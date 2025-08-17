Росія пішла на поступки щодо п’яти регіонів України, - Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти регіонів України за підсумками перемовин з американською стороною на Алясці. Поступка Москви, за словами Віткоффа, полягає у тому, що "вона не поглине всю Україну".

Про це Віткофф сказав в ефірі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни пішли на деякі поступки за столом переговорів щодо всіх п'яти цих регіонів", - сказав Віткофф, додавши, що це питання буде обговорено з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Вашингтону в понеділок, 18 серпня.

"Сподіваємося, що ми зможемо ухвалити деякі рішення прямо там і тоді", – сказав він.

Він зазначив, що позиція Росії змінилася порівняно з попередніми переговорами, але все ще недостатня для укладення повноцінної мирної угоди.

"Це було важливо. Але це не означає, що цього достатньо… Справа в тому, що ми почали бачити певну поміркованість у їхньому підході до укладення остаточного мирного договору",- заявив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, що також Віткофф заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом погодився на гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів в межах потенційної мирної угоди.

Читайте також: Трамп після зустрічі з Путіним: Війна може завершитися "територіальними поступками" та певними гарантіями безпеки з боку США