Трамп хоче провести саміт з Путіним та Зеленським 22 серпня, - Axios
Президент США Дональд Трамп хоче провести саміт з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним у п'ятницю, 22 серпня.
Про це пише Axios з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, під час телефонної розмови з Зеленським та європейськими лідерами Трамп сказав, що має намір провести зустріч з Путіним і Зеленським вже 22 серпня.
Диктатор РФ публічно не підтверджував свою участь у зустрічі з Зеленським та Трампом.
Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.
На таких умовах це капітуляція України, а не перемир'я.
А через півроку політична криза і новий напад РФ з вже нових позицій.
І так можна хоч до Закарпаття перемирюватися.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль про Мюнхенську угоду з промови у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Палаті громад 5 жовтня 1938 рок
царь: требуем все, шо завещали исконнорусские викинги и примкнувшие к ним монголы
Зе: вы подлец! зря я заглядывал туда, куда может только Ермак
Трамп: какая чудесная беседа, крепкие парни, и все потому, шо я властелин мира
Отака х в кубе, малята...
а попісяти 21 серпня він не хоче?
доня ж хочє.
і вас і мене і ваших дітей і онуків і моїх.
думаю кацапнячі смерті його навіть радують...
Коротко -
Пу - України не існує говоріть російською
ЗЕ - I dont understand
The END
Стільки б проблем одразу вирішилось...
Народ України - народ не скорених, й якщо потрібно, то він й смердючих та зрадливих янків пошле слідом за російським військовим кораблем! Ось чого варті Ваші "гарантії безпеки", янкі брехливі!
За Україною увесь цивілізований Світ, на одній Америці він клином не зішовся!
А якщо z-резидент піде на "мирну угоду", що для України означає цілковиту кпітуляцію у війні з рашею, тобто - даремно втрачені життя сотень тисяч загиблих героїв ЗСУ на: Донбасі, Херсонщині, Криму, то Народ України йому цього ніколи не пробачить!
Його очікує лінч справедливлсті від Народу України!
Хай краще на тому своєму літаку відразу в окен, щоб акули пообідали.
А чому в рашистів така вимога? Та тому що вони добре розуміють, що для захоплення цієї території їх чекають ще три роки інтенсивних боїв, в яких вони покладуть 1.5 - 2 млн. своїх солдат і офіцерів. Й отримають натомість суцільні руїни. А за цей час Україна побудує нові оборонні лінії.
Тож, при такій перспективі у війні пітьма вже до половини 2026 року стече кров'ю й не зможе далі наступати. А відтак фронт сам по собі повністю стабілізується. Без будь-яких угод та вмовлянь "миротворця" Тромба.
Один Зеленський походу не знає...