Новини Територіальні поступки
Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України, - Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти регіонів України за підсумками перемовин з американською стороною на Алясці. Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну".

Про це Віткофф сказав в ефірі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни пішли на деякі поступки за столом переговорів щодо всіх п'яти цих регіонів", - сказав Віткофф, додавши, що це питання буде обговорено з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Вашингтону в понеділок, 18 серпня.

"Сподіваємося, що ми зможемо ухвалити деякі рішення прямо там і тоді", – сказав він.

Він зазначив, що позиція Росії змінилася порівняно з попередніми переговорами, але все ще недостатня для укладення повноцінної мирної угоди.

"Це було важливо. Але це не означає, що цього достатньо… Справа в тому, що ми почали бачити певну поміркованість у їхньому підході до укладення остаточного мирного договору",- заявив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, що також Віткофф заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом погодився на гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів в межах потенційної мирної угоди.

Читайте також: Трамп після зустрічі з Путіним: Війна може завершитися "територіальними поступками" та певними гарантіями безпеки з боку США

росія (67230) територіальні претензії (26) Віткофф Стів (130)
Топ коментарі
+39
А взагалі в мене питання, коли Віткоф і Тампон останнє відвідували психіатра? Бо я даже не знаю на що натягнути те що вони ліплять
показати весь коментар
17.08.2025 17:40 Відповісти
+28
А ми обіцяємо ***** не вставляти швабру в сраку повністю а тільки наполовину якщо воно здасть Курську, Білгородську, Псоквські і Ростовську області.
показати весь коментар
17.08.2025 17:38 Відповісти
+26
Дєд таблєтки не прийняв походу🤨
показати весь коментар
17.08.2025 17:37 Відповісти
очередной ***********!.........................................
показати весь коментар
17.08.2025 18:50 Відповісти
Яке ж воно *******! Мама рідна!
показати весь коментар
17.08.2025 18:55 Відповісти
Щоб ти здох, падло. І не раптово, а рік у корчах мучився.

P.S. чубатого теж це стосується.
показати весь коментар
17.08.2025 18:56 Відповісти
Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной! - Аль Капоне.
показати весь коментар
17.08.2025 18:56 Відповісти
завершення війни без територіальних поступок не буде.
кого це не влаштовує вас з обіймами чекають в тцк сп, все дуже просто.
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
росія не віддає свої території, це все торг навколо території України.
показати весь коментар
17.08.2025 18:59 Відповісти
Вітуф іди ***** гандон
показати весь коментар
17.08.2025 19:05 Відповісти
Віткоф це сраний жид він путіним захоплювався йому до одного місця українці щоб ти віткох здох падлюка
показати весь коментар
17.08.2025 19:09 Відповісти
Або ж США мають чесно сказати "ми більше не є гарантами вашого суверенітету і ніякі ми вам не союзники, нам насрати на вашу долю", або ж замовчати. Бо після кожної нової заяви з США так і хочеться спитати "і ти Брут?"
показати весь коментар
17.08.2025 19:12 Відповісти
Такої ганьби Америка не знала з часів заснування.
показати весь коментар
17.08.2025 19:15 Відповісти
Ха-ха! І в чому ж "поступки" рф??? А якщо путін завтра "пообіцяє" не нападати на Аляску, запросто віддасте і решту України!?
показати весь коментар
17.08.2025 19:16 Відповісти
