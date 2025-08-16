УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9675 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 120 17

Треба досягти реального миру, який не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями, - Зеленський провів розмову з європейськими лідерами

Володимир Зеленський

Сьогодні, 16 серпня, після розмови з президентом США Дональдом Трампом лідер України Володимир Зеленський ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація", - наголошує глава держави.

Також читайте: Трамп повідомив Зеленському, що Путін не хоче перемир’я, а прагне всеосяжної угоди про припинення війни, - Axios

"В розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції - це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України.

Дякую партнерам, які допомагають. Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - додав Зеленський.

Також читайте: Всі деталі щодо завершення війни обговорю з Трампом у Вашингтоні в понеділок, - Зеленський

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) переговори з Росією (1400)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
© розумний аж страшно....
Гігават Потужності !!!
показати весь коментар
16.08.2025 13:49 Відповісти
+5
Так у нас же є 30 безпекових угод і 2 плани перемоги?
показати весь коментар
16.08.2025 13:49 Відповісти
+5
Треба треба треба - пусті лозунги - потрібно більше зброї - шоб зупинити кацапів
показати весь коментар
16.08.2025 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
© розумний аж страшно....
Гігават Потужності !!!
показати весь коментар
16.08.2025 13:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Тампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
показати весь коментар
16.08.2025 13:49 Відповісти
Так у нас же є 30 безпекових угод і 2 плани перемоги?
показати весь коментар
16.08.2025 13:49 Відповісти
Треба треба треба - пусті лозунги - потрібно більше зброї - шоб зупинити кацапів
показати весь коментар
16.08.2025 13:51 Відповісти
Зеля зараз виглядає більшим неадекватом ніж Трамп.
Не буде ніякого миру через договорнячки, уговори, переговори, закликання до миру, словесні мантри, ітд...
Це вже давно всім зрозуміло, крім зеленського.
Пуйло давно казав і зараз підтвердив на зустрічі з Трампом, що вимагає тільки повну капітуляцію та фактичне знищення України в обмін на припинення бойових дій.
Тому у України вибір такий, мир через капітуляцію або мир через перемогу над ******.
Тому Зеля вибирай а не прикидуйся дуріком і не сиди на шпагаті.
Або перемога або капітуляція.
показати весь коментар
16.08.2025 13:51 Відповісти
Зеленського влаштовує третій варіант - продовження як є.
показати весь коментар
16.08.2025 13:57 Відповісти
..дь. ще накоординувався?
Що ще має зробити Трамп щоб ти перестав туди дивитись? В будьоновці з балалайкою затанцювать калінку-малінку?
показати весь коментар
16.08.2025 13:53 Відповісти
А що таке ЧЕСНЕ закінчення війни?
показати весь коментар
16.08.2025 13:57 Відповісти
Це коли Дозволять загубитися з навойованим разом з 5-6 ефективними менеджерами
показати весь коментар
16.08.2025 13:58 Відповісти
Знаете, это было бы куда дешевле чем если они останутся у власти. И по деньгам и по жизням.
показати весь коментар
16.08.2025 15:17 Відповісти
Реально Зелька збанкрутів по всім фронтам, ні ракет, ні ідей, вообще ніхєра нет, його самрагдову дупу врятує мир, як йому вважається..
показати весь коментар
16.08.2025 14:01 Відповісти
Зато накрався з України на 100 життів. Що, в принципі, і було його метою з самого початку.
показати весь коментар
16.08.2025 14:07 Відповісти
Чекаю того часу, коли військові його запитають про розмінований Чонгар і Маріупіль, відведення бригад з Гостомелю і Харкова... І поставлять ще 100500 подібних запитань)))
показати весь коментар
16.08.2025 14:11 Відповісти
Мене він бісить, бо що таке правда він давно забув.
показати весь коментар
16.08.2025 14:13 Відповісти
А як досягти реального миру ? Нам важко справитись з кремлівським маньяком, підтримати нас немає охочих з коаліції охочих, тільки *********
показати весь коментар
16.08.2025 14:15 Відповісти
Один Найвеличніший Закінчувач війни в своїй голові казав, що справедливий мир це кордони 1991. Це вже для нього не справедливий мир?
показати весь коментар
16.08.2025 14:47 Відповісти
Такого не может быть, не мечтайте Владимир Александрович
показати весь коментар
16.08.2025 15:01 Відповісти
 
 