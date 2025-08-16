Зеленский в разговоре с Трампом отказался выводить войска из Донецкой области по требованию Путина, - Reuters
Президент Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами отказался выводить войска из Донецкой области по требованию диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ.
После саммита с Путиным у Трампа был телефонный разговор с Зеленским и с европейскими лидерами.
Источник Reuters, который знаком с ходом обсуждений, сослался на слова Трампа о том, что Путин предложил заморозить большую часть линии фронта, если украинская армия уступит весь Донбасс.
"Зеленский отклонил это требование, сообщил источник", - пишет издание.
Власне у Трампа час є ще роки 3, стати нобелівським лауреатом
Але абсолютно неясно, навіщо він летить у Вашінґтон у понеділок.
***** ніколи не дотримувався, не дотримується та ніколи не буде дотримуватись жодних домовленостей та зобовʼязань
російський продавить, з НАТО домовитися, Донбас забере.
ось нафіга на свої плечі ще 30 мільйонів бідного населення ?
тільки сциться ***** із Європою воювати
коли Україна буде в ЄС та НАТО, тоді ***** буде сцятися нападати на Україну
Звичайно не нападе і він це знає.
30-40 мільйонів в НАТО біля самих кордонів, це не Фінляндія з 4,5 мільйона
Або Всі країни Балтії разом, 3 мільйони.
***** ніколи не залишить Україну у спокої
тому в України лиш один вихід - максимально озброюватися та всебічно готуватися до відбиття наступних атак ***** та кацапстану
іншого шляху в нас немає, інакше - смерть
Україна без НАТО, а далі ці 30 мільйонів хоч куди і хоч як.
уся ця дефиляда - пустопорожнє бла-бла-бла
шизоідний диктатор-терорист усе своє життя марить про знищення України та Украінців, оце і є єдина причина нападу *****
воно чомусь вирішило, що тільки таким чином увійде до історії як Іван Грозний, Петро 1, катька 2 та сталін
чого ж тоді ***** навіть учора чесав за те, щоб Україну не брали до НАТО? Просто так, з перетураху?
та й у Конституції України це закріплено, ніхто нічого не змінював
треба чітко розуміти, що позаблоковість України це пряме запрошення ***** та кацапстану до подальших нападів на Україну
Ну ладно, якихось власних ракет ?
Та нічого немає! Автобуси Європейські, Запорожець куди Делі ?
Нафта Україна і зараз качає, після зняття санкцій і газ піде.
Навіщо її захоплювати через копійок, витрачати набагато більше...
увесь кацапстан наразі це ворог України
Та вали на перемовини з #уйлом. Там стій на тому, що жодного виводу ЗСУ з підконтрольних Україні територій бути не може, як і офіційного визнання окупованих територій - російськими.
Республіканці марили перемовинами кілька років - нагодуй тих падл тими "перемовинами", нехай вдавляться.
оце, *** розумію!
мені цікаво. а які у зе!гніди були варіанти?
погодитися та відвести??
звісно, шо сирській чєго ізволітє, відкозиряв би.
а командири корпусів? а ком бригі? а ком бати?
Тож десь через півроку-рік ми матимемо повність захоплені руснею руїни донецької області, +100 тисяч прапорів на кладовищах і наполегливі вимоги вийти з Херсону чи Запоріжжя на чергових перемовинах.