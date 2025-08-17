Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины, - Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске. Уступка Москвы, по словам Уиткоффа, заключается в том, что "она не поглотит всю Украину".
Об этом Уиткофф сказал в эфире CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россияне пошли на некоторые уступки за столом переговоров по всем пяти этим регионам", - сказал Уиткофф, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон в понедельник, 18 августа.
"Надеемся, что мы сможем принять некоторые решения прямо там и тогда", - сказал он.
Он отметил, что позиция России изменилась по сравнению с предыдущими переговорами, но все еще недостаточна для заключения полноценного мирного соглашения.
"Это было важно. Но это не значит, что этого достаточно... Дело в том, что мы начали видеть определенную умеренность в их подходе к заключению окончательного мирного договора",- заявил спецпредставитель Трампа.
Напомним, что также Уиткофф заявил, что диктатор РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом согласился на гарантии безопасности для Украины от Соединенных Штатов в рамках потенциального мирного соглашения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. чубатого теж це стосується.
кого це не влаштовує вас з обіймами чекають в тцк сп, все дуже просто.
1. Як багато людей у світі, до січня 2025р., знали про існування цього торгаша-посередника Віткофф. ;
2. Яку відповідальність і перед ким, несе цей торгаш - посередник за ті питання, в які він лізе (його посилають) вирішувати;
3. Україну під тиском торгашів і і політиків початківців, заставляють прийняти рішення, щодо власної території і майбутніх поколінь, заради того, щоб американські бариги почали заробляти міліарди разом з андрофагами з боліт.
4. Тиск на Україну створюється, для того щоб відповідність за всі подальші наслідки, були на Україні. Надалі одразу будуть казати, так Україна жертва агресії але Ви самі поступились територією і своїм безпечним майбутнім.
МещанинВІткофф во дворянствеполитике.
Это какой-то 🤦♂️