Нужно достичь реального мира, который не станет еще одной паузой между российскими вторжениями, - Зеленский провел беседу с европейскими лидерами

Владимир Зеленский

Сегодня, 16 августа, после разговора с президентом США Дональдом Трампом лидер Украины Владимир Зеленский еще дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиции очевидны. Надо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Надо как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Надо освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей. Тысячи наших людей до сих пор содержатся в неволе, их всех надо вернуть домой. Надо сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация", - отмечает глава государства.

Также читайте: Трамп сообщил Зеленскому, что Путин не хочет перемирия, а стремится к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, - Axios

"В разговоре с Президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции - это действенный инструмент. Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины.

Спасибо партнерам, которые помогают. Сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет нашу позицию. Работаем дальше все вместе: европейцы, американцы, все в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях", - добавил Зеленский.

Также читайте: Все детали по завершению войны обсужу с Трампом в Вашингтоне в понедельник, - Зеленский

Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Зеленский Владимир (21582) переговоры с Россией (1280)
Топ комментарии
+9
© розумний аж страшно....
Гігават Потужності !!!
показать весь комментарий
16.08.2025 13:49 Ответить
+5
Треба треба треба - пусті лозунги - потрібно більше зброї - шоб зупинити кацапів
показать весь комментарий
16.08.2025 13:51 Ответить
+4
Так у нас же є 30 безпекових угод і 2 плани перемоги?
показать весь комментарий
16.08.2025 13:49 Ответить
© розумний аж страшно....
Гігават Потужності !!!
показать весь комментарий
16.08.2025 13:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Тампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
показать весь комментарий
16.08.2025 13:49 Ответить
Так у нас же є 30 безпекових угод і 2 плани перемоги?
показать весь комментарий
16.08.2025 13:49 Ответить
Треба треба треба - пусті лозунги - потрібно більше зброї - шоб зупинити кацапів
показать весь комментарий
16.08.2025 13:51 Ответить
Зеля зараз виглядає більшим неадекватом ніж Трамп.
Не буде ніякого миру через договорнячки, уговори, переговори, закликання до миру, словесні мантри, ітд...
Це вже давно всім зрозуміло, крім зеленського.
Пуйло давно казав і зараз підтвердив на зустрічі з Трампом, що вимагає тільки повну капітуляцію та фактичне знищення України в обмін на припинення бойових дій.
Тому у України вибір такий, мир через капітуляцію або мир через перемогу над ******.
Тому Зеля вибирай а не прикидуйся дуріком і не сиди на шпагаті.
Або перемога або капітуляція.
показать весь комментарий
16.08.2025 13:51 Ответить
Зеленського влаштовує третій варіант - продовження як є.
показать весь комментарий
16.08.2025 13:57 Ответить
..дь. ще накоординувався?
Що ще має зробити Трамп щоб ти перестав туди дивитись? В будьоновці з балалайкою затанцювать калінку-малінку?
показать весь комментарий
16.08.2025 13:53 Ответить
А що таке ЧЕСНЕ закінчення війни?
показать весь комментарий
16.08.2025 13:57 Ответить
Це коли Дозволять загубитися з навойованим разом з 5-6 ефективними менеджерами
показать весь комментарий
16.08.2025 13:58 Ответить
Знаете, это было бы куда дешевле чем если они останутся у власти. И по деньгам и по жизням.
показать весь комментарий
16.08.2025 15:17 Ответить
Реально Зелька збанкрутів по всім фронтам, ні ракет, ні ідей, вообще ніхєра нет, його самрагдову дупу врятує мир, як йому вважається..
показать весь комментарий
16.08.2025 14:01 Ответить
Зато накрався з України на 100 життів. Що, в принципі, і було його метою з самого початку.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:07 Ответить
Чекаю того часу, коли військові його запитають про розмінований Чонгар і Маріупіль, відведення бригад з Гостомелю і Харкова... І поставлять ще 100500 подібних запитань)))
показать весь комментарий
16.08.2025 14:11 Ответить
Мене він бісить, бо що таке правда він давно забув.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:13 Ответить
А як досягти реального миру ? Нам важко справитись з кремлівським маньяком, підтримати нас немає охочих з коаліції охочих, тільки *********
показать весь комментарий
16.08.2025 14:15 Ответить
Один Найвеличніший Закінчувач війни в своїй голові казав, що справедливий мир це кордони 1991. Це вже для нього не справедливий мир?
показать весь комментарий
16.08.2025 14:47 Ответить
Такого не может быть, не мечтайте Владимир Александрович
показать весь комментарий
16.08.2025 15:01 Ответить
 
 