Надання Трампом гарантій безпеки для України може зрушити мирні переговори, - WSJ

Готовність президента США Дональда Трампа надати Україні гарантії безпеки може стати відчутним зрушенням у його позиції щодо ролі Вашингтона у завершенні війни РФ проти України.

Видання нагадало, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп зателефонував європейським лідерам, з якими обговорив пропозицію прем’єрки Італії Джорджі Мелоні стосовно того, щоб надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО про колективну оборону.

"Справді, Київ давно домагається безпекових гарантій від Вашингтона, але Білий дім ще жодного разу не давав жодних гарантій", - зауважує видання.

Тепер же йдеться про військову та фінансову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США. Водночас розміщення американських військ на українській території не передбачається.

"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов’язання, а також участь США у коаліційній підтримці України", - цитує WSJ європейських чиновників. Однак у самих учасників переговорів залишаються різні тлумачення, чи йдеться про прямий військовий компонент.

Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.

Пізніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила, що Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО.