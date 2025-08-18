Венс, Рубіо та Віткофф будуть присутні на зустрічі Трампа і Зеленського, - WP

На зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі будуть присутні Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Стів Віткофф.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, о 20:00 за Києвом Трамп привітає Зеленського, потім розпочнеться двостороння зустріч лідерів. Згодом до них приєднаються європейські лідери.

"Очікується, що до Трампа приєднаються віцепрезидент Джей Ді Венс, Рубіо та Віткофф, та інші радники", - пише WP.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Читайте: Прогрес, досягнутий на Алясці, змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду, - Віткофф