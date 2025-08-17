Путін та його команда намагалися вплинути на Трампа, - Волкер
Колишній спецпредставник США Курт Волкер заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався використати інтереси американських компаній для тиску на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".
Волкер зазначив, що Путін та його команда намагалися вплинути на Дональда Трампа.
"Думаю, вони намагалися його підлещувати - і це їм вдалося. Вони, без сумніву, підсовували Трампу ідеї бізнесових можливостей у Росії для американських компаній. Думаю, вони вважали, що це привабливо для Трампа. І вони мали рацію - йому це цікаво", - пояснив Волкер.
За його словами, Путін намагався спонукати Трампа тиснути на Україну, щоб вона поступилася, в обмін на ці бізнес-угоди. Але Трамп на це не купився, додав Волкер.
"Він не погодився тиснути на Україну. Він сказав Путіну: "Спершу закінчи війну". Але Путін не погодився. Тому розмова знову звелася до тристоронньої зустрічі", - сказав Волкер.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж вони обирали недолуге керівництво на виборах в Україні всі ці роки?
Українці тут ні при чому!🤔
Ми красунчики і самі розумні!🤬
Тільки дайте нам грошей💰, щоб штани не впали🤭
як що, після цього військові сша не пристрелять руду нікчему, сша рухнула остаточно!
Как всегда Трамп .из...бол