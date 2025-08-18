Зеленський та європейські лідери скоординували позиції перед зустріччю з Трампом
У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Наша основна мета – надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок. Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.
Як можна вірити, що пітьма не порушить підписані нею договори знову? Наприклад, договір про кордон 2003 підписувало особисто *****.
1. Будапештський меморандум (1994)
- Порушення: анексія Криму (2014), повномасштабне вторгнення (2022).
2. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство (1997)
- Порушення: анексія Криму, війна на Донбасі (2014), вторгнення (2022).
3. Договір про російсько-український кордон (2003)
- Порушення територіальної цілісності України (2014, 2022).
4. Харківські угоди (2010)
- Порушення: анексія Криму (2014)
5. Мінські угоди (2014, 2015)
- Порушення: недотримання припинення вогню, підтримка бойових дій на Донбасі (2014), вторгнення (2022).
У зверненні президент розповів, що за рік "будемо будувати дороги, мости, школи, літаки,танки. А далі - Великдень, травневі свята з шашликами. Потім літо, ЗНО, копання городів"...Зеленський навіть передбачив майбутнє в якому він скаже: "Я ж говорив? Ми не панікували,ми були спокійні, тож зустрічаємо наступний Новий рік без паніки і страху"
https://youtu.be/4VvAwpwnwtI
Тоді він вам і про "літаки летять" і про "балістику", і про новий контрнаступ стрімким домкратом роскаже.