Венс, Рубіо та Віткофф будуть присутні на зустрічі Трампа і Зеленського, - WP
На зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі будуть присутні Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Стів Віткофф.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, о 20:00 за Києвом Трамп привітає Зеленського, потім розпочнеться двостороння зустріч лідерів. Згодом до них приєднаються європейські лідери.
"Очікується, що до Трампа приєднаються віцепрезидент Джей Ді Венс, Рубіо та Віткофф, та інші радники", - пише WP.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю окупувати чотири області України. За цей час вона, за приблизними оцінками, втратить ще до 2 млн військових
Про це повідомила https://x.com/DefenceHQ/status/1956348169203159497 британська розвідка.
https://www.youtube.com/watch?v=xx-sKbTvn0Q
покажуть пару відосиків корпоративів в моксві з участю кіркорова і ко
дадуть послухати плівки міндіча.
та, запропонують обрати.
а, ви би як поступили на місці зе!гніди?