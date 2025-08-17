Европейские политики отправятся в Вашингтон на переговоры Зеленского и Трампа
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, Yle, DW и Politico.
Также в пресс-службе НАТО отметили, что в Вашингтон для усиления позиций Зеленского на переговорах с Трампом может прибыть Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - отметила фон дер Ляйен.
Мерц тоже будет сопровождать Зеленского в понедельник на его встречу с Трампом в Вашингтоне. Поездка служит для обмена информацией с Трампом после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, сообщил представитель федерального правительства.
Хто доєднається до Зеленського, щоб зустрітись із Трампом?
▫️Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
▫️Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
▫️Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
▫️Президент Фінляндії Александр Стубб;
▫️Президент Франції Емманюель Макрон;
▫️Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте;
🔻 Премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.
Напередодні поїздки до Вашингтона, 17 серпня, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрічається із Зеленським у Брюсселі, де вони разом візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих».
Хоче Тромб порозмовляти - нехай летить в Європу , або в Київ ...
ні аплодісментів від трампона не дочекаєтесь
Їдуть слухати який тримпон великий
підхвуйловник
https://pbs.twimg.com/media/GyeGPpjXAAEqyE3?format=jpg&name=large
Важливо, щоб тр продавав зброю, а не резину тягнув і про перегори = капітуляцію в мінську мріяв, як запоруку отримати Нобеля
а) наявність у Х-ла та Ізраїлю компромату на Трампа (Епштейнівські плівки, економічні злочини, зв'язки із мафією)
б) економічна криза у США (яку ні тарифами ні іншими МАГА-вибриками подолати не вдається)
в) жадібність самого Трампа та його сім'ї (банальні відкати)
г) марнославство Трампа (гонитва за відзнаками). До речі тут можна Швеції його піймати але дати пізніше за перемогою над Кацапією.
д) плани технофашистів, які піднесли Трампа.