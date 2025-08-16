Треба досягти реального миру, який не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями, - Зеленський провів розмову з європейськими лідерами
Сьогодні, 16 серпня, після розмови з президентом США Дональдом Трампом лідер України Володимир Зеленський ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація", - наголошує глава держави.
"В розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції - це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України.
Дякую партнерам, які допомагають. Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - додав Зеленський.
Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гігават Потужності !!!
Як рейганісти "підмінили" Тампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
Не буде ніякого миру через договорнячки, уговори, переговори, закликання до миру, словесні мантри, ітд...
Це вже давно всім зрозуміло, крім зеленського.
Пуйло давно казав і зараз підтвердив на зустрічі з Трампом, що вимагає тільки повну капітуляцію та фактичне знищення України в обмін на припинення бойових дій.
Тому у України вибір такий, мир через капітуляцію або мир через перемогу над ******.
Тому Зеля вибирай а не прикидуйся дуріком і не сиди на шпагаті.
Або перемога або капітуляція.
Що ще має зробити Трамп щоб ти перестав туди дивитись? В будьоновці з балалайкою затанцювать калінку-малінку?