Евросоюз, США и Украина работают вместе ради справедливого мира - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сотрудничество между Брюсселем, Вашингтоном и Киевом должно обеспечить справедливый и длительный мир с надежными гарантиями безопасности для Украины и Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке фон дер Ляйен в Х.
"Евросоюз тесно сотрудничает с президентом Украины Владимиром Зеленским и Соединенными Штатами "для достижения справедливого и прочного мира", - написала президент Еврокомиссии.
Она отметила, что важны надежные гарантии безопасности, защищающие жизненно важные интересы Украины и Европы.
"Спасибо президенту США за информацию о переговорах на Аляске", - написала Ляйен.
Напомним, лидеры ЕС готовы и дальше давить на Россию для достижения справедливого мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
Ще є питання як доні буде захищати Тайвань, Південну Корею і будь кого кому США присяглися бути з ними до кінця?!
Так само, як США захистили В"єтнам, Ірак, Сірію, Лівію, Афганістан.
можна жувати безкінечно.
урсула, ти ж якась там баронеса. нащадок великого райха.
зроби вже щось.....