Зеленський вирушив до Брюсселю на зустріч з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня вирушив до Брюсселю для переговорів із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Європейську комісію.

Зазначається, що після зустрічі запланована спільна пресконференція лідерів.

Президент фон дер Ляєн зустрінеться з президентом Зеленським у неділю, 17 серпня, та проведе спільну пресконференцію", – повідомили у Єврокомісії.

За даними "Європейської правди", літак Зеленського вилетів з Польщі близько 12:15 за Києвом та направляється у Брюссель.

Зеленський Володимир (25133) фон дер Ляєн Урсула (839)
