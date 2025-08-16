Путин на переговорах с Трампом предложил заморозить фронт на Запорожье и Херсонщине, если ВСУ выйдут из Донетчины, - Axios
Российский диктатор Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом предложил остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях при условии, что ВСУ выведут войска из Донецкой области.
Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с переговорами руководителей США и РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Источник, информированный о переговорах Трампа с Путиным, сообщил, что российский президент предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области - требование, которое Украина вряд ли примет", - написал журналист.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нормальна відповідь на це - куля в упор.
.
По-друге. ЗСУ підуть с Донеччині, натомість орки залишаться на окупованих теріторіях.
В третє. Хто такі ці два старих підараса щоб роздавати українські землі?
Скоріше ти чмурло сам здохнеш, ніж Україна тобі віддасть землі - ще не одна тисяча рашистів поляже в землю святУ Українську.
а Україну не забули запитати?
доня зливайся вже - з тебе укладатель угод, як з моєї кішки жираф....
Зеленському треба не допустити цього сценарію.
ні ні все океюшки продовжуйте,,,
Все одне втрачати, дак з музикою...
шо всі вони його зустрінуть, те Різдво...
Оху.нннна пропозиція примхливого
дитятиполудурка. Оруел відпочиває.
"Ринок мертвий": Ще один російський автозавод зупинився через пів року після початку роботи
Якщо й є прорашистські ждуни - то тихенько мовчать і не висовуються.
Населення проукраїнське.
Між собою розмовляє суржиком.
Живуть повноцінним життям. Все працює.
Як кацапи взагалі уявляють собі цей процес?
Мирно - абсолютно неможливо.
На відміну від більшості тут присутніх коментаторів, що війну бачили лише на картинках - ці люди, як для цивільних, бачили все.
Так же как в августе 14-го (этого века). Когда выравнивали линию фронта.
Известная Еленовка (где сейчас колония для наших пленных). Мы проснулись от гулов моторов. Увидели только катафоты последней машины. Наши военные, просто, бросили местных. Хер хто хотя бы намекнул шо ночью уходят. Потом пришло ДНР.
Ти класний актор?
Як можна жити в "русском мірє", і при цьому залишатися проукраїнським?
І я не знаю, що і як тоді відбувалося, тому що в АТО не був.
У війну зайшов 24.02.22.
*********
Я бачу навіть не відношення місцевих до військовослужбовців ЗСУ, Я бачу, як вони спілкуються між собою. І чую.
Тут половина всю власність кине та буде евакуйовуватись в нікуди. Інша половина учудить справжню партизанщину.
Якщо в найближчі дні на екранах ТБ та у соцмережах почнеться інформаційна кампанія в підтримку капітуляції України на умовах тромбо-xyйла, то це означає, що рішення про здачу території України ворогу без бою з усіма оборонними рубежами, які захищають Лівобережну Україну, Зеленським прийнято та йде підготовка громадської думки до капітуляції. Тоді потрібно вимагати негайної відставки Зеленського з поста Президента України!
Зрозуміло, що ніякі його накази про відхід ЗСУ з Покровсько-Мирноградської, Дружківсько-Костянтмнівської, Слов'янсько-Краматорської агломерацій та з Сіверська і Лиману не будуть виконуватись, оскільки інакше це лише призведе до окупації половини України ворогом, включно з містами Харковом, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Чернігові і Києвом.
Киш звідси!
Так що, якщо в ЗМІ - з посиланням на джерело, обізнане Джерело, то це вкид. Тільки офіційні заяви.
Тут немає, що комментувати, хіба що брудну політику Трампа через ЗМІ.
А як тобі руде #уйло?
Я предлагаю признать за расией Аляску. Кто за??
Якщо Zеленський не підпише ці умови - Трамп звинуватить його у зриві мирних перемовин і, скоріш за все, припинить постачання навіть оплаченої зброї, як він це вже робив - нібито для інвентаризації запасів або перерозподілу або чого завгодно ще, щоб допомогти оркам просуватися на фронті.
Де трампістська гнида The Second First? Де Mod Dom? Чому за всіх віддувається Федір Сидоренков?