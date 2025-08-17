УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Надання Трампом гарантій безпеки для України може зрушити мирні переговори, - WSJ

Гарантії безпекаи від Трампа

Готовність президента США Дональда Трампа надати Україні гарантії безпеки може стати відчутним зрушенням у його позиції щодо ролі Вашингтона у завершенні війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадало, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп зателефонував європейським лідерам, з якими обговорив пропозицію прем’єрки Італії Джорджі Мелоні стосовно того, щоб надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО про колективну оборону.

"Справді, Київ давно домагається безпекових гарантій від Вашингтона, але Білий дім ще жодного разу не давав жодних гарантій", - зауважує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовність США надати Україні гарантії безпеки є справді великим прогресом, - Мерц

Тепер же йдеться про військову та фінансову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США. Водночас розміщення американських військ на українській території не передбачається.

"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов’язання, а також участь США у коаліційній підтримці України", - цитує WSJ європейських чиновників. Однак у самих учасників переговорів залишаються різні тлумачення, чи йдеться про прямий військовий компонент.

Також читайте: Трамп уже роздратований і Росією, і Україною, - Волкер

Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.

Пізніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила, що Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО.

"Мирні гарантії" Україні від Вашингтонського рижого пуйла не варті навіть паперу, на якому вони виписані!
17.08.2025 09:52 Відповісти
А чи ці, "гарантії", будуть відрізнятись від "гарантії" які Зеленський підписав з Байденом?
17.08.2025 09:51 Відповісти
гарантії трампа це пук в калюжу ! як там закінчити війну за 24 години ? може про оточення на Курщині розповість або про 350 мільярдів ?
17.08.2025 09:53 Відповісти
То хай скаже які гарантії - а ви вже начинаєте мусолити
17.08.2025 09:49 Відповісти
Віе гарантує шо його чудові гарантії будуть прекрасні бо він же ж жорсткий та найкращій гарантувальник гарантій шо надав гарантуючи гарантіями гарантії.
17.08.2025 10:02 Відповісти
17.08.2025 09:51 Відповісти
17.08.2025 09:52 Відповісти
Так.
Вже були в Будапешті ,,Гарантії "
Де Вони?!?!
Випадково ніхто не знає Де Вони Поділися???
17.08.2025 10:06 Відповісти
17.08.2025 09:53 Відповісти
Шолудивому рудому псу,який вранці говорить одне,ввечері- протилежне,віри,як і всім янкі,
що зрадили всіх своїх союзників (В'єтнам і т.д) не може бути. Вже був Будапештський меморандум,і підпис під ним США. Тільки дурні повторюють свої помилки.
17.08.2025 09:53 Відповісти
знову за рибу гроші?
який, у сраку, трамп з його гарантіями? які, взагалі у хворого пристаркуватого самозакоханого блазня можуть бути гарантії?
будапештом не нажерлися?
знаєте, чому сша постійно вписується за ізраїль? тому що єврей хитрий! у нього ядерна бомба є....
от коли, у миколи з кумом василем буде своя атомна бомба у сарайчику, то хер хто, що їм зробить!!!!
17.08.2025 09:53 Відповісти
***** опустило завербованого, як це вміє робити кагебе. Поки рудий при владі - Гамерика буде у дупі, а потім ще довгі роки з неї вилазитиме.
17.08.2025 09:56 Відповісти
Гарантії Трамп надасть у Будапешті?
17.08.2025 09:57 Відповісти
Будапешт 2?(((
17.08.2025 09:57 Відповісти
лишається по бистрому зрбити єдрьону бомбу і випробувати
17.08.2025 09:58 Відповісти
Гарантії сша не варті використаного піпіфаксу, а гарантії Трампа вартують ще менше.
17.08.2025 10:00 Відповісти
Самые лучшие гарантии это томагавки
17.08.2025 10:01 Відповісти
які тамагавки ?вони на їхній стороні
17.08.2025 10:04 Відповісти
Нові будапештські гарантії від рудого 79-ти літнього педофіла-самодура? Для чого тут взагалі викладати маячню амерогазет??
17.08.2025 10:02 Відповісти
Старому кидалі віри немає.
17.08.2025 10:05 Відповісти
Ви кончені вже давали гарантії. коли ми ядерку віддавали....Пішли нах.. педофіли грьобані
17.08.2025 10:06 Відповісти
те що ми віддали ядерку це добре ми б її не потягнули в обслуговувані тим більше пульт управління був в москві найгірше що наша влада віддала літаки стратегічну зброю танки і іншу техніку і засоби ураження
17.08.2025 10:13 Відповісти
Справа не в ядерці.....А в гарантіях .які ці дві держави тоді дали, а тепер вирішують долю України
17.08.2025 10:22 Відповісти
А які саме гарантії це були знайдете самі
17.08.2025 10:24 Відповісти
Я ржу с вашего максимализма. Если бы не отдали самолеты, министры Гриценко и Ехануров их продали в Россию, а на вырученный деньги построили жилье для военных в Крыму
17.08.2025 10:23 Відповісти
Вірити Тромбу як із захватом вітав ***** - себе не поважати!
17.08.2025 10:09 Відповісти
А зі старими гарантіями що робити?
17.08.2025 10:10 Відповісти
В жопу ті гарантії нехай засуне. Вони нічого не варті від слова абсолютно. Вже скільки нам гарантій давали і де всі вони? Остання гарантія була зовсім недавно підписана Зеленським з Байденом. Як я і казав, Україну просто дурять і розривають на шматки.
Україна вже віддала свою ЯЗ і ракетне озброєння взамін на гарантії безпеки. Україна вже віддала земельні ресурси і корисні копалини в обмін на гарантії і допомогу. Тепер від нас вже вимагають віддати землю. Можете бути впевненими що потім від нас будуть вимагати віддати і людей щоб працювали і воювали за *****. Може вже пора зупинитися і сісти почитати історію України і до чого призводили перемовини і поступки з окупантами
17.08.2025 10:11 Відповісти
Доречі, ***** також виставив умови до України, зробити рузгий язиг другою державною мовою і розширити ячейки РПЦ? Для чого це йому, задумайтесь. А тому що рашисти не збираються зупинятися надосягнутому і готують підгрунтя для захоплення остальної України.
17.08.2025 10:17 Відповісти
Несколько сотен переданных Томагавков вот это нормальные гарантии.
17.08.2025 10:12 Відповісти
Єдині дієві гарантії -- це договр про військовий союз, коли напад на одну зі сторін автоматино веде до оголошення війни іншій. Все інше -- пустопорожня балаканина, як і Будапештський меморандум. Готові США таки підписати?
17.08.2025 10:15 Відповісти
Ви вірите в договір і військовий союз зі сша? І це після того як Тампон заявив що хоче війти з НАТО, хоче вивести американські війська з Європі, і вишенька на торті, хоче окупувати декілька країн НАТО. Ви ще не зрозуміли що сьогодні договір не папірець нічого не вартий. Як казав один знайомий бізнесмен, давай гроші в борг тому в кого ти зможеш їх забрати. Тобто підписуй договір з тим кого в тебе є сили подужати. Поки в Україні не буде ядерної зброї ніхто не буде ніякі договори виконувати
17.08.2025 10:22 Відповісти
Вірю. З США. Але не з цим презиком. Або, скажмо, з Польщею, країнами Балтії, Чорноморського регіону, Скандинавії, Британією, чи Туреччиною. Чому б іні?
17.08.2025 10:29 Відповісти
Гарантії від цього ідіота???? Ви жартуєте??? Воно їх змінить через день!!!
17.08.2025 10:22 Відповісти
Наблюдательные люди могут подсчитать сколько раз за последние пол года Трамп обещал и не выполнял, или отказывался от своих слов.... Чего же будут стоить его гарантии ?

К тому же, обитатели Белого Дома начали вовсю нарушать договоренности, гарантии достигнутые при предыдущих президентах. Нет гарантий, что так же не поступит новый Президент США, который будет после Трампа . Так что "гарант" из США, на сегодняшний день, так себе...
17.08.2025 10:38 Відповісти
Для початку Держдепу США потрібно повернути на офіційний сайт текст Будапештського меморандуму від 05.12.1994 року та Двосторонню безпекову угоду між Україною та США від 13.06.2024 року про гарантії безпеки Україні на 10 років, яка передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.
Від яких Тромб з легкістю відмовився.
17.08.2025 10:45 Відповісти
 
 