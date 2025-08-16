Євросоюз, США та Україна працюють разом заради справедливого миру - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що співпраця між Брюсселем, Вашингтоном і Києвом має забезпечити справедливий та тривалий мир із надійними гарантіями безпеки для України та Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі фон дер Ляєн у Х.
"Євросоюз тісно співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським та Сполученими Штатами "для досягнення справедливого та тривалого миру", - написала президентка Єврокомісії.
Вона зазначила що важливі надійні гарантії безпеки, що захищають життєво важливі інтереси України та Європи
"Дякую президенту США за інформацію щодо переговорів на Алясці", - написала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, лідери ЄС готові і далі тиснути на Росію для досягнення справедливої мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.
Як рейганісти "підмінили" Трампа на зустрічі - ШВЕЦЬ ( оптимістично?)
а все інше то антураж - послухайте аналіз Швеця . Головне рейганісти зірвали Трампу тет- а тет.
Ще є питання як доні буде захищати Тайвань, Південну Корею і будь кого кому США присяглися бути з ними до кінця?!
Так само, як США захистили В"єтнам, Ірак, Сірію, Лівію, Афганістан.
можна жувати безкінечно.
урсула, ти ж якась там баронеса. нащадок великого райха.
зроби вже щось.....