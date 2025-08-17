Європейські політики вирушать до Вашингтону на переговори Зеленського та Трампа
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, Yle, DW та Politico.
Також у пресслужбі НАТО зазначили, що до Вашингтону для посилення позицій Зеленського на перемовинах з Трампом може прибути Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
"На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", - зазначила фон дер Ляєн.
Мерц теж супроводжуватиме Зеленського в понеділок на його зустріч із Трампом у Вашингтоні. Поїздка слугує для обміну інформацією з Трампом після його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці, повідомив речник федерального уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто доєднається до Зеленського, щоб зустрітись із Трампом?
▫️Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
▫️Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
▫️Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
▫️Президент Фінляндії Александр Стубб;
▫️Президент Франції Емманюель Макрон;
▫️Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте;
🔻 Премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.
Напередодні поїздки до Вашингтона, 17 серпня, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрічається із Зеленським у Брюсселі, де вони разом візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих».
Хоче Тромб порозмовляти - нехай летить в Європу , або в Київ ...
ні аплодісментів від трампона не дочекаєтесь
Їдуть слухати який тримпон великий
підхвуйловник
https://pbs.twimg.com/media/GyeGPpjXAAEqyE3?format=jpg&name=large
Важливо, щоб тр продавав зброю, а не резину тягнув і про перегори = капітуляцію в мінську мріяв, як запоруку отримати Нобеля