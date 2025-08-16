Евросоюз, США и Украина работают вместе ради справедливого мира - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сотрудничество между Брюсселем, Вашингтоном и Киевом должно обеспечить справедливый и длительный мир с надежными гарантиями безопасности для Украины и Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке фон дер Ляйен в Х.

"Евросоюз тесно сотрудничает с президентом Украины Владимиром Зеленским и Соединенными Штатами "для достижения справедливого и прочного мира", - написала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что важны надежные гарантии безопасности, защищающие жизненно важные интересы Украины и Европы.

"Спасибо президенту США за информацию о переговорах на Аляске", - написала Ляйен.

Напомним, лидеры ЕС готовы и дальше давить на Россию для достижения справедливого мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надо достичь реального мира, который не станет еще одной паузой между российскими вторжениями, - Зеленский провел разговор с европейскими лидерами