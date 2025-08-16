Зеленський про зустріч із Трампом: Потрібно з’ясувати деталі та визначити, які кроки необхідні і які спрацюють
Президент України Володимир Зеленський розповів, про що має намір говорити на майбутній зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на понеділок, 18 серпня.
Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни.
Крім того, він повідомив, що сьогодні увесь день триває координація з партнерами.
"Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного!" - додав президент.
Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у разі, якщо венс не почує, то подякуй ще 1893 рази, тільки щиро
ржавый даже с маска стебался за его футболку аутистную
Фото з зустрічі Трампа і Зеленського в США.
Стоїть Трамп, а біля нього Зеленський, в спортивному костюмі😆
Трумп вже заявив Зеленському та керівникам країн-союзників України що "настав час укладати угоду", мовляв, це конче необхідно зробити після його рандеву з ******. Він так сильно хоче "угоду", що вперше погодився надати Україні разом із європейцями гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ із Донбасу. Бо до вчора він категорично відмовлявся залучати США до питань гарантій; а сьогодні змінив свою позицію. Стармер і Макрон це помітили.
Трумп не розуміє, що Зеленський не може ухвалити рішення про здачу всього Донбасу, оскільки з цим непогодиться український народ. І не підтримають цього європейські союзники України. Вони ж прекрасно розуміють, що ***** далі піде, якщо не на Прибалтику, то Україну "розмінюватись територіями" подібним чином.
Трумп припускає варіант, що можна умовити Зе зіграти в піддавки з орками на Донбасі: щоб не виглядало свідомою здачею Україною Донбасу - щоб це був повзучий відступ ЗСУ. Недарма його васал сенатор л.Грім став згадувати нову дату "миру" - мовляв, до Різдва все владнаємо...
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).
ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп
АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
‼️В перший числах жовтня, буде зібрання нобелівського комітет та оголосять претендентів. В Стокгольмі, мають заявити, що не можуть включити в список претендентів, людину, як зустрічається та тисне руку міжнародному злочинцю. І на цьому все!
Пишуть, що цей діяч-лузер не так давно телефонувпв міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу й випитував подробиці на рахунок цієї премії.
І Росія в минулому не раз розширялася так само на захід, поступово і послідовно. І в Україні вже був такий прецедент.
Якщо відкинути всі можливі варіанти з агентом Красновим, який поспішає виконати наказ російського командування, банальною наркоманією і галюциногенним грибами з яскравими переживаннями й нав'язливими ідеями й маривами, за якими наркоман безцільно бігає шукаючи те чого немає, то можна припустити, що або вже все вирішено, або
Трамп організував зустріч з Путіним на Алясці, щоб почути його побажання. Тепер він побіг за "територіями" в особі Зеленського, щоб відкупитися Україною. Можливо, він надіється на додаткові торги на тристоронній зустрічі і буде вмовляти, погрожувати чи підкупляти Зеленського на саміт з Путіним, щоб по швидкому зробити угоду, як він хоче. Бо очевидно, що він вважає, що пофіг території, головне угода. Він хоче заморозити конфлікт, очевидно що на недовгий час, але будь-якими способами. В результаті в Донбасі і по встьому теперішньому фронті буде стояти російська армія - постійна загроза, і ніякі гарантії безпеки її не зупинять - це ж усі розуміють. І в Україні тоді має стояти рівноцінна армія. На них має бути величезне фінансування. Ну це типу берлінської стіни, але без НАТО і фактично без гарантій. Практично фіктивна угода тяп-ляп готується.