Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
4 039 79

Путин на переговорах с Трампом предложил заморозить фронт на Запорожье и Херсонщине, если ВСУ выйдут из Донетчины, - Axios

путін

Российский диктатор Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом предложил остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях при условии, что ВСУ выведут войска из Донецкой области.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с переговорами руководителей США и РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Источник, информированный о переговорах Трампа с Путиным, сообщил, что российский президент предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области - требование, которое Украина вряд ли примет", - написал журналист.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Читайте также: Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин все еще требует контроля над всем Донбассом, - Bloomberg

путин владимир (31964) Донецкая область (10506) боевые действия (4725) Трамп Дональд (6342)
+23
по-перше. ***** вірити не можно. Сьогодні заморозив, завтра "холодильник" зламався.
По-друге. ЗСУ підуть с Донеччині, натомість орки залишаться на окупованих теріторіях.
В третє. Хто такі ці два старих підараса щоб роздавати українські землі?
16.08.2025 19:04 Ответить
+22
Я не згвалтую вашу дачку якщо дасте жінку в сексуальне рабство до кінця життя - приблизно така умова уркагана.

Нормальна відповідь на це - куля в упор.
16.08.2025 19:02 Ответить
+12
Ніхто звідки виходити не буде, Україна доведе війну до кінця звільнивши усі свої території і знищивши кілька мільйонів кацапів, ніяких компромісів з кацапстаном і диктором ***** немає і бути не може!
16.08.2025 19:06 Ответить
Я не згвалтую вашу дачку якщо дасте жінку в сексуальне рабство до кінця життя - приблизно така умова уркагана.

Нормальна відповідь на це - куля в упор.
16.08.2025 19:02 Ответить
Згоден!
16.08.2025 19:14 Ответить
ПТН ПНХ !

.
16.08.2025 19:14 Ответить
Пропоную, щоб ти сам йому дав замість твоєї жінки і доньки. Потім він тебе ... роздере на твій британський хрест і займеться твою жінкою і донькою. Тому чекай трампла. він допоможе в работоргівлі, пояснить які зараз ціни на жінок, як краще її спродовувати на ринку. девелопер потрібен, ти точно за адресою, стицько британський.
16.08.2025 19:32 Ответить
Стицько не з Великобританії, він з ТОТ. Манкурт.
16.08.2025 19:34 Ответить
по-перше. ***** вірити не можно. Сьогодні заморозив, завтра "холодильник" зламався.
По-друге. ЗСУ підуть с Донеччині, натомість орки залишаться на окупованих теріторіях.
В третє. Хто такі ці два старих підараса щоб роздавати українські землі?
16.08.2025 19:04 Ответить
Нехай віддають ЗАЕС в обмін на Даунбас! Всі люди, що там залишились, ненавидять Україну, а копалини, що там є, не варті жертв цієї війни!
16.08.2025 20:06 Ответить
"Не з"їм - так понадкушую...".
16.08.2025 19:05 Ответить
Рускій, краще помовч...
16.08.2025 19:13 Ответить
Залишається сказати тільки одне: }{уй тобі в твого смердючого рота, }{уйло кремлівське моржове.
Скоріше ти чмурло сам здохнеш, ніж Україна тобі віддасть землі - ще не одна тисяча рашистів поляже в землю святУ Українську.
16.08.2025 19:07 Ответить
А х..йому не мʼясо?
16.08.2025 19:08 Ответить
Ишаку остаётся приподнести это как потужну перемогу
16.08.2025 19:08 Ответить
Совсем обнаглел
16.08.2025 19:09 Ответить
весь мозок через *** у трампа висмоктав
16.08.2025 19:11 Ответить
зара доня дурака як завжди включить, збреше по смачному...
а Україну не забули запитати?
доня зливайся вже - з тебе укладатель угод, як з моєї кішки жираф....
16.08.2025 19:16 Ответить
Тобто ми віддаємо агломерацію в обмін на... нічого. Ну, на обісцянку московитів. Як цікаво, треба брати.
16.08.2025 19:17 Ответить
Дурний , чи що???
16.08.2025 19:19 Ответить
Путін не відступиться. Він імперіаліст, кадебіст, сволота, і у нього маніакальна шизофренія у питанні України. Тільки міжнародний суд, покарання і знищення. Або гарний снайпер
16.08.2025 19:19 Ответить
Отакой, само 1 метр 20 см на лабутенах, а хлебало 1,5×1,5 метра має.
16.08.2025 19:20 Ответить
**** как дров ***** в резиновую попу...
16.08.2025 19:20 Ответить
Буде в понеділок нагибать Зе тим компроматом, який пу привіз Чембирлену-2.
16.08.2025 19:23 Ответить
Проблема для України в тому, що Трамп буде підігрувати Путіну і спальними зусиллями + обмеження постачання зброї призведе до того, що Україна буде відступати в глиб країни.
Зеленському треба не допустити цього сценарію.
16.08.2025 19:23 Ответить
"спальними зусиллями" ?
ні ні все океюшки продовжуйте,,,
16.08.2025 19:27 Ответить
До Різдва час є, там видно буде.
Все одне втрачати, дак з музикою...
16.08.2025 19:24 Ответить
це у вас чяс є, а у хлопців своє Різдво і не факт,
шо всі вони його зустрінуть, те Різдво...
16.08.2025 19:33 Ответить
На хєр з такими непристойними пропозиціями.
16.08.2025 19:26 Ответить
Віддайте нам територію, яку мокшанська армія не здатна захопити дванадцятий рік, покращіть наші позиції, а потім продовжимо війну на Херсонському та Запоріжському напрямку.
Оху.нннна пропозиція примхливого дитяти полудурка. Оруел відпочиває.
16.08.2025 19:26 Ответить
Результаты "исторического саммита" на Аляске. Трамп помогает другу из москвы не мытьем так катанием.
16.08.2025 19:26 Ответить
Правильно так: заморозити фронт на Запоріжжі та Херсонщині, поки ЗСУ не вийдуть з Донеччини.
16.08.2025 19:31 Ответить
3 роки як на Донбасі (після Ізюму). Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка.
Якщо й є прорашистські ждуни - то тихенько мовчать і не висовуються.
Населення проукраїнське.
Між собою розмовляє суржиком.
Живуть повноцінним життям. Все працює.
Як кацапи взагалі уявляють собі цей процес?
Мирно - абсолютно неможливо.
На відміну від більшості тут присутніх коментаторів, що війну бачили лише на картинках - ці люди, як для цивільних, бачили все.
16.08.2025 19:31 Ответить
Як кацапи взагалі уявляють собі цей процес?

Так же как в августе 14-го (этого века). Когда выравнивали линию фронта.
Известная Еленовка (где сейчас колония для наших пленных). Мы проснулись от гулов моторов. Увидели только катафоты последней машины. Наши военные, просто, бросили местных. Хер хто хотя бы намекнул шо ночью уходят. Потом пришло ДНР.
16.08.2025 20:47 Ответить
Ну, ти ж живий, вірно? Маєш паспорт ДНР. Ти поза підозрою.
Ти класний актор?
Як можна жити в "русском мірє", і при цьому залишатися проукраїнським?
І я не знаю, що і як тоді відбувалося, тому що в АТО не був.
У війну зайшов 24.02.22.
*********
Я бачу навіть не відношення місцевих до військовослужбовців ЗСУ, Я бачу, як вони спілкуються між собою. І чую.
Тут половина всю власність кине та буде евакуйовуватись в нікуди. Інша половина учудить справжню партизанщину.
16.08.2025 20:59 Ответить
16.08.2025 19:32 Ответить
Зеленський має представити українському народу чітку стратегію ведення війни з пітьмою в найближчі роки або подати у відставку, як неспроможний далі виконувати функцію гаранта Конституції.
Якщо в найближчі дні на екранах ТБ та у соцмережах почнеться інформаційна кампанія в підтримку капітуляції України на умовах тромбо-xyйла, то це означає, що рішення про здачу території України ворогу без бою з усіма оборонними рубежами, які захищають Лівобережну Україну, Зеленським прийнято та йде підготовка громадської думки до капітуляції. Тоді потрібно вимагати негайної відставки Зеленського з поста Президента України!
Зрозуміло, що ніякі його накази про відхід ЗСУ з Покровсько-Мирноградської, Дружківсько-Костянтмнівської, Слов'янсько-Краматорської агломерацій та з Сіверська і Лиману не будуть виконуватись, оскільки інакше це лише призведе до окупації половини України ворогом, включно з містами Харковом, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Чернігові і Києвом.
16.08.2025 19:33 Ответить
от якби ти сам був на фронті, то тоді мав би моральне право так писати.
16.08.2025 19:53 Ответить
72 года
16.08.2025 20:16 Ответить
отмазка.
16.08.2025 20:30 Ответить
Поналітало тут вас рашистських тролей із сьогоднішньою реєстрацією, як зелених мух...
Киш звідси!
16.08.2025 20:24 Ответить
Пиня вивалив на Трамба содєржімоє свого чємодана...
16.08.2025 19:36 Ответить
❗️Зеленський відмовився здавати Донбас у розмові з Трампом та лідерами Європи, - Reuters
16.08.2025 19:36 Ответить
Через рік - два коли закінчаться українці булемо вже по Дніпро домовлятися і це в кращому випадку
16.08.2025 19:51 Ответить
*** собі заморозь, свинособака скажена
16.08.2025 19:37 Ответить
Всі зараз американські ЗМІ не можуть бути джерелом інформації...Трамп облажався по повній, установи від Європи він не відстоював по факту. Зараз знову вкидає "мир від пу" та перекладає відповідальність на Київ та Європу, це брудна гра. Зброї не дає, санкції не вводить - ці дії чітко вказують, що в нього своя гра не в інтересах Європи.

Так що, якщо в ЗМІ - з посиланням на джерело, обізнане Джерело, то це вкид. Тільки офіційні заяви.
Тут немає, що комментувати, хіба що брудну політику Трампа через ЗМІ.
16.08.2025 19:38 Ответить
Пам'ятаю, тобі дуже Байден не подобався.
А як тобі руде #уйло?
16.08.2025 19:47 Ответить
NYT: Путін наполягав на офіційному статусі російської мови в Україні й не хоче зустрічатися з Зеленським
16.08.2025 19:39 Ответить
Трамп предложил Европе признать за расией весь Донбасс...
Я предлагаю признать за расией Аляску. Кто за??
16.08.2025 19:40 Ответить
А Техас за Мексикою.
16.08.2025 19:49 Ответить
Заморозь собі яйця
16.08.2025 19:44 Ответить
Мерзота Трамп обіцяв "обмін територіями", отак він виглядає: Україна віддає підконтрольні ЗСУ частини Донецької і Луганської областей, а #уйло "віддає" підконтрольні ЗСУ території Запорізької і Херсонської областей

Якщо Zеленський не підпише ці умови - Трамп звинуватить його у зриві мирних перемовин і, скоріш за все, припинить постачання навіть оплаченої зброї, як він це вже робив - нібито для інвентаризації запасів або перерозподілу або чого завгодно ще, щоб допомогти оркам просуватися на фронті.

Де трампістська гнида The Second First? Де Mod Dom? Чому за всіх віддувається Федір Сидоренков?
16.08.2025 19:46 Ответить
Чуб у відповідь мав би парирувати, мовляв, я обіцяю не вводити спустошливих санкцій проти раші, якщо вона забереться з окупованих українських земель. інакше, після введення тотальних санкцій раша піде в історію як недавно туди пішов совок...
16.08.2025 19:56 Ответить
Крим путін захопив за декілька тижнів без єдиного пострілу. Донеччину 12-й рік не може захопити. Тут у нього стратегічний інтерес - запаси води. Віддати без бою водну артерію - це неприйнятно. Хочеш води - воюй, або зупиняйся, чини труби. Качнемо, якщо добре заплатиш.
16.08.2025 19:58 Ответить
У него есть свой среди врагов. А этот свой будет ещё долго....если не снесут. Все будет Украина!
16.08.2025 20:07 Ответить
Краще заморозити путляру, а кацапія має зникнути з планети Земля.
16.08.2025 20:33 Ответить
ПУЙЛА ЗАМОРОЗИТЬ НА АЛЯСКЕ ВМЕСТЕ С ТРАМПОНОМ
16.08.2025 20:44 Ответить
Це нормально. Але спочатку пуйло(разом з усіма двійниками) має рушити в Гаагу і визнати всі свої злочини.
16.08.2025 20:47 Ответить
от же сзззука! а чом не показати пуйлу карту 1914 року?
16.08.2025 20:54 Ответить
то може пуйло мав би забратися з деяких територій, які раптом потрапили до русні?
16.08.2025 20:56 Ответить
 
 