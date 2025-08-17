Трамп уже роздратований і Росією, і Україною, - Волкер
Президенту США Дональду Трампу складно зрозуміти різницю між окупованими та визнаними територіями, тому його дратує відсутність "простого обміну" між сторонами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній спецпредставник США Курт Волкер заявив в інтерв'ю "Суспільному".
Він наголосив, що не знає, як відреагує Трамп на відмову Зеленського щодо поступок по Донбасу.
"Трамп уже роздратований і Росією, і Україною. Його дратує, що немає "простого обміну". Він не розуміє, наскільки це складно", — сказав Волкер.
Він пояснив, що очільник Білого дому не бачить різниці між ситуацією "це окупована територія, ми не можемо її зараз повернути" та "це визнана російська територія".
"Для нього це одне й те ж: "Ну, вона ж під Росією, то яка різниця?". Але для України й міжнародного права це величезна різниця. Бо визнати успіх агресії - це шлях до катастрофи й майбутніх війн: Путін отримає одне і піде по інше", - прокоментував Волкер.
Нагадаємо, президент Зеленський під час розмови з Трампом та європейськими лідерами відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу диктатора РФ Володимира Путіна.
Ти чув, що небудь, про Конституцію України? Про Закон України "Про референдум"?
Якщо ні - пояснюю: передача територій - це чітко визначена ПРОЦЕДУРА! А не "хотєлка" "Блазня"... Нічого не буде, поки на це не дасть згоду Верховне рада - бо у нас "парламентсько-президентська республіка", а не "президентсько-парламентська". А ВР не зможе цього зробить - бо їх просто "перевішають" на Хрещатику, за це. Тому спробують заручиться рішенням всеукраїнського референдуму. А його, зараз, провести НЕМОЖЛИВО - бо не скасований воєнний стан і кілька мільйонів громадян УКраїни розкидані по всій земній кулі, за межами України...
Та й під час воєнного стану референдуми заборонені...
А тепер сядь, і подумай - як це можна зробить? Адже Путін зупинить агресію не хоче, поки не отримає бажане...
трампу вкрай необхідна фоточка де крємлєчмоль та зе!скоморох жмуть руки на зубоскалять на фоні геніального доні.
да, шо ж це таке?
у якогось обами є, а у веліколєпного доні немає.....
та, ще отой байден, все життя пересрав.
Абсолютно неадекватний нарцис, який веде Світ до п..деца своїми "сдєлками".
Навіть не знаю - як повинен вести себе зараз Зєля. В росії - повна ейфорія і майже Дєнь побєди...
Але це зараз світовий тренд в колишніх демократичних країнах...
Хоча я й дуже сумніваюсь що тупорила іржава макака і навіть в цьому випадку - зрозуміє різницю між окупованими та визнаними територіями . Воно настільки дурне що це навіть неможливо описати .
І це затверджено в Конституції !!! Жах . Хотілося б запитати тих хто її складав - ви тоді були при своєму розумі !?
Поміж строк: ТРАМП довбайоб.
Після зустрічі президентів Пітьми та США був запланований обід на честь *****. Про це стало відомо з документів служби протоколу Держдепартаменту США, які забули в принтері в одному з готелів Анкориджа і з якими ознайомилися на американському Національному суспільному радіоhttps://www.npr.org/2025/08/16/nx-s1-5504196/trump-putin-summit-documents-left-behind (NPR).
У документах містяться імена та телефонні номери співробітників служби протоколу, плани розсадки делегацій і навіть підказки, як вимовляти російські прізвища - HOOy-looo, Laav-rof і так далі.
Вісім роздрукованих сторінок знайшли та передали радіо троє неназваних гостей готелю Captain Cook неподалік від військової бази, де відбулась зустріч.
Документи лежали в одному з доступних для всіх гостей принтерів. Їх знайшли в п'ятницю близько 9 ранку за місцевим часом, тобто приблизно за дві години до прибуття в Анкоридж двох президентів
У Держдепартаменті потурбувалися про правильну вимову російських імен
Документи в черговий раз показують, наскільки спонтанною була зустріч двох президентів і що її формат змінювався кілька разів.
У документах відображений план, згідно з яким спочатку планували зустріч у форматі "два на два": президент пітьми ***** і його помічник із зовнішньополітичних питань Ушаков мав вести переговори з президентом США Тромбом та його спецпредставником Вітковим.
Незадовго до цієї зустрічі повідомлялося, що президенти спочатку поговорять віч-на-віч, якщо не враховувати перекладачів. У результаті в зустрічі взяли участь три офіційні особи з кожного боку: до ***** та Ушакова приєднався голова "МЗС РФ" Лавров, а до Тромба та Віткова - держсекретар Рубіо.
Після того, згідно з отриманими NPR документами, мав відбутися обід "на честь його високоповажності *****, президента Рашистської Пітьми". В обіді повинні були брати участь шість делегатів із кожної зі сторін.
Ланч мав бути скромним: перша страва - із зеленого салату з вінегретною заправкою і хліба з розмариново-лимонним вершковим маслом, основна страва - палтус чи філе-міньйон з перцевим соусом. На гарнір пропонували картопляне пюре з маслом чи спаржу. На десерт - крем-брюле з морозивом.
Із документів також випливає, що Тромб мав подарувати ***** настільну статуетку з білоголовим орланом - птахом - символом США.
Але в результаті ланчу не було. Хоча і сам план Білого дому влаштувати обід на честь ***** - нехай навіть найскромніший - розчарує опозицію в Америці та політиків в Україні та по всій Європі, де болісно сприйняли кадри з американськими солдатами, які на колінах розстилають червону доріжку перед російським президентським літаком.
Критики побачили в цьому зловісний символізм: президент Америки, якого на Заході прийнято називати лідером вільного світу, зустрічає як почесного гостя автократа, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за обвинуваченням у воєнних злочинах.
Але крім міжнародного символізму та доказів хаотичної підготовки до зустрічі, витік інформації порушує питання щодо ставлення до інформаційної безпеки в адміністрації Тромба.
У своїй статті NPR згадує, що в березні цього року журналіста випадково додали в секретний чат, де віцепрезидент США, міністр оборони та інші високопосадовці обговорювали плани авіаударів по Ємену
1. Українці мають вивести свої війська з Донецької обл.
2. РПЦ має отримати статут церкви в Україні
3. Російська має бути другою державною в Україні
4. Україна відмовляється від НАТО
5. Україна не має розповідати про Півтора мільони вбитих росіян в Україні
6. Росія має право загрожувати всьому Світові застосуванням ядерної зброї
У відповідь паРаша :має отримати тільки одну вимогу:
Ядерна зброя Раші, як засіб шантажу, має буди ліквідована. Російська мова і фсбшне РПЦ після цього буде смітником, яким навіть користуватись буде гидотно