Путін на переговорах з Трампом запропонував заморозити фронт на Запоріжжі та Херсонщині, якщо ЗСУ вийдуть з Донеччини, - Axios

Російський диктатор Володимир Путін на перемовинах з президентом США Дональдом Трампом запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях за умови, що ЗСУ виведуть війська з Донеччини.

Про це в соцмережі Х повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане з переговорами очільників США та РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Джерело, поінформоване про переговори Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини - вимога, яку Україна навряд чи прийме", - написав журналіст.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

