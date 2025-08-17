Зеленский отправился в Брюссель на встречу с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа отправился в Брюссель для переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию.

Отмечается, что после встречи запланирована совместная пресс-конференция лидеров.

Президент фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским в воскресенье, 17 августа, и проведет совместную пресс-конференцию", - сообщили в Еврокомиссии

По данным "Европейской правды", самолет Зеленского вылетел из Польши около 12:15 по Киеву и направляется в Брюссель.

