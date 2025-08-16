РУС
Евросоюз, США и Украина работают вместе ради справедливого мира - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен о сотрудничестве ЕС, США и Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сотрудничество между Брюсселем, Вашингтоном и Киевом должно обеспечить справедливый и длительный мир с надежными гарантиями безопасности для Украины и Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке фон дер Ляйен в Х.

"Евросоюз тесно сотрудничает с президентом Украины Владимиром Зеленским и Соединенными Штатами "для достижения справедливого и прочного мира", - написала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что важны надежные гарантии безопасности, защищающие жизненно важные интересы Украины и Европы.

"Спасибо президенту США за информацию о переговорах на Аляске", - написала Ляйен.

Напомним, лидеры ЕС готовы и дальше давить на Россию для достижения справедливого мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.

Еврокомиссия (1515) США (27716) Украина (45071) Евросоюз (17484) Урсула фон дер Ляйен (582)
+4
Чергові пустопорожні мантри для лохів.
16.08.2025 13:53 Ответить
16.08.2025 13:53 Ответить
+4
Цікаво, що жодне падло, яке обіцяло бути з нами до кінця, непояснило, як саме виглядає цей кінець і кому, так само як зараз не розказує, що то.за блдь «справедливий мир»😡😡😡😡😡
16.08.2025 14:04 Ответить
16.08.2025 14:04 Ответить
+3
Ніхто ні на що не працює. Працюють ЗСУ.
16.08.2025 14:02 Ответить
16.08.2025 14:02 Ответить
Чергові пустопорожні мантри для лохів.
16.08.2025 13:53 Ответить
16.08.2025 13:53 Ответить
А хто такі зараз США.? Друзі, союзники УКраїни чи орків? Самий тупий негр знає правду. Лише Європа цього не знає.
16.08.2025 13:59 Ответить
16.08.2025 13:59 Ответить
ты в политике хочешь найти правду?
16.08.2025 14:23 Ответить
16.08.2025 14:23 Ответить
Цікаво, що жодне падло, яке обіцяло бути з нами до кінця, непояснило, як саме виглядає цей кінець і кому, так само як зараз не розказує, що то.за блдь «справедливий мир»😡😡😡😡😡
16.08.2025 14:04 Ответить
16.08.2025 14:04 Ответить
Тому, що те падло наше керівництво не запитало
16.08.2025 14:09 Ответить
16.08.2025 14:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
16.08.2025 13:53 Ответить
16.08.2025 13:53 Ответить
ВИСНОВОК ВСЬОГО - УКРАЇНУ НЕ ЗДАНА!!!
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
16.08.2025 14:23 Ответить
16.08.2025 14:23 Ответить
Якби рейганісти щось хотіли чи вирішували, був би давно вже імпічмент. Взагалі, трампа не було б.
показать весь комментарий
16.08.2025 15:02 Ответить
Та всі вчора бачили як США "працюють". І на кого.
показать весь комментарий
16.08.2025 13:56 Ответить
Надія на вас. Більше нікому відстоювати інтереси України.
показать весь комментарий
16.08.2025 13:56 Ответить
Скк. Повзаючі на колінах перед трапом ху-йла американські "морпіхи" оце і вся сьогоднішня Америка. До копійки...
показать весь комментарий
16.08.2025 13:59 Ответить
Не перед трампом, а перед.хуйлом за наказом трампа.
Ще є питання як доні буде захищати Тайвань, Південну Корею і будь кого кому США присяглися бути з ними до кінця?!
показать весь комментарий
16.08.2025 14:06 Ответить
Я так і написав - перед трапом літака ху-йла. Зрозуміло за чиїм наказом...
показать весь комментарий
16.08.2025 14:11 Ответить
"як доні буде захищати Тайвань, Південну Корею"

Так само, як США захистили В"єтнам, Ірак, Сірію, Лівію, Афганістан.
показать весь комментарий
16.08.2025 15:46 Ответить
Під мантри колони зі зброєю кордон перетинають регулярно.
показать весь комментарий
16.08.2025 13:59 Ответить
Ніхто ні на що не працює. Працюють ЗСУ.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:02 Ответить
Працювати потрібно разом на полі бою, а не *******
показать весь комментарий
16.08.2025 14:12 Ответить
Над миром працюють тільки ЗСУ які знищують кацапів на полі бою і чим більше кацапів буде знищено, тим швидше наступить мир!
показать весь комментарий
16.08.2025 14:11 Ответить
Одні і ті самі слова....в рашисти продовжують війну...А ДЕГЕНЕРАТ Трамп бере автографи у путлєра ...
показать весь комментарий
16.08.2025 14:15 Ответить
бачите, яка смачна оця пустопорожня лєвацька сопля?
можна жувати безкінечно.
урсула, ти ж якась там баронеса. нащадок великого райха.
зроби вже щось.....
показать весь комментарий
16.08.2025 14:44 Ответить
ТОБТО Європа далі прикривається ЗСУ, переховуючись за спинами українських дітей!!!!!!! трамп намагається викачувати корисні копалини з України. І за це західні експерди розставляють своїх бача-базі, щоб прихватити Енергоатом, Нафтогаз, ПриватБанк, Ощадбанк, Ексімбанк, термінали портів.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:59 Ответить
Нічого не упустили?????!
показать весь комментарий
16.08.2025 15:00 Ответить
 
 