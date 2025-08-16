Нужно достичь реального мира, который не станет еще одной паузой между российскими вторжениями, - Зеленский провел беседу с европейскими лидерами
Сегодня, 16 августа, после разговора с президентом США Дональдом Трампом лидер Украины Владимир Зеленский еще дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Позиции очевидны. Надо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Надо как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Надо освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей. Тысячи наших людей до сих пор содержатся в неволе, их всех надо вернуть домой. Надо сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация", - отмечает глава государства.
"В разговоре с Президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции - это действенный инструмент. Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины.
Спасибо партнерам, которые помогают. Сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет нашу позицию. Работаем дальше все вместе: европейцы, американцы, все в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях", - добавил Зеленский.
Ранее лидеры ЕС выступили с заявлением, в котором заявили, что Украина должна получить гарантии безопасности и сама будет принимать решения относительно своей территории.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Гігават Потужності !!!
Як рейганісти "підмінили" Тампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
Не буде ніякого миру через договорнячки, уговори, переговори, закликання до миру, словесні мантри, ітд...
Це вже давно всім зрозуміло, крім зеленського.
Пуйло давно казав і зараз підтвердив на зустрічі з Трампом, що вимагає тільки повну капітуляцію та фактичне знищення України в обмін на припинення бойових дій.
Тому у України вибір такий, мир через капітуляцію або мир через перемогу над ******.
Тому Зеля вибирай а не прикидуйся дуріком і не сиди на шпагаті.
Або перемога або капітуляція.
Що ще має зробити Трамп щоб ти перестав туди дивитись? В будьоновці з балалайкою затанцювать калінку-малінку?