Трамп уже роздратований і Росією, і Україною, - Волкер

Президенту США Дональду Трампу складно зрозуміти різницю між окупованими та визнаними територіями, тому його дратує відсутність "простого обміну" між сторонами.

Він наголосив, що не знає, як відреагує Трамп на відмову Зеленського щодо поступок по Донбасу.

"Трамп уже роздратований і Росією, і Україною. Його дратує, що немає "простого обміну". Він не розуміє, наскільки це складно", — сказав Волкер.

Він пояснив, що очільник Білого дому не бачить різниці між ситуацією "це окупована територія, ми не можемо її зараз повернути" та "це визнана російська територія".

"Для нього це одне й те ж: "Ну, вона ж під Росією, то яка різниця?". Але для України й міжнародного права це величезна різниця. Бо визнати успіх агресії - це шлях до катастрофи й майбутніх війн: Путін отримає одне і піде по інше", - прокоментував Волкер.

Нагадаємо, президент Зеленський під час розмови з Трампом та європейськими лідерами відмовився виводити війська з Донеччини на вимогу диктатора РФ Володимира Путіна.

