Євросоюз, США та Україна працюють разом заради справедливого миру - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що співпраця між Брюсселем, Вашингтоном і Києвом має забезпечити справедливий та тривалий мир із надійними гарантіями безпеки для України та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фон дер Ляєн у Х.

"Євросоюз тісно співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським та Сполученими Штатами "для досягнення справедливого та тривалого миру", - написала президентка Єврокомісії.

Вона зазначила що важливі надійні гарантії безпеки, що захищають життєво важливі інтереси України та Європи

"Дякую президенту США за інформацію щодо переговорів на Алясці", - написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, лідери ЄС готові і далі тиснути на Росію для досягнення справедливої мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба досягти реального миру, який не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями, - Зеленський провів розмову з європейськими лідерами