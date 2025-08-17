УКР
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
Європейські політики вирушать до Вашингтону на переговори Зеленського та Трампа

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Sky News, Yle, DW та Politico.

Також у пресслужбі НАТО зазначили, що до Вашингтону для посилення позицій Зеленського на перемовинах з Трампом може прибути Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", - зазначила фон дер Ляєн.

Мерц теж супроводжуватиме Зеленського в понеділок на його зустріч із Трампом у Вашингтоні. Поїздка слугує для обміну інформацією з Трампом після його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці, повідомив речник федерального уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вирушив до Брюсселю на зустріч з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Рютте Марк (494) Трамп Дональд (6896) фон дер Ляєн Урсула (839) Мелоні Джорджа (170) Стубб Александр (106) Мерц Фрідріх (214)
+13
Скільки достойних політиків летять через океан зараді зустрічі з рижим придурком, який забажав дозволити путлєру знищити Неньку.
17.08.2025 14:18 Відповісти
+6
Достойних? Це ви про тих, які обома руками за продовження війни, але при цьому не дають зброї? Цікаве у вас визначення "достойних"...
17.08.2025 14:27 Відповісти
+5
головне щоб наш між галактичний лідор був при тямі а не нанюханий як завжди.
17.08.2025 14:17 Відповісти
Держіть мене семеро
17.08.2025 14:16 Відповісти
так, всі семеро, як свіжаком інформує https://t.me/liganet/44245 LIGA.net:

Хто доєднається до Зеленського, щоб зустрітись із Трампом?
▫️Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
▫️Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
▫️Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
▫️Президент Фінляндії Александр Стубб;
▫️Президент Франції Емманюель Макрон;
▫️Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте;
🔻 Премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Напередодні поїздки до Вашингтона, 17 серпня, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрічається із Зеленським у Брюсселі, де вони разом візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих».
17.08.2025 15:17 Відповісти
головне щоб наш між галактичний лідор був при тямі а не нанюханий як завжди.
17.08.2025 14:17 Відповісти
Та потому и едут толпой чтобы постоянно был на виду. Даже в туалет вместе с ним.
показати весь коментар
17.08.2025 14:25 Відповісти
17.08.2025 14:35 Відповісти
Скільки достойних політиків летять через океан зараді зустрічі з рижим придурком, який забажав дозволити путлєру знищити Неньку.
17.08.2025 14:18 Відповісти
А Стармер?!
17.08.2025 14:23 Відповісти
а він не европеєць
17.08.2025 14:31 Відповісти
Буде обовʼязково
17.08.2025 15:19 Відповісти
Добре, що дорослі вирішили істеричного хлопчика самого не залишати
17.08.2025 14:23 Відповісти
тупого дебіла!!!
17.08.2025 14:46 Відповісти
Для підстраховки нормально. Ми своїми територіями не торгуємо, на відмінність від орків.
17.08.2025 14:25 Відповісти
То не знали, что с одним е@анутым делать, а тут ещё один подтянулся. Ещё и этого ублажать, на первого науськивать.
17.08.2025 14:26 Відповісти
Європейська група підтримки - може шось донесуть Трампу?
17.08.2025 14:27 Відповісти
Получается что раскол таки произошёл, нет коллективного Запада уже. Писали и много это раньше, что пукин это давно хотел. Получилось. И мы здесь третья сторона, статисты. Хорошо хоть берут. А ведь должно бы быть наоборот. Когда то Перл Харбор таким стал моментом истины. А вот Аляска наоборот!
17.08.2025 14:30 Відповісти
Який розкол? В чому? Чи по вашому всі 27 лідерів ЕС + Урсула повинні були летіти до Трампа? Все норм, не вистачає лише представника Британії, чомусь.
17.08.2025 14:33 Відповісти
Їм треба було взагалі нікуди не летіти !
Хоче Тромб порозмовляти - нехай летить в Європу , або в Київ ...
17.08.2025 14:48 Відповісти
Кацап ,проснись -ти сереш.
17.08.2025 14:37 Відповісти
Це не смішно. Це світова трагедія.Якщо роль одного лідера була можливою в часи вождів чи монархів, о як це може бути в **********. Куди поділись важелі та запобіжники які унеможливлюють одноосібне ухвалення рішень. Єдине, на що маю надію то це що реальна червона ядерна кнопка це багато різних у різних людей. Хоч ядерну війну якийсь черговий йолоп не запустить. Бо звичайну, як зараз відомо, можна. Чи світ поділити. Сказав, хочу Канаду,чи Гренландію, і всі почали метушитись. Замість того щоб негайно відсторонити від керівного крісла та відправити людину до лікаря. Тож зараз доводиться світовому товариству вмовляти розумово відсталого не робити безумства. Нонсенс.
17.08.2025 14:31 Відповісти
а от тут дєрьмаку стало і гордостно і горько! це ж скіко європєйських політіков оцінюються в "один дєрьмак"! а з іншої сторони - нашо ж вони їдуть, коли він Є!. нєдовєріє сквозіть в Його Велічіства Руки в чиїйсь жопі! )
17.08.2025 14:31 Відповісти
Прибалтів немає. Остальним воно сильно і не надо.
17.08.2025 14:33 Відповісти
правильно, а то снова выкатит блестящие на сцену на рояль
17.08.2025 14:34 Відповісти
Влаштують Трампу ...темну? А взагалі гарно, що нашого президента (я не прихильниця) так підтримують!!!!
17.08.2025 14:35 Відповісти
ЄС підтримує Україну та українців а не zeлідора!!!!
17.08.2025 14:39 Відповісти
Так , підтримують народ України!
17.08.2025 14:52 Відповісти
Це логічно. Бо на клована знову нападуть через костюм. Там що одне,що друге. Біля довбой@бів повинні бути санітари.
17.08.2025 14:36 Відповісти
...буле б добре, якщо б Зе змінив лук на нормальні чоботи, чорні брюки, чорну рубашку і піджак: це дрібниця, але може дуже сподобатись тр, адже він ******** лесощі і підхалімаж, тож можна це задоволення йому подарувати... у тр же так легко і несподіванно змінюється настрій і це треба враховувати і вчитись у Мерца
17.08.2025 15:01 Відповісти
ні червоного килимка
ні аплодісментів від трампона не дочекаєтесь
Їдуть слухати який тримпон великий
підхвуйловник
17.08.2025 14:38 Відповісти
все они- третьи помощники младшего гробокопателя
17.08.2025 14:38 Відповісти
Що, свинопес руснявий, не подобаєтся? Ти чуваш чи каряк?
17.08.2025 14:51 Відповісти
Макрон за себя и за Стармера будет? Приятно читать, про такую поддержку, в такой откровенно катастрофичносложной ситуации
17.08.2025 14:39 Відповісти
Що це дає. Може краще відразу до *****? Бо ця руда ганчірка нічого не вирішує. Навіть Штати не ті що були колись за часів Рейгана - так придаток кацапії
17.08.2025 14:39 Відповісти
...пуйло робить лише те, що йому дозволяють, от тр дав наступні 2-3 чи невідомо скільки тижднів і зволікає зі зброєю для України, навіть ще та, що була погоджена з бай...ще не дошла
17.08.2025 15:04 Відповісти
Найбільш цинічним буде те, що у свій час вони скажуть "Україна сама вибрала такий шлях, ми на неї не впливали".
17.08.2025 14:39 Відповісти
Пришло время всем скопом настучать по наглой рыжей морде. Разом i батьку ******* легше
17.08.2025 14:44 Відповісти
Разом і Трампа 3,14...ть краше.
17.08.2025 14:49 Відповісти
‼️‼️‼️***** веде Трампа до Нобелівський премії ПО ТРУПАХ УКРАІНЦІВ

https://pbs.twimg.com/media/GyeGPpjXAAEqyE3?format=jpg&name=large
17.08.2025 14:45 Відповісти
Небачу лідирів Балтії та Польші. Це дивно. Ну, з поляком все зрозуміло, а от чому нема Літви, Латвії та Естонії? Не запросили? А дарма.
17.08.2025 14:48 Відповісти
Мелоні - це правильно. Трамп на неї нерівно дихає .
17.08.2025 14:52 Відповісти
Лідери найпотужніших держав ЄС і НАТО будуть пліч-о-пліч з Україною. Це вагомий показник спільності інтересів і перспектив єдності усіх народів антинацистської коаліції.
17.08.2025 14:56 Відповісти
...антирашистської коаліції глибока подяка і низький уклін за солідарність і допомогу в скрутний карколомний момент.
Важливо, щоб тр продавав зброю, а не резину тягнув і про перегори = капітуляцію в мінську мріяв, як запоруку отримати Нобеля
17.08.2025 15:09 Відповісти
Ясно одне нічого доброго.
17.08.2025 15:12 Відповісти
 
 