Трамп хоче провести саміт з Путіним та Зеленським 22 серпня, - Axios

Президент США Дональд Трамп хоче провести саміт з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним у п'ятницю, 22 серпня.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, під час телефонної розмови з Зеленським та європейськими лідерами Трамп сказав, що має намір провести зустріч з Путіним і Зеленським вже 22 серпня.

Диктатор РФ публічно не підтверджував свою участь у зустрічі з Зеленським та Трампом.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

