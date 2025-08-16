РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Передача территорий Территориальные уступки
4 852 74

Зеленский в разговоре с Трампом отказался выводить войска из Донецкой области по требованию Путина, - Reuters

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами отказался выводить войска из Донецкой области по требованию диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ.

После саммита с Путиным у Трампа был телефонный разговор с Зеленским и с европейскими лидерами.

Источник Reuters, который знаком с ходом обсуждений, сослался на слова Трампа о том, что Путин предложил заморозить большую часть линии фронта, если украинская армия уступит весь Донбасс.

"Зеленский отклонил это требование, сообщил источник", - пишет издание.

Читайте также: Трамп заявил европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Украина передаст России весь Донбасс, - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) Донецкая область (10506) Трамп Дональд (6342) ВСУ (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Хоч щось позитивне за день. Але будьмо чесні - чи були у Зєлєнского варіанти? Очевидно. - ні. Бо після згоди вивести війська самому Зєлєнскому місця в Україні не було б.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:16 Ответить
+12
***** використає окуповані Донеччину, Луганщину, Запоріжчину, Херсонщину та Крим як плацдарм для подальших атак на Україну
***** ніколи не дотримувався, не дотримується та ніколи не буде дотримуватись жодних домовленостей та зобовʼязань
показать весь комментарий
16.08.2025 20:18 Ответить
+8
А ти приїдеш в Україну та допоможеш це зробити,правда?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч щось позитивне за день. Але будьмо чесні - чи були у Зєлєнского варіанти? Очевидно. - ні. Бо після згоди вивести війська самому Зєлєнскому місця в Україні не було б.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:16 Ответить
подивимося що на особистій зустрічі в понеділок скаже, та ще в при тиску партнерів з ЄС.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:23 Ответить
Європейці якраз і тиснуть, щоб не йшов на поступки. Чи нагадати 2022 рік і те, як наші «геніальні» посланці в Стамбулі, фактично погодилися на умови Путіна?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:46 Ответить
Справа ваша, воюйте далі.
Власне у Трампа час є ще роки 3, стати нобелівським лауреатом
показать весь комментарий
16.08.2025 20:48 Ответить
Україна обороняється, тому ідіть на російські ресурси і пропонуйте їм таке.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:53 Ответить
Нічого, ще через 2 роки війни умови будуть кращими для перемовин
показать весь комментарий
16.08.2025 20:28 Ответить
Головне коли буде тікати, не випустити його через границю
показать весь комментарий
16.08.2025 20:44 Ответить
А ти приїдеш в Україну та допоможеш це зробити,правда?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:24 Ответить
Це наша справа, українців, захищати України. Чи ти думаєш, що хтось чужий буде за тебе робити? А може ти взагалі ботяра орківський? Тоді за кораблем.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:04 Ответить
Ще рік війни...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:17 Ответить
Мінімум. Може й ти потрапиш...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:22 Ответить
ну рік, і рік, вже майже 4 пропетляли 💪
показать весь комментарий
16.08.2025 20:46 Ответить
Смайлик у тебе не в тему. Тобі з в'ялим доречний був би, чи яйця з ножицями...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:51 Ответить
А ти що ще не зрозумів?-війна буде до повного знищення або кацапської імперії або українського народу
показать весь комментарий
16.08.2025 20:36 Ответить
Добре, що відмовився.

Але абсолютно неясно, навіщо він летить у Вашінґтон у понеділок.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:18 Ответить
Прошвирнутися, пограти в дорозі на дороговартісному новому устаткуванні, розвіяти скумбрію по 8, виспатися, вдосталь нанюхатися...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:36 Ответить
Оля, Скумбрия давно живет отдельно. У нее теперь другой ....барь.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:58 Ответить
***** використає окуповані Донеччину, Луганщину, Запоріжчину, Херсонщину та Крим як плацдарм для подальших атак на Україну
***** ніколи не дотримувався, не дотримується та ніколи не буде дотримуватись жодних домовленостей та зобовʼязань
показать весь комментарий
16.08.2025 20:18 Ответить
от скажіть навіщо йому Україна ?
російський продавить, з НАТО домовитися, Донбас забере.

ось нафіга на свої плечі ще 30 мільйонів бідного населення ?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:26 Ответить
С Европой воевать.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:27 Ответить
навіщо, вона йому загрожує ?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:40 Ответить
Загрожує як світовому терористу
тільки сциться ***** із Європою воювати
коли Україна буде в ЄС та НАТО, тоді ***** буде сцятися нападати на Україну
показать весь комментарий
16.08.2025 20:49 Ответить
Питання в іншому, чи ссе Європа напасти на Путіна...

Звичайно не нападе і він це знає.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:52 Ответить
Коли Україна буде у ЄС та НАТО, то у ***** буде сратися чіпати Україну
показать весь комментарий
16.08.2025 20:53 Ответить
Ось і головна причина війни!
30-40 мільйонів в НАТО біля самих кордонів, це не Фінляндія з 4,5 мільйона

Або Всі країни Балтії разом, 3 мільйони.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:58 Ответить
Україна для ***** це марення усього його нікчемного терористично-маніакально-шизоідного життя
***** ніколи не залишить Україну у спокої
тому в України лиш один вихід - максимально озброюватися та всебічно готуватися до відбиття наступних атак ***** та кацапстану
іншого шляху в нас немає, інакше - смерть
показать весь комментарий
16.08.2025 20:29 Ответить
Так зрозуміло чому на вас напали, але причина в іншому і впринципі Трамп вже домовився.
Україна без НАТО, а далі ці 30 мільйонів хоч куди і хоч як.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:42 Ответить
Трамп ні про що не домовився
уся ця дефиляда - пустопорожнє бла-бла-бла
шизоідний диктатор-терорист усе своє життя марить про знищення України та Украінців, оце і є єдина причина нападу *****
воно чомусь вирішило, що тільки таким чином увійде до історії як Іван Грозний, Петро 1, катька 2 та сталін
показать весь комментарий
16.08.2025 20:46 Ответить
Давно вже про Україну і НАТО немає розмов, тему просто закрили.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:50 Ответить
Не закрили, вона жива та реальна
чого ж тоді ***** навіть учора чесав за те, щоб Україну не брали до НАТО? Просто так, з перетураху?
та й у Конституції України це закріплено, ніхто нічого не змінював
показать весь комментарий
16.08.2025 20:51 Ответить
перепрошую, українською статті немає.

Ультиматум Путина - требования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО о предоставлении ей «гарантий безопасности», выдвинутые в декабре 2021 года на фоне скопления российских войск у границ Украины и сообщений в западных СМИ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_(2021%E2%80%942022) о подготовке вторжения России на Украинуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B8%D1%85-1 [1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-2 [2]. Среди прочего, Москва требовала от США и НАТО гарантий невступления в Альянс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Украины и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Грузииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-3 [3] и отказа от ведения любой военной деятельности на территории Украины, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европе, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Закавказье и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Центральной Азии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультиматум_Путина
показать весь комментарий
16.08.2025 20:55 Ответить
Сьогодні вночі ***** висунув таку саму умову, тому питання відкрите
треба чітко розуміти, що позаблоковість України це пряме запрошення ***** та кацапстану до подальших нападів на Україну
показать весь комментарий
16.08.2025 21:13 Ответить
Про це говорили і не один раз! ,,УКРАЇнА завжди була єдиним джерелом генетичного та інтелектуального потенціалу Рос.імперії та СРСР-.,,Г,Кісінджер.Про це також говорили академікиД.Ліхачов та Бабурін. .Це розуміє ху..ло та його посіпаки Без української крові рясєя-хуйлоіванія, черз пару поколінь буде населена розумово неповноцінними гібридами чухни та чуді з дикими вівце.та ішакойо..ми,
показать весь комментарий
16.08.2025 20:58 Ответить
Я перепрошую, а чому у таких розумних навіть космічних кораблів немає ?

Ну ладно, якихось власних ракет ?

Та нічого немає! Автобуси Європейські, Запорожець куди Делі ?
показать весь комментарий
16.08.2025 21:02 Ответить
логістика
показать весь комментарий
16.08.2025 21:08 Ответить
Ви про що ?
Нафта Україна і зараз качає, після зняття санкцій і газ піде.

Навіщо її захоплювати через копійок, витрачати набагато більше...
показать весь комментарий
16.08.2025 21:09 Ответить
Ти забув додати - колективний "*****". Хіба він один такий там?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:43 Ответить
Цілковито згоден
увесь кацапстан наразі це ворог України
показать весь комментарий
16.08.2025 20:47 Ответить
в понедельник на него будет давить не только трамп но и "евро союзники" которые уже вскольз но ухватились за идею "гарантий" это означает они уже приняли идею трампа и будут забивать баки "мегогарантиями". Зеле предложат простой вариант - не надо ничего выводить официально, а "сдай как бы в тяжелых боях" тогда отпадут все вопросы причем у всех
показать весь комментарий
16.08.2025 20:19 Ответить
Погодь спільну позицію з ЕС, на весь широкий загал скажи, що хочеш міцного миру, який неможливий, якщо заохочувати порушення статуту ООН.
Та вали на перемовини з #уйлом. Там стій на тому, що жодного виводу ЗСУ з підконтрольних Україні територій бути не може, як і офіційного визнання окупованих територій - російськими.
Республіканці марили перемовинами кілька років - нагодуй тих падл тими "перемовинами", нехай вдавляться.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:19 Ответить
a xer ne xochet etot putin *****?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:19 Ответить
Тільки що по Слав'янську прилетів шахед. Цікаво, це так місцеве населення (що повністю проукраїнське) хочуть привчати до "русского міра"?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:20 Ответить
путлєр - **** - перевів всі стрілки на Україну - тепер весь Захід на нас може навалитися
показать весь комментарий
16.08.2025 20:20 Ответить
Это был один из засекреченных пунктов Плана Победы(не отступать из Донецкой области). Все збс.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:21 Ответить
оце, *** лідар!
оце, *** розумію!
мені цікаво. а які у зе!гніди були варіанти?
погодитися та відвести??
звісно, шо сирській чєго ізволітє, відкозиряв би.
а командири корпусів? а ком бригі? а ком бати?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:21 Ответить
Цікаво про що думали ті, хто вже був при владі в Україні і ті, хто так туди прагнув, коли у 2014 був референдум в Криму?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:22 Ответить
Тепер знадобиться ще пару місяців, щоб остаточно "розкодувати" цього ТАКО від "чар" його візаві - "плєшивої молі"...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:22 Ответить
А потім ще поступимось і ще....
показать весь комментарий
16.08.2025 20:23 Ответить
Потужнометр видав 33 Vova
показать весь комментарий
16.08.2025 20:23 Ответить
Понятно что Зе не может согласится на такое, да никто на его месте не согласился бы, но что дальше, ***** тоже не может уступить в этом вопросе не предоставив своему накачанному победобесием населению хотя бы "освобожденный" Донбасс, и не без оснований считает что дожмет его, учитывая что США в лице Трампона все откладывает санкции и не дают Украине необходимое вооружение хотя бы для уверенной обороны. Значит все упирается в нас, сможет ли ВСУ еще 2-3 года держать оборону, что у нас с пополнением, будут ли нам продолжать текущее объем вооружений, или под видом бюрократических проволочек еще немного прикрутят краник что бы стали сговорчивее.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:24 Ответить
Зегевара уверен, шо армия, на 80+% состоящая из мобилизованных, сможет успешно воевать и 10 и 20 лет. Саммиты сами себя не посетят тем временем.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:37 Ответить
Почему в марте 22- не сдались?
показать весь комментарий
16.08.2025 21:06 Ответить
По-перше, мирний договір з реальною можливістю зберегти державу не є програшем. По-друге, на початку повномасштабки ще жевріла наївна надія на те, що військово-політичне керівництво не є дебілами, крадіями, а подекуди й відвертими зрадниками, а міжнародні партнери таки дійсно будуть суттєво допомагати. Але станом на зараз реальний стан справ вже став абсолютно зрозумілим для всіх.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:10 Ответить
Жодна українська область України не здобрена московським м'ясом, як Донецька. 12-й рік москалі намагаються її захопити. Навіть у Другу Світову вони не поклали тут стільки людей, бо масштабних операцій тут не було, ані при відступі, ані при наступі. І віддавати їм решту області з основними запасами води - це неприйнятно.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:29 Ответить
Золотий час для *******!
показать весь комментарий
16.08.2025 20:31 Ответить
Напевно в історії ще не було такої позорної пропозиції віддати ворогу території притому без бою. Гітлер і то обманом захоплював Судети. І вобще яке Тампакс має право розпоряджатися чужою землею? Чи воно **** думає що тут папуаси якісь на пустинних землях живуть
показать весь комментарий
16.08.2025 20:40 Ответить
Впевнений, що ситуація з думалкою трумпа ще гірша за ту, що Ви описали.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:43 Ответить
Потому что Украина четвертый год живет и воюет на деньги Запада.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:06 Ответить
Україна вже 10 років захищає Запад ціною своєї крові. Запад копійки дав за те що рашисти і корейці з іранцями зараз не катаються на танках по Європі
показать весь комментарий
16.08.2025 21:10 Ответить
Причем все время требует и ругается. Я тоже никогда в истории такого не видел.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:12 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 20:40 Ответить
Що за фігня?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:49 Ответить
Знаєте чому Трамп не арештував Путіна? Бо як же він двійника арештує ?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:49 Ответить
До речі, щось ***** з Трампом зависокий був...
показать весь комментарий
16.08.2025 20:53 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 20:50 Ответить
Так це говорить президент демократичнтї держави ,чи нікчемний лузер завербований кгб говорить ? гань ба тобі трамп.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:51 Ответить
Скорішь зеленського вперед ногами з ОПи
показать весь комментарий
16.08.2025 20:52 Ответить
А коли вже Україні офіційно представлять мирний план Трампа без всяких посилань "на власні джерела" - хто і що має зробити згідно цього плану і що отримає у відповідь?
показать весь комментарий
16.08.2025 20:52 Ответить
Ну звісно ж Зе-лідор не погодився, хто ж за нього після такого на наступних виборах проголосує.

Тож десь через півроку-рік ми матимемо повність захоплені руснею руїни донецької області, +100 тисяч прапорів на кладовищах і наполегливі вимоги вийти з Херсону чи Запоріжжя на чергових перемовинах.
показать весь комментарий
16.08.2025 20:54 Ответить
Настоящий герой нации. Второй Черчилль.
показать весь комментарий
16.08.2025 21:04 Ответить
 
 