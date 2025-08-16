Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу Путіна, - Reuters
Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу диктатора РФ Володимира Путіна.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Після саміту з Путіним у Трампа була телефонна розмова із Зеленським та з європейськими лідерами.
Джерело Reuters, яке знайоме з ходом обговорень, послалося на слова Трампа про те, що Путін запропонував заморозити більшу частину лінії фронту, якщо українська армія поступиться всім Донбасом.
"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", - пише видання.
Топ коментарі
+39 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.08.2025 20:16 Відповісти Посилання
+29 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар16.08.2025 20:18 Відповісти Посилання
+13 Олег Квиташ
показати весь коментар16.08.2025 20:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а просто знає - його каштан вже квітне буйним квітом...
це зависнути на каштані...
А як саме його не буде? На чесних виборах, Зеленський переможе з ймовірністю 95-97%.
Порошенко - Українці ненавидять, що показали в 2019 році. Тимошенко - те саме, тільки ще більш ненавидять. Більше не має кого! А в разі миру, вибори будуть максимум протягом півроку. МАКСИМУМ! За цей час, новий достойний політик не з'явиться. Чи ви на майдані хочете прибрати Зеленського? Силою? Тоді це буде найкраще для *****. Ніяка анексія Криму, добровільнв здача Донбасу, чи навіть Херсонської та Запоріжської ообласті навіть рядом не стоять, ніж відсутність влади в Україні!
Це буде найкращий подарунок для ***** за 34 роки незалежності. Так що, вперед на новий майдан. к кажуть на росії - ГОЙДА!