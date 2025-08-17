Надання Трампом гарантій безпеки для України може зрушити мирні переговори, - WSJ
Готовність президента США Дональда Трампа надати Україні гарантії безпеки може стати відчутним зрушенням у його позиції щодо ролі Вашингтона у завершенні війни РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Wall Street Journal.
Видання нагадало, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп зателефонував європейським лідерам, з якими обговорив пропозицію прем’єрки Італії Джорджі Мелоні стосовно того, щоб надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО про колективну оборону.
"Справді, Київ давно домагається безпекових гарантій від Вашингтона, але Білий дім ще жодного разу не давав жодних гарантій", - зауважує видання.
Тепер же йдеться про військову та фінансову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США. Водночас розміщення американських військ на українській території не передбачається.
"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов’язання, а також участь США у коаліційній підтримці України", - цитує WSJ європейських чиновників. Однак у самих учасників переговорів залишаються різні тлумачення, чи йдеться про прямий військовий компонент.
Нагадаємо, повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп обговорює із європейськими партнерами надання Україні гарантій безпеки, схожих до 5 статті НАТО.
Пізніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила, що Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на підставі статті 5 НАТО.
Вже були в Будапешті ,,Гарантії "
Де Вони?!?!
Випадково ніхто не знає Де Вони Поділися???
що зрадили всіх своїх союзників (В'єтнам і т.д) не може бути. Вже був Будапештський меморандум,і підпис під ним США. Тільки дурні повторюють свої помилки.
який, у сраку, трамп з його гарантіями? які, взагалі у хворого пристаркуватого самозакоханого блазня можуть бути гарантії?
будапештом не нажерлися?
знаєте, чому сша постійно вписується за ізраїль? тому що єврей хитрий! у нього ядерна бомба є....
от коли, у миколи з кумом василем буде своя атомна бомба у сарайчику, то хер хто, що їм зробить!!!!
Україна вже віддала свою ЯЗ і ракетне озброєння взамін на гарантії безпеки. Україна вже віддала земельні ресурси і корисні копалини в обмін на гарантії і допомогу. Тепер від нас вже вимагають віддати землю. Можете бути впевненими що потім від нас будуть вимагати віддати і людей щоб працювали і воювали за *****. Може вже пора зупинитися і сісти почитати історію України і до чого призводили перемовини і поступки з окупантами
К тому же, обитатели Белого Дома начали вовсю нарушать договоренности, гарантии достигнутые при предыдущих президентах. Нет гарантий, что так же не поступит новый Президент США, который будет после Трампа . Так что "гарант" из США, на сегодняшний день, так себе...
Від яких Тромб з легкістю відмовився.