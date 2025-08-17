Европейские политики отправятся в Вашингтон на переговоры Зеленского и Трампа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, Yle, DW и Politico.

Также в пресс-службе НАТО отметили, что в Вашингтон для усиления позиций Зеленского на переговорах с Трампом может прибыть Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - отметила фон дер Ляйен.

Мерц тоже будет сопровождать Зеленского в понедельник на его встречу с Трампом в Вашингтоне. Поездка служит для обмена информацией с Трампом после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, сообщил представитель федерального правительства.

