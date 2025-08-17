Путін та його команда намагалися вплинути на Трампа, - Волкер

Колишній спецпредставник США Курт Волкер заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався використати інтереси американських компаній для тиску на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

Волкер зазначив, що Путін та його команда намагалися вплинути на Дональда Трампа.

"Думаю, вони намагалися його підлещувати - і це їм вдалося. Вони, без сумніву, підсовували Трампу ідеї бізнесових можливостей у Росії для американських компаній. Думаю, вони вважали, що це привабливо для Трампа. І вони мали рацію - йому це цікаво", - пояснив Волкер.

За його словами, Путін намагався спонукати Трампа тиснути на Україну, щоб вона поступилася, в обмін на ці бізнес-угоди. Але Трамп на це не купився, додав Волкер.

"Він не погодився тиснути на Україну. Він сказав Путіну: "Спершу закінчи війну". Але Путін не погодився. Тому розмова знову звелася до тристоронньої зустрічі", - сказав Волкер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні слід показати Трампу готовність до миру, але наголошувати на відповідальності РФ, - Волкер

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.