Європейські політики вирушать до Вашингтону на переговори Зеленського та Трампа

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, Yle, DW та Politico.

Також у пресслужбі НАТО зазначили, що до Вашингтону для посилення позицій Зеленського на перемовинах з Трампом може прибути Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", - зазначила фон дер Ляєн.

Мерц теж супроводжуватиме Зеленського в понеділок на його зустріч із Трампом у Вашингтоні. Поїздка слугує для обміну інформацією з Трампом після його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці, повідомив речник федерального уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вирушив до Брюсселю на зустріч з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн