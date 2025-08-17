РУС
Европейские политики отправятся в Вашингтон на переговоры Зеленского и Трампа

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, Yle, DW и Politico.

Также в пресс-службе НАТО отметили, что в Вашингтон для усиления позиций Зеленского на переговорах с Трампом может прибыть Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - отметила фон дер Ляйен.

Мерц тоже будет сопровождать Зеленского в понедельник на его встречу с Трампом в Вашингтоне. Поездка служит для обмена информацией с Трампом после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, сообщил представитель федерального правительства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленский отправился в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен

Зеленский Владимир Рютте Марк Трамп Дональд Урсула фон дер Ляйен Джорджа Мелони Стубб Александр Фридрих Мерц
+16
Скільки достойних політиків летять через океан зараді зустрічі з рижим придурком, який забажав дозволити путлєру знищити Неньку.
17.08.2025 14:18 Ответить
+10
Добре, що дорослі вирішили істеричного хлопчика самого не залишати
17.08.2025 14:23 Ответить
+7
головне щоб наш між галактичний лідор був при тямі а не нанюханий як завжди.
17.08.2025 14:17 Ответить
Держіть мене семеро
17.08.2025 14:16 Ответить
так, всі семеро, як свіжаком інформує https://t.me/liganet/44245 LIGA.net:

Хто доєднається до Зеленського, щоб зустрітись із Трампом?
▫️Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
▫️Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
▫️Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
▫️Президент Фінляндії Александр Стубб;
▫️Президент Франції Емманюель Макрон;
▫️Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте;
🔻 Премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Напередодні поїздки до Вашингтона, 17 серпня, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрічається із Зеленським у Брюсселі, де вони разом візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих».
17.08.2025 15:17 Ответить
головне щоб наш між галактичний лідор був при тямі а не нанюханий як завжди.
17.08.2025 14:17 Ответить
Та потому и едут толпой чтобы постоянно был на виду. Даже в туалет вместе с ним.
17.08.2025 14:25 Ответить
17.08.2025 14:35 Ответить
Скільки достойних політиків летять через океан зараді зустрічі з рижим придурком, який забажав дозволити путлєру знищити Неньку.
17.08.2025 14:18 Ответить
А Стармер?!
17.08.2025 14:23 Ответить
а він не европеєць
17.08.2025 14:31 Ответить
Буде обовʼязково
17.08.2025 15:19 Ответить
Добре, що дорослі вирішили істеричного хлопчика самого не залишати
17.08.2025 14:23 Ответить
тупого дебіла!!!
17.08.2025 14:46 Ответить
Для підстраховки нормально. Ми своїми територіями не торгуємо, на відмінність від орків.
17.08.2025 14:25 Ответить
То не знали, что с одним е@анутым делать, а тут ещё один подтянулся. Ещё и этого ублажать, на первого науськивать.
17.08.2025 14:26 Ответить
Європейська група підтримки - може шось донесуть Трампу?
17.08.2025 14:27 Ответить
Получается что раскол таки произошёл, нет коллективного Запада уже. Писали и много это раньше, что пукин это давно хотел. Получилось. И мы здесь третья сторона, статисты. Хорошо хоть берут. А ведь должно бы быть наоборот. Когда то Перл Харбор таким стал моментом истины. А вот Аляска наоборот!
17.08.2025 14:30 Ответить
Який розкол? В чому? Чи по вашому всі 27 лідерів ЕС + Урсула повинні були летіти до Трампа? Все норм, не вистачає лише представника Британії, чомусь.
17.08.2025 14:33 Ответить
Їм треба було взагалі нікуди не летіти !
Хоче Тромб порозмовляти - нехай летить в Європу , або в Київ ...
17.08.2025 14:48 Ответить
Кацап ,проснись -ти сереш.
17.08.2025 14:37 Ответить
Це не смішно. Це світова трагедія.Якщо роль одного лідера була можливою в часи вождів чи монархів, о як це може бути в **********. Куди поділись важелі та запобіжники які унеможливлюють одноосібне ухвалення рішень. Єдине, на що маю надію то це що реальна червона ядерна кнопка це багато різних у різних людей. Хоч ядерну війну якийсь черговий йолоп не запустить. Бо звичайну, як зараз відомо, можна. Чи світ поділити. Сказав, хочу Канаду,чи Гренландію, і всі почали метушитись. Замість того щоб негайно відсторонити від керівного крісла та відправити людину до лікаря. Тож зараз доводиться світовому товариству вмовляти розумово відсталого не робити безумства. Нонсенс.
17.08.2025 14:31 Ответить
а от тут дєрьмаку стало і гордостно і горько! це ж скіко європєйських політіков оцінюються в "один дєрьмак"! а з іншої сторони - нашо ж вони їдуть, коли він Є!. нєдовєріє сквозіть в Його Велічіства Руки в чиїйсь жопі! )
17.08.2025 14:31 Ответить
17.08.2025 16:02 Ответить
Прибалтів немає. Остальним воно сильно і не надо.
17.08.2025 14:33 Ответить
правильно, а то снова выкатит блестящие на сцену на рояль
17.08.2025 14:34 Ответить
Влаштують Трампу ...темну? А взагалі гарно, що нашого президента (я не прихильниця) так підтримують!!!!
17.08.2025 14:35 Ответить
ЄС підтримує Україну та українців а не zeлідора!!!!
17.08.2025 14:39 Ответить
Так , підтримують народ України!
17.08.2025 14:52 Ответить
Не "президента" підтримують, а вже задовбалися підтирати там, де той "президент" насере. От і їдуть, щоб те неадекватне, якого вкраїнчики вперли в крісло президента України, знову щось не втнуло, бо знову почне комизитися, гонор свій дурний показувати. Чомусь те дебільне перед кадировим гонор не показувало, плазувало й принижувалося. Дурне-дурне, а коли запахло смаженим для нього та його сімейки *********, так гонор свій у сраку засунув. А тут падло обдовбане щось може встругнути, бо на кону не життя його *********, а виживання українців, на яких йому похер.
17.08.2025 15:45 Ответить
Це логічно. Бо на клована знову нападуть через костюм. Там що одне,що друге. Біля довбой@бів повинні бути санітари.
17.08.2025 14:36 Ответить
...буле б добре, якщо б Зе змінив лук на нормальні чоботи, чорні брюки, чорну рубашку і піджак: це дрібниця, але може дуже сподобатись тр, адже він ******** лесощі і підхалімаж, тож можна це задоволення йому подарувати... у тр же так легко і несподіванно змінюється настрій і це треба враховувати і вчитись у Мерца
17.08.2025 15:01 Ответить
ні червоного килимка
ні аплодісментів від трампона не дочекаєтесь
Їдуть слухати який тримпон великий
підхвуйловник
17.08.2025 14:38 Ответить
все они- третьи помощники младшего гробокопателя
17.08.2025 14:38 Ответить
Що, свинопес руснявий, не подобаєтся? Ти чуваш чи каряк?
17.08.2025 14:51 Ответить
пиши правильно- старый дурак
17.08.2025 15:28 Ответить
Ну, як шо ти не чуваш і не коряк а наполягаєш шо правильно тебе називати старий дурак то ти тоді мабуть удмурт чи ерзя.
17.08.2025 16:17 Ответить
Макрон за себя и за Стармера будет? Приятно читать, про такую поддержку, в такой откровенно катастрофичносложной ситуации
17.08.2025 14:39 Ответить
Що це дає. Може краще відразу до *****? Бо ця руда ганчірка нічого не вирішує. Навіть Штати не ті що були колись за часів Рейгана - так придаток кацапії
17.08.2025 14:39 Ответить
...пуйло робить лише те, що йому дозволяють, от тр дав наступні 2-3 чи невідомо скільки тижднів і зволікає зі зброєю для України, навіть ще та, що була погоджена з бай...ще не дошла
17.08.2025 15:04 Ответить
Найбільш цинічним буде те, що у свій час вони скажуть "Україна сама вибрала такий шлях, ми на неї не впливали".
17.08.2025 14:39 Ответить
А хіба то Захід проголосував у 2019 році за знищення України?
17.08.2025 15:47 Ответить
Пришло время всем скопом настучать по наглой рыжей морде. Разом i батьку ******* легше
17.08.2025 14:44 Ответить
Разом і Трампа 3,14...ть краше.
17.08.2025 14:49 Ответить
‼️‼️‼️***** веде Трампа до Нобелівський премії ПО ТРУПАХ УКРАІНЦІВ

https://pbs.twimg.com/media/GyeGPpjXAAEqyE3?format=jpg&name=large
17.08.2025 14:45 Ответить
Небачу лідирів Балтії та Польші. Це дивно. Ну, з поляком все зрозуміло, а от чому нема Літви, Латвії та Естонії? Не запросили? А дарма.
17.08.2025 14:48 Ответить
Мелоні - це правильно. Трамп на неї нерівно дихає .
17.08.2025 14:52 Ответить
Лідери найпотужніших держав ЄС і НАТО будуть пліч-о-пліч з Україною. Це вагомий показник спільності інтересів і перспектив єдності усіх народів антинацистської коаліції.
17.08.2025 14:56 Ответить
...антирашистської коаліції глибока подяка і низький уклін за солідарність і допомогу в скрутний карколомний момент.
Важливо, щоб тр продавав зброю, а не резину тягнув і про перегори = капітуляцію в мінську мріяв, як запоруку отримати Нобеля
17.08.2025 15:09 Ответить
Ясно одне нічого доброго.
17.08.2025 15:12 Ответить
17.08.2025 15:34 Ответить
Тільки вову не в ці одежі оділи
17.08.2025 15:55 Ответить
Тільки всім треба добре зважати на
а) наявність у Х-ла та Ізраїлю компромату на Трампа (Епштейнівські плівки, економічні злочини, зв'язки із мафією)
б) економічна криза у США (яку ні тарифами ні іншими МАГА-вибриками подолати не вдається)
в) жадібність самого Трампа та його сім'ї (банальні відкати)
г) марнославство Трампа (гонитва за відзнаками). До речі тут можна Швеції його піймати але дати пізніше за перемогою над Кацапією.
д) плани технофашистів, які піднесли Трампа.
17.08.2025 15:56 Ответить
+ е) позиція Китаю
17.08.2025 15:57 Ответить
Здається серед охочих бу би не лишній Джонсонюк
17.08.2025 16:07 Ответить
 
 