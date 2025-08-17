УКР
Новини
Путін та його команда намагалися вплинути на Трампа, - Волкер

Курт Волкер про вплив Путіна на Трампа

Колишній спецпредставник США Курт Волкер заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався використати інтереси американських компаній для тиску на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

Волкер зазначив,  що Путін та його команда намагалися вплинути на Дональда Трампа.

"Думаю, вони намагалися його підлещувати - і це їм вдалося. Вони, без сумніву, підсовували Трампу ідеї бізнесових можливостей у Росії для американських компаній. Думаю, вони вважали, що це привабливо для Трампа. І вони мали рацію - йому це цікаво", - пояснив Волкер.

За його словами, Путін намагався спонукати Трампа тиснути на Україну, щоб вона поступилася, в обмін на ці бізнес-угоди. Але Трамп на це не купився, додав Волкер.

"Він не погодився тиснути на Україну. Він сказав Путіну: "Спершу закінчи війну". Але Путін не погодився. Тому розмова знову звелася до тристоронньої зустрічі", - сказав Волкер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні слід показати Трампу готовність до миру, але наголошувати на відповідальності РФ, - Волкер

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

 

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Волкер Курт (616)
Топ коментарі
+6
Звісно намагалися. Показали рудому відео багаторічної давнини з готелю мацквабада де шльондри вчиняють "золотий дождь" йому на ї@ало.
17.08.2025 09:04 Відповісти
+5
Походу плешивий ман'як впливає на рудого вже не один рік.
17.08.2025 09:05 Відповісти
+4
чутки ходять що всі відео справи Епштейна потрапили до рук рф
17.08.2025 09:09 Відповісти
Та да. Тут креслення атомної бомби через корисних ідіотів вимутили, шо там ті відосіки
17.08.2025 09:21 Відповісти
Потрапили. Але саме цікаве те, що слідчі дії фактично заморожені, а документи (там не лише секс-розваги, а й зв'язки з кацапським олігархатом, криміналом та відмивання грошей) засекречені й не йдуть до суду. Висновок простий: у вищих гілках влади не менше "деркачів/сівковичів", аніж в Україні.
17.08.2025 09:38 Відповісти
Плішиве пуйло крутить рижим недоумком я циган сонцем. А в донні путіно залежність. І уколів не потрібно.
17.08.2025 09:10 Відповісти
В додачу рудий із "кукухою" розминувся і далеко не на днях, а вже дуже давно. Можливо після того як ввх десь підсік його на "неподобстві". По трампону видно що він сцикливий.
17.08.2025 09:23 Відповісти
Трамп давай дави на Україну - порішаєм з нею - ти з своїми бізнесами зайдеш на рашку і ми будем в шоколаді - путлєр
17.08.2025 09:05 Відповісти
тіпо трампон, як і *****, ізмучєнні нарзаном онучки монтёра мечнікова - "но бізнєс - в перьйод!"
17.08.2025 09:10 Відповісти
В усіх проблемах українців винні: Джордж Буш, Біл Клінтон, два рази Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, тепер знову Трамп.
Це ж вони обирали недолуге керівництво на виборах в Україні всі ці роки?
Українці тут ні при чому!🤔
Ми красунчики і самі розумні!🤬
Тільки дайте нам грошей💰, щоб штани не впали🤭
17.08.2025 09:13 Відповісти
Ви все ще живете в рожевих ілюзіях, що президентів обирає народ, а не купка олігархів на своєму сходняку?
17.08.2025 10:11 Відповісти
Прання кальсонів Трампа, в яки він сходив по великому на Алясці, у повному розгарі. Кальсони вони відпрають, а от хто відпрє репутацію сша, яка вже потопла у гівні Додіка?
17.08.2025 09:15 Відповісти
І старина трампон потужно встояв, що тільки значить зустрів оплесками і покатав на презаавто. А рожа у ввх на той момент була як у Чикотило.
17.08.2025 09:17 Відповісти
Чому намагівся вплинути? Пуйло і його команда зробили все, що бажали. Ізоляції пуйла немає і санкцій немає.
17.08.2025 09:26 Відповісти
то, це була забаганка плєшивої крємляді?
як що, після цього військові сша не пристрелять руду нікчему, сша рухнула остаточно!

17.08.2025 09:41 Відповісти
Здається, й раніше цей чувак вилизував дупу трампону. На хлібну посаду від "краснова" розраховує?
17.08.2025 09:45 Відповісти
tramp obichni torgovec pozor emu
17.08.2025 10:02 Відповісти
А ведь говорил Трамп что если не увидит заинтересованности со стороны расеи развернется и уедет ...

Как всегда Трамп .из...бол
17.08.2025 10:04 Відповісти
 
 