Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу Путіна, - Reuters

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після саміту з Путіним у Трампа була телефонна розмова із Зеленським та з європейськими лідерами.

Джерело Reuters, яке знайоме з ходом обговорень, послалося на слова Трампа про те, що Путін запропонував заморозити більшу частину лінії фронту, якщо українська армія поступиться всім Донбасом.

"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", - пише видання.

Читайте також: Трамп заявив європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Україна передасть Росії весь Донбас, - NYT

+39
Хоч щось позитивне за день. Але будьмо чесні - чи були у Зєлєнского варіанти? Очевидно. - ні. Бо після згоди вивести війська самому Зєлєнскому місця в Україні не було б.
16.08.2025 20:16 Відповісти
16.08.2025 20:16 Відповісти
+29
***** використає окуповані Донеччину, Луганщину, Запоріжчину, Херсонщину та Крим як плацдарм для подальших атак на Україну
***** ніколи не дотримувався, не дотримується та ніколи не буде дотримуватись жодних домовленостей та зобовʼязань
16.08.2025 20:18 Відповісти
16.08.2025 20:18 Відповісти
+13
Україна обороняється, тому ідіть на російські ресурси і пропонуйте їм таке.
16.08.2025 20:53 Відповісти
16.08.2025 20:53 Відповісти
На своего бабуина рыжего посмотри.
16.08.2025 21:26 Відповісти
16.08.2025 21:26 Відповісти
Віримо, цей же гундосий клоп ніколи не брехав! От тільки віддавати чи не віддавати Донбас питання у гундоса не стоїть. Він здає його ударними темпами, поки їздить лохторату по вухах протилежне.
16.08.2025 21:24 Відповісти
16.08.2025 21:24 Відповісти
Донбас не віддавати.
16.08.2025 21:44 Відповісти
16.08.2025 21:44 Відповісти
Зараз любителі ішака будуть робити "героя" з безтолкового ішака. Це обкурене чмо і так кожного дня здає по кілька населених пунктів. Здасть і решту. Ішак ліпить із себе "патріота" та "державника", але все йде на умовах *****. Для ішака найважливіше завдання, якби довше втриматись при владі та уникнути сухої верби.
16.08.2025 21:44 Відповісти
16.08.2025 21:44 Відповісти
буба не то шоби сміливий, чи там за Україну.
а просто знає - його каштан вже квітне буйним квітом...
16.08.2025 21:45 Відповісти
16.08.2025 21:45 Відповісти
Чи даже Буба понимает, что отдать Донбасс, это отдать всю Левобережную Украину.
16.08.2025 21:55 Відповісти
16.08.2025 21:55 Відповісти
не так - буба розуміє віддати Донбас?
це зависнути на каштані...
16.08.2025 22:01 Відповісти
16.08.2025 22:01 Відповісти
Потрібно погоджуватися, але тільки з умовою, що питання територій має вирішуватися виключно на загальнодержавному референдумі для проведення якого потрібно як мінімум перемир"я на тривалий термін. А далі або ху**ло погоджується і ми отримуємо час для посилення оборони та армії, або ху**ло не погоджується і Трампу потрібно буде щось робити із своїм "другом".
16.08.2025 21:53 Відповісти
16.08.2025 21:53 Відповісти
Після здачи Зеленського Донбассу -його не ьуде при владі на другий день а кацапи захватят укрепрайони міст Словьянська. Краматорсьска з українцями і будуть мати рівні поля без укрепрайонів до Днепра
16.08.2025 22:08 Відповісти
16.08.2025 22:08 Відповісти
Цього і хоче *****. Не буде, кажете Зеленського, якщо здасть Донбас?
А як саме його не буде? На чесних виборах, Зеленський переможе з ймовірністю 95-97%.
Порошенко - Українці ненавидять, що показали в 2019 році. Тимошенко - те саме, тільки ще більш ненавидять. Більше не має кого! А в разі миру, вибори будуть максимум протягом півроку. МАКСИМУМ! За цей час, новий достойний політик не з'явиться. Чи ви на майдані хочете прибрати Зеленського? Силою? Тоді це буде найкраще для *****. Ніяка анексія Криму, добровільнв здача Донбасу, чи навіть Херсонської та Запоріжської ообласті навіть рядом не стоять, ніж відсутність влади в Україні!
Це буде найкращий подарунок для ***** за 34 роки незалежності. Так що, вперед на новий майдан. к кажуть на росії - ГОЙДА!
16.08.2025 22:39 Відповісти
16.08.2025 22:39 Відповісти
***** предложило заморозить на "отдельных участках"? Типа, отдай Донбасс, а за это я в Сумской области отморожусь, и кину вся силы оттуда на Запорожье? ****** мразь.
16.08.2025 21:53 Відповісти
16.08.2025 21:53 Відповісти
Читайте уважно. Пуйло запропонувало заморозити УСЮ лінію фронту так як є, за виключенням Донбасу - з нього війська по адмінкордони виводимо ми. Та Сумщини та Харківщини - там начебто виводе війська він.
16.08.2025 22:01 Відповісти
16.08.2025 22:01 Відповісти
Читай уважніше, ну ти і шмара- ***** вірити- себе не поважати - цьому тотальному брехунцю? Українцям всім це зрозуміло а от кацапи думають що це прокатить. Дуля Вам а не Україна і її частина - Донбасс
16.08.2025 22:10 Відповісти
16.08.2025 22:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 