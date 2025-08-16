Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу Путіна, - Reuters

Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після саміту з Путіним у Трампа була телефонна розмова із Зеленським та з європейськими лідерами.

Джерело Reuters, яке знайоме з ходом обговорень, послалося на слова Трампа про те, що Путін запропонував заморозити більшу частину лінії фронту, якщо українська армія поступиться всім Донбасом.

"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", - пише видання.

