РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8476 посетителей онлайн
Новости Зеленский встретился с фон дер Ляйен
586 2

Зеленский отправился в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен

фон,дер,зеленский,ляен

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа отправился в Брюссель для переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию.

Отмечается, что после встречи запланирована совместная пресс-конференция лидеров.

Президент фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским в воскресенье, 17 августа, и проведет совместную пресс-конференцию", - сообщили в Еврокомиссии

По данным "Европейской правды", самолет Зеленского вылетел из Польши около 12:15 по Киеву и направляется в Брюссель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз, США и Украина работают вместе ради справедливого мира - фон дер Ляйен

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Урсула фон дер Ляйен (583)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вирушив щоб що? Ця тітка не вирішує рівним рахунком нічого, не погоджує фінансову допомогу, не погоджує постачання зброї, не змушує всі країни ЄС ввести санкції. Якщо дуже простими словами, вона займає посаду весільного генерала. Але тим не менше, хрипатий поїде якогось біса з нею на зустріч. Ну а чому б і ні, тим паче за бюджетні кошти туди-сюди кататись?
показать весь комментарий
17.08.2025 13:49 Ответить
Кацапи сьогодні будуть масовано бомбити Київ???😡😡😡
показать весь комментарий
17.08.2025 14:50 Ответить
 
 