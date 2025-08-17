РУС
Новости Территориальные уступки
Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".

Об этом Уиткофф сказал в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем пяти этим регионам", - сказал Уиткофф, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон в понедельник, 18 августа.

"Надеемся, что мы сможем принять некоторые решения прямо там и тогда", - сказал он.

Он отметил, что позиция России изменилась по сравнению с предыдущими переговорами, но все еще недостаточна для заключения полноценного мирного соглашения.

"Это было важно. Но это не значит, что этого достаточно... Дело в том, что мы начали видеть определенную умеренность в их подходе к заключению окончательного мирного договора",- заявил спецпредставитель Трампа.

Напомним, что также Уиткофф заявил, что диктатор РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом согласился на гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов в рамках потенциального мирного соглашения.

Читайте также: Трамп после встречи с Путиным: Война может завершиться "территориальными уступками" и определенными гарантиями безопасности со стороны США

россия (96902) территориальные претензии (127) Стив Уиткофф (130)
Топ комментарии
+42
А взагалі в мене питання, коли Віткоф і Тампон останнє відвідували психіатра? Бо я даже не знаю на що натягнути те що вони ліплять
17.08.2025 17:40 Ответить
+30
Дєд таблєтки не прийняв походу🤨
17.08.2025 17:37 Ответить
+30
А ми обіцяємо ***** не вставляти швабру в сраку повністю а тільки наполовину якщо воно здасть Курську, Білгородську, Псоквські і Ростовську області.
17.08.2025 17:38 Ответить
Страница 2 из 2
Ну ***** может Трампа с Рубио разводить как лохов а с Украиной номер не пройдёт.
17.08.2025 18:43 Ответить
Ні, ну ми тоді звісно можемо теж поступитись і не захоплювати Ростовську,Белгородську, Воронежську , Курську області і Краснодарський край,..... Бо як стверджуть лікарі, с ідіотами можна розмовляти лише коли повністью переходиш на іхню ,,хвилю" і починаєш розмовляти іхньою ж мовою.....
17.08.2025 18:46 Ответить
очередной ***********!.........................................
17.08.2025 18:50 Ответить
Яке ж воно *******! Мама рідна!
17.08.2025 18:55 Ответить
Щоб ти здох, падло. І не раптово, а рік у корчах мучився.

P.S. чубатого теж це стосується.
17.08.2025 18:56 Ответить
Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной! - Аль Капоне.
17.08.2025 18:56 Ответить
завершення війни без територіальних поступок не буде.
кого це не влаштовує вас з обіймами чекають в тцк сп, все дуже просто.
17.08.2025 18:58 Ответить
а хто буде сіяти хліб і гнати водяру для тцк?
17.08.2025 19:33 Ответить
росія не віддає свої території, це все торг навколо території України.
17.08.2025 18:59 Ответить
Вітуф іди ***** гандон
17.08.2025 19:05 Ответить
Віткоф це сраний жид він путіним захоплювався йому до одного місця українці щоб ти віткох здох падлюка
17.08.2025 19:09 Ответить
Або ж США мають чесно сказати "ми більше не є гарантами вашого суверенітету і ніякі ми вам не союзники, нам насрати на вашу долю", або ж замовчати. Бо після кожної нової заяви з США так і хочеться спитати "і ти Брут?"
17.08.2025 19:12 Ответить
Такої ганьби Америка не знала з часів заснування.
17.08.2025 19:15 Ответить
Ха-ха! І в чому ж "поступки" рф??? А якщо путін завтра "пообіцяє" не нападати на Аляску, запросто віддасте і решту України!?
17.08.2025 19:16 Ответить
Прості питання:
1. Як багато людей у світі, до січня 2025р., знали про існування цього торгаша-посередника Віткофф. ;
2. Яку відповідальність і перед ким, несе цей торгаш - посередник за ті питання, в які він лізе (його посилають) вирішувати;
3. Україну під тиском торгашів і і політиків початківців, заставляють прийняти рішення, щодо власної території і майбутніх поколінь, заради того, щоб американські бариги почали заробляти міліарди разом з андрофагами з боліт.
4. Тиск на Україну створюється, для того щоб відповідність за всі подальші наслідки, були на Україні. Надалі одразу будуть казати, так Україна жертва агресії але Ви самі поступились територією і своїм безпечним майбутнім.
17.08.2025 19:26 Ответить
"Мещанин ВІткофф во дворянстве политике.
17.08.2025 19:39 Ответить
"Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину""

Это какой-то 🤦‍♂️
17.08.2025 19:42 Ответить
