Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
Трамп хоче провести саміт з Путіним та Зеленським 22 серпня, - Axios

трамп, зеленський, путін

Президент США Дональд Трамп хоче провести саміт з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним у п'ятницю, 22 серпня.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, під час телефонної розмови з Зеленським та європейськими лідерами Трамп сказав, що має намір провести зустріч з Путіним і Зеленським вже 22 серпня.

Диктатор РФ публічно не підтверджував свою участь у зустрічі з Зеленським та Трампом.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

Читайте також: Трамп заявив європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Україна передасть Росії весь Донбас, - NYT

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
+3
В зелі є тиждень, щоб навчитися як зламати шию старому діду!!!
16.08.2025 21:59 Відповісти
+3
Бажано в пеклі.
16.08.2025 22:04 Відповісти
+3
старий, рудий облізлий півень марить статусом голуба миру.
16.08.2025 22:10 Відповісти
Де заб"є стрілку?
16.08.2025 21:58 Відповісти
Бажано в пеклі.
16.08.2025 22:04 Відповісти
В Мінську! Вже були інсайди. Крім того, Трамп, хоче поговорити з Лукашенко.
16.08.2025 22:08 Відповісти
В зелі є тиждень, щоб навчитися як зламати шию старому діду!!!
16.08.2025 21:59 Відповісти
У старого плейшнєра є капсула з йадом!
16.08.2025 22:02 Відповісти
Потребує уточнення - кому шию ламати?
16.08.2025 22:08 Відповісти
там вже як получиться
16.08.2025 22:10 Відповісти
Cool
16.08.2025 22:11 Відповісти
З поясом шахіда не може не вийти.
16.08.2025 22:12 Відповісти
Одним поясом трьох зайців .
16.08.2025 22:15 Відповісти
Сподіваюся, що домовляться про перемирʼя.
16.08.2025 21:59 Відповісти
не сподівайся. )(уйло атвєтіл НЄТ.
16.08.2025 22:12 Відповісти
Дядя, ти дурак?
На таких умовах це капітуляція України, а не перемир'я.

А через півроку політична криза і новий напад РФ з вже нових позицій.
І так можна хоч до Закарпаття перемирюватися.
16.08.2025 22:41 Відповісти
Що таке "закінчення війни" у цьому контексті (напад параші на Україну)?
16.08.2025 22:05 Відповісти
Якщо країна, обираючи між війною і безчестям, обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль про Мюнхенську угоду з промови у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Палаті громад 5 жовтня 1938 рок
16.08.2025 22:23 Відповісти
Мир - это подписание мирного договора и новая делимитация границы. Это наличие у России территорий (города Херсон и Запорожье) временно оккупированных Украиной?
16.08.2025 22:26 Відповісти
Кто и шо захватил у Греции, просветите.
16.08.2025 22:34 Відповісти
Республика Кипр не часть Греции.
16.08.2025 22:38 Відповісти
Рашист, ти сьогодні зареєструвався, що нести тут пропаганду *****?
16.08.2025 22:25 Відповісти
куратор пуйло и 2 "крота"
16.08.2025 22:05 Відповісти
Це вже нові епізоди прям з інтригою запускають, видно відчувають сценаристи, що рейтинг серіалу падає.
16.08.2025 22:07 Відповісти
16.08.2025 22:07 Відповісти
за тиждень можна п'янку підготувати - а переговори? цей дід не просто ідіот, він паскуда. Краснов
16.08.2025 22:07 Відповісти
Зеленский не заметил цветочного горшка на окне
16.08.2025 22:08 Відповісти
Будущий саммит
царь: требуем все, шо завещали исконнорусские викинги и примкнувшие к ним монголы
Зе: вы подлец! зря я заглядывал туда, куда может только Ермак
Трамп: какая чудесная беседа, крепкие парни, и все потому, шо я властелин мира
Отака х в кубе, малята...
16.08.2025 22:09 Відповісти
старий, рудий облізлий півень марить статусом голуба миру.
16.08.2025 22:10 Відповісти
трамп хоче! - на коліна всі!
а попісяти 21 серпня він не хоче?
16.08.2025 22:11 Відповісти
на коліна не всі, )(уйло хароший парєнь. він хоче попісяти на гідранта на колінах, та за договорняком з )(уйлом знищити нас як державу.
16.08.2025 22:22 Відповісти
ну ладно - на одне коліно...
доня ж хочє.
16.08.2025 22:26 Відповісти
не тільки як державу - ***** хочє вбити нас всіх фізично.
і вас і мене і ваших дітей і онуків і моїх.
16.08.2025 22:29 Відповісти
***** ссится смерті - саме тому він намагається забрати з собою стільки людей скільки він зможе, ну от казлу від цього легше.
думаю кацапнячі смерті його навіть радують...
16.08.2025 22:45 Відповісти
Трамп пусте місце, досить слухати його.
16.08.2025 22:17 Відповісти
це пусте місце зараз вирішує подальшу історію. він мудило, згоден, але від цього мудили залежить багато.
16.08.2025 22:25 Відповісти
Він ****** не вирішує. Його кацапи юзають як штопаний гандон.
16.08.2025 22:39 Відповісти
16.08.2025 22:22 Відповісти
НІ ПРО ШО

Коротко -
Пу - України не існує говоріть російською
ЗЕ - I dont understand

The END
16.08.2025 22:23 Відповісти
Одне дебіло - це погано, два - це дуже погано, а три - катастрофа! Боже і ЗСУ бережи нас!
16.08.2025 22:28 Відповісти
А можна зібрати їх трьох разом в одному місці і уїбати туда чимось потужним?

Стільки б проблем одразу вирішилось...
16.08.2025 22:36 Відповісти
Трамп помогает Путину затягивать время, чтобы против России не вводить санкции и против Индии и Китая. Чисто работает на врагов.
16.08.2025 22:36 Відповісти
Вашингтонське риже лайно з кремлівським диктатором та військовим злочинцем-пуйлом на Алясці вирішили долю України й вирішили свій злодійський план пропхнути в дію, ні засранці!
Народ України - народ не скорених, й якщо потрібно, то він й смердючих та зрадливих янків пошле слідом за російським військовим кораблем! Ось чого варті Ваші "гарантії безпеки", янкі брехливі!
За Україною увесь цивілізований Світ, на одній Америці він клином не зішовся!
А якщо z-резидент піде на "мирну угоду", що для України означає цілковиту кпітуляцію у війні з рашею, тобто - даремно втрачені життя сотень тисяч загиблих героїв ЗСУ на: Донбасі, Херсонщині, Криму, то Народ України йому цього ніколи не пробачить!
Його очікує лінч справедливлсті від Народу України!
Хай краще на тому своєму літаку відразу в окен, щоб акули пообідали.
16.08.2025 22:36 Відповісти
Тромб порадив Зеленському погоджуватись на "всеохоплюючу мирну угоду" з ****** і віддати пітьмі без бою Донбас й разом з ним оборонні рубежі, що захищають Лівобережну Україну. За якими жодних природних перешкод для ворога вже немає аж до самого Дніпра.
А чому в рашистів така вимога? Та тому що вони добре розуміють, що для захоплення цієї території їх чекають ще три роки інтенсивних боїв, в яких вони покладуть 1.5 - 2 млн. своїх солдат і офіцерів. Й отримають натомість суцільні руїни. А за цей час Україна побудує нові оборонні лінії.
Тож, при такій перспективі у війні пітьма вже до половини 2026 року стече кров'ю й не зможе далі наступати. А відтак фронт сам по собі повністю стабілізується. Без будь-яких угод та вмовлянь "миротворця" Тромба.
16.08.2025 22:39 Відповісти
Трамп нічого не може зробити. І він це знає, і ху-йло це знає.
Один Зеленський походу не знає...
16.08.2025 22:41 Відповісти
можно задати тільки одне питання лідорам , китаю , русні , шо вам треба так Україна ?!!! чого пхаїтеся до нас ? тому шо гівно ваша генетика , хліба нема , розум вкраденний від всюди ...потвори фізично і розумово ,вам не тільки Україна потрібна ,вам потрібна наша кров ,і ми це знаємо ,тому наша кров стала отрутою для вас , а земля наша, вас у добриво переробить !!!...
16.08.2025 22:46 Відповісти
 
 