Зеленский отправился в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа отправился в Брюссель для переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию.
Отмечается, что после встречи запланирована совместная пресс-конференция лидеров.
Президент фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским в воскресенье, 17 августа, и проведет совместную пресс-конференцию", - сообщили в Еврокомиссии
По данным "Европейской правды", самолет Зеленского вылетел из Польши около 12:15 по Киеву и направляется в Брюссель.
