Зеленський вирушив до Брюсселю на зустріч з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський 17 серпня вирушив до Брюсселю для переговорів із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Європейську комісію.
Зазначається, що після зустрічі запланована спільна пресконференція лідерів.
Президент фон дер Ляєн зустрінеться з президентом Зеленським у неділю, 17 серпня, та проведе спільну пресконференцію", – повідомили у Єврокомісії.
За даними "Європейської правди", літак Зеленського вилетів з Польщі близько 12:15 за Києвом та направляється у Брюссель.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Serhii #597124
показати весь коментар17.08.2025 13:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вал Кочин #550865
показати весь коментар17.08.2025 14:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль