Зеленський та європейські лідери скоординували позиції перед зустріччю з Трампом

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Наша основна мета – надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок. Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Трамп про зустріч у Білому домі: Тут ніколи не було так багато лідерів Європи одночасно

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios