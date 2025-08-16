Путин на переговорах с Трампом предложил заморозить фронт на Запорожье и Херсонщине, если ВСУ выйдут из Донетчины, - Axios

Российский диктатор Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом предложил остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях при условии, что ВСУ выведут войска из Донецкой области.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с переговорами руководителей США и РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Источник, информированный о переговорах Трампа с Путиным, сообщил, что российский президент предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области - требование, которое Украина вряд ли примет", - написал журналист.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

