Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".

Об этом Уиткофф сказал в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем пяти этим регионам", - сказал Уиткофф, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон в понедельник, 18 августа.

"Надеемся, что мы сможем принять некоторые решения прямо там и тогда", - сказал он.

Он отметил, что позиция России изменилась по сравнению с предыдущими переговорами, но все еще недостаточна для заключения полноценного мирного соглашения.

"Это было важно. Но это не значит, что этого достаточно... Дело в том, что мы начали видеть определенную умеренность в их подходе к заключению окончательного мирного договора",- заявил спецпредставитель Трампа.

Напомним, что также Уиткофф заявил, что диктатор РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом согласился на гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов в рамках потенциального мирного соглашения.

Читайте также: Трамп после встречи с Путиным: Война может завершиться "территориальными уступками" и определенными гарантиями безопасности со стороны США