах з президентом США Дональдом Трампом запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях за умови, що ЗСУ виведуть війська з Донеччини.
Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане з переговорами очільників США та РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Джерело, поінформоване про переговори Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини - вимога, яку Україна навряд чи прийме", - написав журналіст.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Нормальна відповідь на це - куля в упор.
.
По-друге. ЗСУ підуть с Донеччині, натомість орки залишаться на окупованих теріторіях.
В третє. Хто такі ці два старих підараса щоб роздавати українські землі?
Скоріше ти чмурло сам здохнеш, ніж Україна тобі віддасть землі - ще не одна тисяча рашистів поляже в землю святУ Українську.
а Україну не забули запитати?
доня зливайся вже - з тебе укладатель угод, як з моєї кішки жираф....
Зеленському треба не допустити цього сценарію.
ні ні все океюшки продовжуйте,,,
шо всі вони його зустрінуть, те Різдво...
Оху.нннна пропозиція примхливого
дитятиполудурка. Оруел відпочиває.
Якщо й є прорашистські ждуни - то тихенько мовчать і не висовуються.
Населення проукраїнське.
Між собою розмовляє суржиком.
Живуть повноцінним життям. Все працює.
Як кацапи взагалі уявляють собі цей процес?
Мирно - абсолютно неможливо.
На відміну від більшості тут присутніх коментаторів, що війну бачили лише на картинках - ці люди, як для цивільних, бачили все.
Так же как в августе 14-го (этого века). Когда выравнивали линию фронта.
Известная Еленовка (где сейчас колония для наших пленных). Мы проснулись от гулов моторов. Увидели только катафоты последней машины. Наши военные, просто, бросили местных. Хер хто хотя бы намекнул шо ночью уходят. Потом пришло ДНР.
Ти класний актор?
Як можна жити в "русском мірє", і при цьому залишатися проукраїнським?
І я не знаю, що і як тоді відбувалося, тому що в АТО не був.
У війну зайшов 24.02.22.
*********
Я бачу навіть не відношення місцевих до військовослужбовців ЗСУ, Я бачу, як вони спілкуються між собою. І чую.
Тут половина всю власність кине та буде евакуйовуватись в нікуди. Інша половина учудить справжню партизанщину.
На Львівщині живеш 3 роки.
Ну, мені 55, з 22-го на війні. Як раз в твоїх рідних краях.
Шо тобі відповісти?
Хто в квітні 22-го знав точно, скільки є днів?
Евакуювався - пощастило.
Чуйка працює.
Зараз все по іншому.
Нема вже ні тих міст, ні сел, ні хуторів. Взагалі нема. Розкидана цегла, що проростає бур'яном.
Забудь.
Знаю. Прекрасно все знаю. І розумію.
В 22-му стояв в Вірнопіллі, і ми розхерачили Кантемирівську танкову дивізію.
Знаєш, скільки нас було?
300 чоловік.
Вірнопілля - Фермопіли.
Взяли Ізюм.
Потім Терни більше року.
Терни тепер теж під кацапами.
Думаєш, мені це пофіг?
Ні.
Звикаю до місць, де воюю. Стає рідним.
Скажи мені - чому тобі не похєру, де будують військовий цвинтар?
Вода?
Та ніхрєна.
До води там 40 метрів. Знаю, бо в Мархалівці у кума дача. І робив артскажину. Я теж робив в себе, у нього цікавився нюансами.
Ідея з війсковим кладовищем взагалі дурна (хтось бабло відмиває). Навіть зниклих безвісти увіковічують в рідних містах та селах. Кругом Алеї Слави (я теж там буду). Навіщо той цвинтар треба взагалі - не знаю.
Кста, напротив магазина Мархаливки, біля зупинки, постоянно действующий пост полиции против общественности которой не похер.
Ага, до воды там дохрена, того и милиораторы роют, пытаются осушать.
Якщо в найближчі дні на екранах ТБ та у соцмережах почнеться інформаційна кампанія в підтримку капітуляції України на умовах тромбо-xyйла, то це означає, що рішення про здачу території України ворогу без бою з усіма оборонними рубежами, які захищають Лівобережну Україну, Зеленським прийнято та йде підготовка громадської думки до капітуляції. Тоді потрібно вимагати негайної відставки Зеленського з поста Президента України!
Зрозуміло, що ніякі його накази про відхід ЗСУ з Покровсько-Мирноградської, Дружківсько-Костянтмнівської, Слов'янсько-Краматорської агломерацій та з Сіверська і Лиману не будуть виконуватись, оскільки інакше це лише призведе до окупації половини України ворогом, включно з містами Харковом, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Чернігові і Києвом.
Киш звідси!
Так що, якщо в ЗМІ - з посиланням на джерело, обізнане Джерело, то це вкид. Тільки офіційні заяви.
Тут немає, що комментувати, хіба що брудну політику Трампа через ЗМІ.
А як тобі руде #уйло?
Я предлагаю признать за расией Аляску. Кто за??
Якщо Zеленський не підпише ці умови - Трамп звинуватить його у зриві мирних перемовин і, скоріш за все, припинить постачання навіть оплаченої зброї, як він це вже робив - нібито для інвентаризації запасів або перерозподілу або чого завгодно ще, щоб допомогти оркам просуватися на фронті.
Де трампістська гнида The Second First? Де Mod Dom? Чому за всіх віддувається Федір Сидоренков?