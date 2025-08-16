УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9675 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
842 24

Євросоюз, США та Україна працюють разом заради справедливого миру - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн про спіпрацю ЄС, США та України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що співпраця між Брюсселем, Вашингтоном і Києвом має забезпечити справедливий та тривалий мир із надійними гарантіями безпеки для України та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фон дер Ляєн у Х.

"Євросоюз тісно співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським та Сполученими Штатами "для досягнення справедливого та тривалого миру", - написала президентка Єврокомісії.

Вона зазначила що  важливі надійні гарантії безпеки, що захищають життєво важливі інтереси України та Європи

"Дякую президенту США за інформацію щодо переговорів на Алясці", - написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, лідери ЄС готові і далі тиснути на Росію для досягнення справедливої мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба досягти реального миру, який не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями, - Зеленський провів розмову з європейськими лідерами

Автор: 

Єврокомісія (2249) США (24058) Україна (6035) Євросоюз (13999) фон дер Ляєн Урсула (838)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Чергові пустопорожні мантри для лохів.
показати весь коментар
16.08.2025 13:53 Відповісти
+6
Цікаво, що жодне падло, яке обіцяло бути з нами до кінця, непояснило, як саме виглядає цей кінець і кому, так само як зараз не розказує, що то.за блдь «справедливий мир»😡😡😡😡😡
показати весь коментар
16.08.2025 14:04 Відповісти
+5
Скк. Повзаючі на колінах перед трапом ху-йла американські "морпіхи" оце і вся сьогоднішня Америка. До копійки...
показати весь коментар
16.08.2025 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові пустопорожні мантри для лохів.
показати весь коментар
16.08.2025 13:53 Відповісти
А хто такі зараз США.? Друзі, союзники УКраїни чи орків? Самий тупий негр знає правду. Лише Європа цього не знає.
показати весь коментар
16.08.2025 13:59 Відповісти
ты в политике хочешь найти правду?
показати весь коментар
16.08.2025 14:23 Відповісти
Цікаво, що жодне падло, яке обіцяло бути з нами до кінця, непояснило, як саме виглядає цей кінець і кому, так само як зараз не розказує, що то.за блдь «справедливий мир»😡😡😡😡😡
показати весь коментар
16.08.2025 14:04 Відповісти
Тому, що те падло наше керівництво не запитало
показати весь коментар
16.08.2025 14:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ

Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
показати весь коментар
16.08.2025 13:53 Відповісти
ВИСНОВОК ВСЬОГО - УКРАЇНУ НЕ ЗДАНА!!!
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
показати весь коментар
16.08.2025 14:23 Відповісти
Якби рейганісти щось хотіли чи вирішували, був би давно вже імпічмент. Взагалі, трампа не було б.
показати весь коментар
16.08.2025 15:02 Відповісти
Та всі вчора бачили як США "працюють". І на кого.
показати весь коментар
16.08.2025 13:56 Відповісти
Надія на вас. Більше нікому відстоювати інтереси України.
показати весь коментар
16.08.2025 13:56 Відповісти
Скк. Повзаючі на колінах перед трапом ху-йла американські "морпіхи" оце і вся сьогоднішня Америка. До копійки...
показати весь коментар
16.08.2025 13:59 Відповісти
Не перед трампом, а перед.хуйлом за наказом трампа.
Ще є питання як доні буде захищати Тайвань, Південну Корею і будь кого кому США присяглися бути з ними до кінця?!
показати весь коментар
16.08.2025 14:06 Відповісти
Я так і написав - перед трапом літака ху-йла. Зрозуміло за чиїм наказом...
показати весь коментар
16.08.2025 14:11 Відповісти
"як доні буде захищати Тайвань, Південну Корею"

Так само, як США захистили В"єтнам, Ірак, Сірію, Лівію, Афганістан.
показати весь коментар
16.08.2025 15:46 Відповісти
Під мантри колони зі зброєю кордон перетинають регулярно.
показати весь коментар
16.08.2025 13:59 Відповісти
Ніхто ні на що не працює. Працюють ЗСУ.
показати весь коментар
16.08.2025 14:02 Відповісти
Працювати потрібно разом на полі бою, а не *******
показати весь коментар
16.08.2025 14:12 Відповісти
Над миром працюють тільки ЗСУ які знищують кацапів на полі бою і чим більше кацапів буде знищено, тим швидше наступить мир!
показати весь коментар
16.08.2025 14:11 Відповісти
Одні і ті самі слова....в рашисти продовжують війну...А ДЕГЕНЕРАТ Трамп бере автографи у путлєра ...
показати весь коментар
16.08.2025 14:15 Відповісти
бачите, яка смачна оця пустопорожня лєвацька сопля?
можна жувати безкінечно.
урсула, ти ж якась там баронеса. нащадок великого райха.
зроби вже щось.....
показати весь коментар
16.08.2025 14:44 Відповісти
ТОБТО Європа далі прикривається ЗСУ, переховуючись за спинами українських дітей!!!!!!! трамп намагається викачувати корисні копалини з України. І за це західні експерди розставляють своїх бача-базі, щоб прихватити Енергоатом, Нафтогаз, ПриватБанк, Ощадбанк, Ексімбанк, термінали портів.
показати весь коментар
16.08.2025 14:59 Відповісти
Нічого не упустили?????!
показати весь коментар
16.08.2025 15:00 Відповісти
Ніяк не можу знати ож шо то е "справедливий мир".
показати весь коментар
16.08.2025 16:21 Відповісти
 
 