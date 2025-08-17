УКР
Трамп уже роздратований і Росією, і Україною, - Волкер

Волкер про територіальні поступки

Президенту США Дональду Трампу складно зрозуміти різницю між окупованими та визнаними територіями, тому його дратує відсутність "простого обміну" між сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній  спецпредставник США Курт Волкер заявив в інтерв'ю "Суспільному".

Він наголосив, що не знає, як відреагує Трамп на відмову Зеленського щодо поступок по Донбасу.

"Трамп уже роздратований і Росією, і Україною. Його дратує, що немає "простого обміну". Він не розуміє, наскільки це складно", — сказав Волкер.

Він пояснив, що очільник Білого дому не бачить різниці між ситуацією "це окупована територія, ми не можемо її зараз повернути" та "це визнана російська територія".

"Для нього це одне й те ж: "Ну, вона ж під Росією, то яка різниця?". Але для України й міжнародного права це величезна різниця. Бо визнати успіх агресії - це шлях до катастрофи й майбутніх війн: Путін отримає одне і піде по інше", - прокоментував Волкер.

Нагадаємо, президент Зеленський під час розмови з Трампом та європейськими лідерами відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу диктатора РФ Володимира Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін та його команда намагалися вплинути на Трампа, - Волкер

Зеленський Володимир (25133) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Волкер Курт (616)
Відверто назвав тупим.
17.08.2025 09:27 Відповісти
Шварцнеггер до Трампа: "Президенте Трамп! Я щойно подивився вашу прес-конференцію з Путіним, і це було ганебно. Ви стояли там, як мокра локшина, як якийсь фанатик. Я ловив себе на думці: коли ви попросите у нього автограф або зробите з ним селфі. Ви буквально здали цю прес-конференцію, нашу розвідувальну спільноту, нашу судову систему і що найгірше, нашу країну"
17.08.2025 09:41 Відповісти
Волкер,піди і розкажи це рудому дегенерату. Чи окрім дебіла вітькова та довбой@ба венса йому ніхто нічого не розказує?
17.08.2025 09:28 Відповісти
😊 Насправді там було ще більш образливо: Boy hunting for autographs. Що означає "хлопчик, що полює за автографами". Це значно гірше на емоційному рівні образ, ніж фанат, хоча тут при перекладі вжили одне слова, близьке за значенням, щоб не вживати фразу. У США є такі злопчики, що полюють за афтогмафами відомих баскетболістів, хокеїстів, гравців у американський фуиьол, бейсболістів і т.п. Вони не є уболівальниками однієї команди, чи фанатами одного грааця - вони - збирачі автографів для власного его, чи продажу з обміном. У нас у соакові часи так збирали фото акторів, співаків, акторів індійського кіно, якими потім хвалилися у колі собі подібних, робили окремі альбоми, чи навіть обклеювали кришки валіз зсередини. Це часто робили інфантильні підлітки, переважно з комплексами. От власне Шваруенеггер і обізвав Трампа таким інфантильним хлопчиком, натякаючи на наявність у нього альбому, чи валізи з фото пуцина, трьох Кімів, Мао, Сі, Лукашенки і навіть ненависного Обами, у якого є Нобелівська премія і можливо самого Байдена, якому він схоже заздрить.
17.08.2025 10:43 Відповісти
Який тупий-трамп,це теж не має різниці.
17.08.2025 10:02 Відповісти
при чому тут українці,коли ви вибрали тупе,нарцисне,трахнуте на всю голову збочинця,гвалтівника неповнолітніх ? кукурудзу вам в дупу
показати весь коментар
трамп piesdil

.
17.08.2025 10:11 Відповісти
Трамп роздратований через Боневтіка Україною, він йому ніколи не пробачить вялічіє на його території. А росію Трамп любить і мріє стати таким, як терорист номер один.
17.08.2025 09:27 Відповісти
Ти серйозно?... Ти ніколи не чув вислову: "Правитель повинен буть вище емоцій..."? ПРо подібне ще Макіавеллі писав... "Правителі керуються нагальною необхідністю - тоді вони мають успіх... Попередній дописувач, "Марцинковський", дав Трампу вичерпну характеристику, спираючись на слова Волкера...
Ти чув, що небудь, про Конституцію України? Про Закон України "Про референдум"?
Якщо ні - пояснюю: передача територій - це чітко визначена ПРОЦЕДУРА! А не "хотєлка" "Блазня"... Нічого не буде, поки на це не дасть згоду Верховне рада - бо у нас "парламентсько-президентська республіка", а не "президентсько-парламентська". А ВР не зможе цього зробить - бо їх просто "перевішають" на Хрещатику, за це. Тому спробують заручиться рішенням всеукраїнського референдуму. А його, зараз, провести НЕМОЖЛИВО - бо не скасований воєнний стан і кілька мільйонів громадян УКраїни розкидані по всій земній кулі, за межами України...
Та й під час воєнного стану референдуми заборонені...
А тепер сядь, і подумай - як це можна зробить? Адже Путін зупинить агресію не хоче, поки не отримає бажане...
17.08.2025 09:43 Відповісти
наша варховна зрада и потужный когда хотят конституции ставят на паузу. Так что думаю найдут возможность, главное желание😄
показати весь коментар
Ну-ну...
17.08.2025 10:27 Відповісти
Волкер,піди і розкажи це рудому дегенерату. Чи окрім дебіла вітькова та довбой@ба венса йому ніхто нічого не розказує?
17.08.2025 09:28 Відповісти
Весну нужно стать президентом, пока он подыгрывает трампу, но сложно понять что у него на уме.
17.08.2025 09:36 Відповісти
Та ні, це зовсім не складно...
17.08.2025 10:02 Відповісти
Интервью калугина 2018 год. https://newrepublic.com/article/150646/young-trump-went-russia?utm_source=chatgpt.com
17.08.2025 10:36 Відповісти
А до чого тут Україна, Курт? Він же ж сам хотів зустричи з прекрасним другом ******. Обісрався Трамп, обісрав та опустів в чергове сша Трамп, агресор Параша а винна Україна?
17.08.2025 09:32 Відповісти
Ну все ж руда тупиця не розуміє, як влаштована саме Україна і чому Крим з Донбасом досі українськї.
17.08.2025 09:45 Відповісти
Це класика. Хто всравсь? - невістка.
17.08.2025 10:04 Відповісти
Cтарий імпотент)То костюм в Зе нетакий,то європейці готові купляти зброю для України...то ***** має три чумайдана..то лауреатом нобелівської премії так і здохне)))Америко,Америко,кого ти собі обрала)Тут його спецзмі пишуть,що для взяття Донбасу такими темпами треба москалям ще 4.4 роки ,а президенства залишилося 3.5 роки)))Думаю до кінця свого президентства загремить в будинок для людей похилого віку)
17.08.2025 09:32 Відповісти
Якби не гольф - ліз хоч в петлю
17.08.2025 09:33 Відповісти
...а то Сі запевнив ,що на Тайвань не нападатиме,"поки той през")))
17.08.2025 09:34 Відповісти
А Сі своім черевиком по його обличчю пройдеться. До речі цей ідіот йому допомагає, почавши пошлини на мікрочипи. Прийде Третя Світова війна, трампістам прийдеться дуже погано
17.08.2025 10:23 Відповісти
трамп дуже бажає, ну дуже дуже хоче, отримати свою нобелівську прєлєсть!
трампу вкрай необхідна фоточка де крємлєчмоль та зе!скоморох жмуть руки на зубоскалять на фоні геніального доні.
да, шо ж це таке?
у якогось обами є, а у веліколєпного доні немає.....
та, ще отой байден, все життя пересрав.
17.08.2025 09:34 Відповісти
І чого це? Зелі на Алясці начебто не було. Чи Шнобелівська премія "миру" упливає, чи воно настільки тупе що нерозуміє, що саме він принизив Штати до рівня васала параші
17.08.2025 09:34 Відповісти
Америці треба терміново обмежити граничний вік кандидатів у Президенти! "Это позор какой-то"!
Абсолютно неадекватний нарцис, який веде Світ до п..деца своїми "сдєлками".
Навіть не знаю - як повинен вести себе зараз Зєля. В росії - повна ейфорія і майже Дєнь побєди...
17.08.2025 09:34 Відповісти
А ми то як раді що Тампон людоїда ***** в жопу цьомкав на Алясці і червоні доріжки від самого літака розстилав перед вбивцею і дітокрадом
17.08.2025 09:35 Відповісти
Если принять версию, про Краснова, то все становится на свои места. Принуждение к капитуляции.
17.08.2025 09:37 Відповісти
Кукіша руда мавпа від нас отримає,а не капітуляцію.
17.08.2025 09:40 Відповісти
Та вже стільки доказів цієї версії, що дивно, як можна допустити іншу версію
17.08.2025 09:55 Відповісти
Трампу важко щось розуміти взагалі!
Але це зараз світовий тренд в колишніх демократичних країнах...
17.08.2025 09:40 Відповісти
Правокуколди завжди тупі, як корка.
17.08.2025 09:43 Відповісти
Все ви знаєте - хто чим дихає - хто шо думає - вумні шо піздєц! - чого ж ви профукали вибори?
17.08.2025 09:44 Відповісти
Дуже цінна заява колишнього спецпредставника США
17.08.2025 09:44 Відповісти
Значно цінніше вашого порожнього коментаря.
17.08.2025 09:51 Відповісти
То йому треба розжувати , пояснити на пальцях , мовляв - а якщо хтось прийде зі зброєю в його особистий маєток , вижене його самого і Мелашку з їх спальні , і заявить що це тепер його кімната , то він теж скаже - ну шо ж - "ну, вона ж під нападником , то яка різниця?" ..
Хоча я й дуже сумніваюсь що тупорила іржава макака і навіть в цьому випадку - зрозуміє різницю між окупованими та визнаними територіями . Воно настільки дурне що це навіть неможливо описати .
17.08.2025 09:44 Відповісти
Як на таку посаду можна вибирати таке відверте тупе лайно?Без обмеження віку і елементарного медпроф обстеження? Чому в інших галузях жорсткий відбір,а на посаду президента можна вибирати навіть шизофреників?Це стосується не тільки США.
17.08.2025 09:45 Відповісти
Світ вже давно є.анувся . Я теж ніколи не міг і досі не можу ніяк зрозуміти - чому наприклад на посаду топ-менеджера компанії треба проходити жорсткий відбір , довго доводити свої знання і вміння , мати неабиякий досвід і стаж , мати багато інших якостей , а на посаду президента країни , не треба нічого , ні фахової освіти , ні політичного досвіду , ні довідки від психіатра , достатньо просто мати громадянство , відповідний вік , володіти мовою , і написати заяву у якій вказати - я хочу бути президентом . !!
І це затверджено в Конституції !!! Жах . Хотілося б запитати тих хто її складав - ви тоді були при своєму розумі !?
17.08.2025 10:14 Відповісти
Це вже якийсь сюрр. Не добившись жодної поступки від Сосії, Тампон злиться на Україну що вона не хоче капітулювати. Бо Тампону позаріз потрібна шнобелівська премия "миру", перед виборами в конгрес
17.08.2025 09:46 Відповісти
Напомните и рыжему и зеленому идиоту, это не территория это люди, судьбы и жизни людей.
17.08.2025 09:47 Відповісти
Тупий півень нічого не розуміє!!! Бо воно тупе і сцикливе!!!
17.08.2025 09:47 Відповісти
Конечно он не понимает, ведь по его представлениям, законы, право, конституции и прочее вторичны по отношению к силе, по его понятиям слабый должен прогнутся перед сильным, а упертая Украина не хочет.
17.08.2025 09:47 Відповісти
Хто ж рудому придурку доктор, що він вибрав собі роль кремлівського холуя? Тепер не може діяти, як належить президенту великої держави, а злість зриває на Україні. Для виду щось там белькоче і про рашку.
17.08.2025 09:50 Відповісти
Поміж строк: ТРАМП довбайоб.
17.08.2025 09:56 Відповісти
Як і більшість,яка його оточує.
17.08.2025 10:05 Відповісти
Руде опудало настільке тупе, що не розуміє юридичних законів, вони йому заважають. У нього в голові є тільки таке "понятіє" як "сделка".
17.08.2025 10:08 Відповісти
Самая лучшая дня ного сделка с Путиным это подписание совместного некролога.
17.08.2025 10:10 Відповісти
Стісняюсь запитать, а президент Трамп хоч читать вже навчився?
17.08.2025 10:09 Відповісти
Відкий дебіл Трамп... З Янеком вони в дуєті... Але як він сформулював про заборону Конституції, щоб віддати землі..Він сказав, що ЗЕ не потрібно було дозвіл Конституції на вбивство людей...))) ЗЕ захищається...а вбиває твій хкуйло
17.08.2025 10:23 Відповісти
@ (з редакційними змінами):

Після зустрічі президентів Пітьми та США був запланований обід на честь *****. Про це стало відомо з документів служби протоколу Держдепартаменту США, які забули в принтері в одному з готелів Анкориджа і з якими ознайомилися на американському Національному суспільному радіоhttps://www.npr.org/2025/08/16/nx-s1-5504196/trump-putin-summit-documents-left-behind (NPR).

У документах містяться імена та телефонні номери співробітників служби протоколу, плани розсадки делегацій і навіть підказки, як вимовляти російські прізвища - HOOy-looo, Laav-rof і так далі.
Вісім роздрукованих сторінок знайшли та передали радіо троє неназваних гостей готелю Captain Cook неподалік від військової бази, де відбулась зустріч.
Документи лежали в одному з доступних для всіх гостей принтерів. Їх знайшли в п'ятницю близько 9 ранку за місцевим часом, тобто приблизно за дві години до прибуття в Анкоридж двох президентів
У Держдепартаменті потурбувалися про правильну вимову російських імен
Документи в черговий раз показують, наскільки спонтанною була зустріч двох президентів і що її формат змінювався кілька разів.
У документах відображений план, згідно з яким спочатку планували зустріч у форматі "два на два": президент пітьми ***** і його помічник із зовнішньополітичних питань Ушаков мав вести переговори з президентом США Тромбом та його спецпредставником Вітковим.

Незадовго до цієї зустрічі повідомлялося, що президенти спочатку поговорять віч-на-віч, якщо не враховувати перекладачів. У результаті в зустрічі взяли участь три офіційні особи з кожного боку: до ***** та Ушакова приєднався голова "МЗС РФ" Лавров, а до Тромба та Віткова - держсекретар Рубіо.
Після того, згідно з отриманими NPR документами, мав відбутися обід "на честь його високоповажності *****, президента Рашистської Пітьми". В обіді повинні були брати участь шість делегатів із кожної зі сторін.
Ланч мав бути скромним: перша страва - із зеленого салату з вінегретною заправкою і хліба з розмариново-лимонним вершковим маслом, основна страва - палтус чи філе-міньйон з перцевим соусом. На гарнір пропонували картопляне пюре з маслом чи спаржу. На десерт - крем-брюле з морозивом.



Із документів також випливає, що Тромб мав подарувати ***** настільну статуетку з білоголовим орланом - птахом - символом США.
Але в результаті ланчу не було. Хоча і сам план Білого дому влаштувати обід на честь ***** - нехай навіть найскромніший - розчарує опозицію в Америці та політиків в Україні та по всій Європі, де болісно сприйняли кадри з американськими солдатами, які на колінах розстилають червону доріжку перед російським президентським літаком.
Критики побачили в цьому зловісний символізм: президент Америки, якого на Заході прийнято називати лідером вільного світу, зустрічає як почесного гостя автократа, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за обвинуваченням у воєнних злочинах.

Але крім міжнародного символізму та доказів хаотичної підготовки до зустрічі, витік інформації порушує питання щодо ставлення до інформаційної безпеки в адміністрації Тромба.
У своїй статті NPR згадує, що в березні цього року журналіста випадково додали в секретний чат, де віцепрезидент США, міністр оборони та інші високопосадовці обговорювали плани авіаударів по Ємену
17.08.2025 10:24 Відповісти
Так не лізь туди, де зробити нічого не можеш. Спокійніший будеш. "Шнобелівський лауреат"
17.08.2025 10:25 Відповісти
Знав би старий рудий нікчема, як українці ним роздратовані
17.08.2025 10:25 Відповісти
Можливо в нього хронічний закреп який привів до інтоксикації організму і повної інтоксикації головного мозку з погіршенням ідіотичного стану..
17.08.2025 10:31 Відповісти
Росіяни не мали намірів укладати якусь угоду. Ніхто неокуповані теріторії їм віддавати не збирається і не буде. На його вимоги:
1. Українці мають вивести свої війська з Донецької обл.
2. РПЦ має отримати статут церкви в Україні
3. Російська має бути другою державною в Україні
4. Україна відмовляється від НАТО
5. Україна не має розповідати про Півтора мільони вбитих росіян в Україні
6. Росія має право загрожувати всьому Світові застосуванням ядерної зброї
___________
У відповідь паРаша :має отримати тільки одну вимогу:
Ядерна зброя Раші, як засіб шантажу, має буди ліквідована. Російська мова і фсбшне РПЦ після цього буде смітником, яким навіть користуватись буде гидотно
17.08.2025 10:31 Відповісти
складно зрозуміти різницю..... на всіх континентах є свій умний нарід який вибирає.
17.08.2025 10:33 Відповісти
я ніколи не бачила, шоб у Волкера було таке тупе обличча як при цієї промові ...здаяться шо Волкер був завжди прихованним запроданцем ...
17.08.2025 10:36 Відповісти
"Запроданець" у цьому сенсі стосується українських посадовців. А Волкер працює на Америку, не на Україну, цілком по совісті. Нам треба, щоб наші посадовці не були запроданцями
17.08.2025 10:43 Відповісти
я згодна з вами , ми всі знаємо яка влада сьогодні в Україні ,але такі заяви Волкера ,демонструють його подвійні стандарти до України ...
17.08.2025 10:47 Відповісти
Президенту США Дональду Трампу складно зрозуміти різницю між окупованими та визнаними територіями, Волкер.та ну нах таку куйню гнати щоб відбілити купленого куйлом трамбона.Не іпи мозг українському народу відвертою брехнею
17.08.2025 10:44 Відповісти
Він роздратований своїми обіцянками які не може виконати. Треба б до думати перед тим як ляпати язиком
17.08.2025 10:45 Відповісти
 
 