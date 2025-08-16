Зеленський про зустріч із Трампом: Потрібно з’ясувати деталі та визначити, які кроки необхідні і які спрацюють

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що має намір говорити на майбутній зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на понеділок, 18 серпня.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни.



Крім того, він повідомив, що сьогодні увесь день триває координація з партнерами.

"Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного!" - додав президент.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.