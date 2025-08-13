"Ринок мертвий": Ще один російський автозавод зупинився через пів року після початку роботи

Автозавод BNM у російському Брянську (холдинг "БН-Моторс"), що збирав копії китайських фургонів під маркою BNM Model 1, призупинив виробництво.

Власник підприємства Олексій Подщеколдін пояснив рішення нерентабельністю, яка впала нижче 20%, на тлі дорогих кредитів і падіння попиту, повідомляє The Moscow Times.

З березня 2025 року на заводі встигли випустити лише 110 фургонів BNM Model 1 (аналог FAW T80, вантажопідйомність до 900 кг) та версію на базі BAW T7 (до 1500 кг). Планували виробляти близько 100 машин на місяць, але досягти цього не вдалося.

"Ринок зараз мертвий", – констатував підприємець.

За даними російського агентства "Автостат", ринок фургонів у РФ за сім місяців 2025 року скоротився на 17,8% – до 46 935 одиниць, продажі падають 6 місяців поспіль.

Аналітики зазначають, що сегмент малотоннажних авто у Росії, який зазвичай купують малі бізнеси для міських перевезень, "просіває" через стагнацію суміжних галузей, високу вартість кредитів та дефіцит водіїв.

Читайте також: Санкції працюють: "АвтоВАЗ" не зміг запустити серійне виробництво нових "Жигулів" через брак запчастин

Як повідомлялося, російські автомобільні заводи масово призупиняють або скорочують виробництво через падіння попиту.

Зокрема, Лікінський автобусний завод (ЛіАЗ) у Росії з липня перейшов на чотириденний робочий тиждень унаслідок різкого падіння попиту на автобуси.

Найбільший російський виробник вантажного транспорту "КамАЗ" із 1 серпня перевів частину підрозділів на чотириденний робочий графік. Компанія пояснює крок "критичним обвалом" ринку техніки вантажопідйомністю понад 14 тонн, де за підсумками першого півріччя продажі просіли майже на 60%.

До того перехід на чотириденку щонайменше до кінця серпня підтвердив ГАЗ, скаржачись на падіння продажів на 40% у середньотоннажному сегменті авторинку та 60% падіння попиту на автобуси.

22 липня про аналогічне рішення повідомив "АвтоВАЗ", який прогнозує зниження російського ринку легкових авто на 25% – до 1,1 млн штук.

Окрім того, найбільший російський виробник автобусів малого та середнього класу – Павлівський автобусний завод (ПАЗ) – призупиняв випуск продукції через різке скорочення продажів.