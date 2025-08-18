УКР
Венс, Рубіо та Віткофф будуть присутні на зустрічі Трампа і Зеленського, - WP

Зустріч у Білому домі Хто буде присутній

На зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі будуть присутні Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Стів Віткофф.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, о 20:00 за Києвом Трамп привітає Зеленського, потім розпочнеться двостороння зустріч лідерів. Згодом до них приєднаються європейські лідери.

"Очікується, що до Трампа приєднаються віцепрезидент Джей Ді Венс, Рубіо та Віткофф, та інші радники", - пише WP.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Читайте: Прогрес, досягнутий на Алясці, змусив Трампа відмовитися від наполягань на негайному припиненні вогню на користь спроби укласти мирну угоду, - Віткофф

+20
18.08.2025 16:15 Відповісти
+15
Сподіваюсь, що бойфренд Тейлор Грін теж буде, та знову запитає про костюм. Шоу обовʼязково буде влаштоване Трампом. Він не влаштовує шоу тільки *****, бо сцикотно.
18.08.2025 16:15 Відповісти
+14
Особливо Венс і Вітьок не заангажовані
18.08.2025 16:16 Відповісти
На манєжє всьо тєжє
18.08.2025 16:13 Відповісти
4 придурки проти піаніста. Сили рівні як на фронті з парашинцями.
18.08.2025 16:16 Відповісти
Особливо Венс і Вітьок не заангажовані
18.08.2025 16:16 Відповісти
Сподіваюсь, що бойфренд Тейлор Грін теж буде, та знову запитає про костюм. Шоу обовʼязково буде влаштоване Трампом. Він не влаштовує шоу тільки *****, бо сцикотно.
18.08.2025 16:15 Відповісти
А прикиньте, зе! кустюм натягне..ото зустріч не за планом піде..
18.08.2025 16:17 Відповісти
🤣
18.08.2025 16:22 Відповісти
А хто її бойфренд? Рубліо?
18.08.2025 16:44 Відповісти
Ні, не Рубіо. Якийсь поц з пикою алкоголіка у синьому костюмі, який запитував , чи є у зе костюм. Він навіть не журналіст та не держслужбовець. Просто трахарь Тейлор Грін. Зараз до Білого Дурдому мають доступ багато пройдисвітів. Трампу вони необхідні для шоу.
18.08.2025 17:10 Відповісти
Товпою будуть давити ?
18.08.2025 16:15 Відповісти
Видно таке вже хочуть Зеленському впарити що при європейських політиках стидно сказати
18.08.2025 16:26 Відповісти
старий дід так хоче торгувати з рашкої, але Зеленський усе заважає
18.08.2025 16:15 Відповісти
Він премії хоче. Нобелевку та ту що в рублях.
показати весь коментар
18.08.2025 16:15 Відповісти
Там один мозок на всіх. Не буде толку з такими "діячами". Буде шантаж та примус до капітуляції.
18.08.2025 16:16 Відповісти
15 серпня, 2025 п'ятниця


Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю окупувати чотири області України. За цей час вона, за приблизними оцінками, втратить ще до 2 млн військових

Про це повідомила https://x.com/DefenceHQ/status/1956348169203159497 британська розвідка.
18.08.2025 16:54 Відповісти
Буде Вовчіка щемить, щоб Крим віддав та Донбасс. Ти тіпа віддай, а я тобі потім гарантій насиплю, в трі горла не сожрешь.
18.08.2025 16:16 Відповісти
Буба, не делай маме нерви!
18.08.2025 16:20 Відповісти
Костюм на тобі Владімір не той що потрібно...А козирі в тебе є???Ти знову не дякуєш США.... Під ..ри путінські
18.08.2025 16:22 Відповісти
Одні *************. Зате зі сторони України Тампон не допустив даже європейських політиків для хоча б емоційної підтримки
18.08.2025 16:24 Відповісти
Ну значить обов'язково будуть пресувати.
18.08.2025 16:26 Відповісти
А Келлога не буде.
18.08.2025 16:27 Відповісти
Це ж "хороший поліцейський". Навіщо він там?
18.08.2025 18:16 Відповісти
Дивно, а чому с пуйлом розмовлялв тілки трамб один, а тут аж 3 на одного. Будуть тиснути ймовірно на зелю.
18.08.2025 16:28 Відповісти
Там було 3 на 3, зі сторони штатів були ті ж самі, але не було венса
18.08.2025 16:31 Відповісти
Там на задньому сидінні президентського лімузину ху#ло встигло передати Трампу привітання від мацковських повій, його (Трампа) давніх знайомих.
18.08.2025 17:04 Відповісти
Я теж так вважаю ,напевно показав Чубатому нову серію його пригод в московських готелях...
18.08.2025 17:24 Відповісти
плять... все дуже серйозно
18.08.2025 16:28 Відповісти
Шобло ***** в зборі
18.08.2025 16:36 Відповісти
Будут толпой его склонять, вот тебе и тет-а-тет
18.08.2025 16:39 Відповісти
Вові тра сидіть мовчки, хай біля нього скачуть.США стали путінським шавками і вишибалами.... тьфу, *ля.🤮
18.08.2025 16:48 Відповісти
Самое правильное было бы не ехать туда. Просто набрать рыжего павина и сказать ему, что ваши хотелки полный бред сумасшедших.
18.08.2025 16:49 Відповісти
Так вони цього тільки й ждуть..потім вереск буде аж до Марсу - укри не хочуть миру!
18.08.2025 17:54 Відповісти
надіньте ще на Зельку футболку з единорігом та посадіть його на шкіряний діван
18.08.2025 16:49 Відповісти
одягнути як німецьку порноактрису на посадити на шкіряну флейту
18.08.2025 17:56 Відповісти
Одягніть на віслюка пінджак з карманами!!!
18.08.2025 16:53 Відповісти
НАШОГО ПРЕЗИДЕНТА В.ЗЕЛЕНСЬКОГО навіть вчотирьох НЕ ДОТИСНУТИ НА КАПІТУЛЯЦІЮ!!!
18.08.2025 16:55 Відповісти
пзц котенку.. хай одіває костюм і без перекладача не розмовляє
18.08.2025 16:59 Відповісти
Капитуляция "на дурака": Трамп стелит для рашистов красную дорожку вглубь Украины
https://www.youtube.com/watch?v=xx-sKbTvn0Q
18.08.2025 17:00 Відповісти
З українського боку треба безуглу задіяти.
18.08.2025 17:16 Відповісти
зєпішливонинах
18.08.2025 17:24 Відповісти
І хто серед них головний мозок
18.08.2025 17:24 Відповісти
Vance
18.08.2025 17:35 Відповісти
Там всі спинномозгові..
18.08.2025 17:55 Відповісти
Скорее всего снова готовят провокацию, чтобы сорвать "переговоры" и обвинить Зеленского и Украину в "нежелании мира".
18.08.2025 17:26 Відповісти
Здається… все схоже на вбивство Юлія Цезаря… Всі «друзі» на місці.
18.08.2025 17:27 Відповісти
Зіграють гру "Лох №2"?
18.08.2025 17:35 Відповісти
..цю гру розпочав Зеля... коли поліз у президенти!
18.08.2025 17:50 Відповісти
зе!поцу покажуть всі його рахунки.
покажуть пару відосиків корпоративів в моксві з участю кіркорова і ко
дадуть послухати плівки міндіча.
та, запропонують обрати.
а, ви би як поступили на місці зе!гніди?
18.08.2025 17:47 Відповісти
Волки позорные!
18.08.2025 17:49 Відповісти
Америка приєдналась до вісі зла.
18.08.2025 17:51 Відповісти
Поруч з зе (замість 'ермака) ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ-ДИПЛОМАТ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ!!! Таке дозволено навіть в форматі тет-а-тет. Це дає можливість збавити градус, краще зрозуміти почуте, згладити гострі кути (при перекладі В ОБИДВА боки), банально - отримати додаткові хвилини для пошуку найкращої відповіді... Хоча кому я це кажу, воно ж геніальне та вміє все краще за всіх... За рахунок країни... Тім більше, що всі справжні Професіонали давно розбіглися... Знайшли б ХОЧА Б ОДНОГО - тимчасово - на погодинну оплату - заради країни...
18.08.2025 18:00 Відповісти
Недай бог Гундосик щось підпише......Ліпше йому неповертатись...Я розумію що влни посилили сві пул ціма путенятами..й буде нелегко...але ліпше тоді було неїхати туди..Трамп ворог України...
18.08.2025 18:14 Відповісти
У Віслюка буде три години, поки до зустрічі під'єднаються лідери ЄС. Хай увесь це час зачитує трампівським під×уйловикам будапештський меморандум, норми, міжнародного права і Конституцію України. Діє, як ладан проти чортів.
18.08.2025 18:16 Відповісти
 
 