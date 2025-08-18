УКР
Зустріч Трампа та Зеленського
2 605 33

Трамп про зустріч у Білому домі: Тут ніколи не було так багато лідерів Європи одночасно

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським та лідерами Європи

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із лідерами Європи та Володимиром Зеленським, яка відбудеться 18 серпня.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Великий день у Білому домі. У нас ніколи не було так багато європейських лідерів тут одночасно. Велика честь для Америки!!! Подивимось, якими будуть результати???" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стармер перед зустріччю з Трампом: Варто забезпечити справедливий мир в Україні. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Трамп Дональд (6913)
Топ коментарі
+22
Бо в історії цього світу ще не було такого *********** США, якого треба було приводити до тями всією Європою і всім світом.
А аткож, в історії США ще не було президента, якого змогли купити кацапи. Тепер є
показати весь коментар
18.08.2025 16:20 Відповісти
+12
показати весь коментар
18.08.2025 16:20 Відповісти
+8
Так багато всіх приїхало, бо ніколи ще в Білому домі не сидів такий дурень, як руде опудало.
показати весь коментар
18.08.2025 16:37 Відповісти
рижий дуболоб
показати весь коментар
18.08.2025 16:18 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 16:20 Відповісти
Всі надіються на тебе - Донні - ти ж не підведеш?
показати весь коментар
18.08.2025 16:19 Відповісти
Бо в історії цього світу ще не було такого *********** США, якого треба було приводити до тями всією Європою і всім світом.
А аткож, в історії США ще не було президента, якого змогли купити кацапи. Тепер є
показати весь коментар
18.08.2025 16:20 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
18.08.2025 17:49 Відповісти
Якби тобі гуртом ***** ввалили, може трохи користи було б.
показати весь коментар
18.08.2025 16:22 Відповісти
Нобелівський комітет-дайте йому сєльодкі.
показати весь коментар
18.08.2025 16:22 Відповісти
Хер тобі, а не Донбасс. І не Крим тобі, а теж хер. Аби тількі наш зелений банкрот не розказав нам про сказочниє гарантії, що йому Трам на воротнік поклав.
показати весь коментар
18.08.2025 16:22 Відповісти
трамп ,підхалим х* їв ! ...
показати весь коментар
18.08.2025 16:24 Відповісти
З вісх тіх лідерів більш менш адекватні тільки Мелоні,Стубб генсек Нато Рютте та частково Стармер. Слава Богу що серед бредогонів тільки Макрона запросили.
показати весь коментар
18.08.2025 16:24 Відповісти
Воно ще й цим гордиться що весь світ приїхав облізлого шизоїда вгамовувати. Заміть плітиків повинна була приїхати бригада психіатрів визначати тип шизофренії у Тампона і його команди
показати весь коментар
18.08.2025 16:28 Відповісти
Трамп посмотри на это с другой стороны - Они все едут потому что ты позор США !!!
показати весь коментар
18.08.2025 16:29 Відповісти
бреше, великий день для трампа - це приймати путіна на червоній доріжці .

трамп так тепло приймав військового злоинця, ніби це не президент сша, а якийсь гей-порно актор на зйомках порнухи про діда карлика і 2-метрового діда з солярія
показати весь коментар
18.08.2025 16:29 Відповісти
Ну так і хазяїном у цьому Домі ніколи не був такий ідіот.
показати весь коментар
18.08.2025 16:37 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 16:37 Відповісти
Чубчику, не тішся, Нобелівської премії не буде.
показати весь коментар
18.08.2025 16:43 Відповісти
Толку з того.
показати весь коментар
18.08.2025 16:44 Відповісти
ПРО ЯКУ ЧЕСТЬ ІДЕ МОВА.ЯКЩО ТИ ЇЇ ПРОСРАВ НА АЛЯСЦІ РАЗОМ З РАШИСТСЬКИМ ТЕРОРИСТОМ І ВБИВЦЕЮ КУЙЛОМ???
показати весь коментар
18.08.2025 16:46 Відповісти
Що не кажіть , а всі ті історії про трампа, шлюх, золотий дощ, відео, мільярди які давали йому кгбешники - виявились правдою. Бо іншого пояснення його дій просто немає.
показати весь коментар
18.08.2025 16:50 Відповісти
tel:+100500 +100500!!!
показати весь коментар
18.08.2025 18:11 Відповісти
Приехали ******** учить уму-разуму. Чего не понятно?
показати весь коментар
18.08.2025 17:11 Відповісти
When you delegate your security to someone else, you are recognizing him as your boss and putting yourself at his mercy - because he can bring about your destruction if he so chooses. And while your boss is benevolent, it seems fine. But then one day the boss may demand that you not only kiss his ass on a daily basis, but do so with joy, enthusiasm and fervor, and solemnly declare, time and again, that you have not tasted anything sweeter in your entire life. And all the kissing will not guarantee anything, because you are in control of nothing. That's the situation Europe is finding itself in.
показати весь коментар
18.08.2025 17:13 Відповісти
Буде бігділ, бігділ, абрвалг, абрвалг.
показати весь коментар
18.08.2025 17:14 Відповісти
Бо такого дурня сша ще на мала
показати весь коментар
18.08.2025 17:17 Відповісти
І в обов'язковому порядку нагородіть його премію ШНОБІЛЯ бо цей американський баран ні на що більше не заслуговує тормоз рижий.
показати весь коментар
18.08.2025 17:22 Відповісти
Ну так в Білому домі ніколи не було такого довбойоба, шоб його треба було вгамовувати всім світом...
показати весь коментар
18.08.2025 17:33 Відповісти
На буйного потрібно більше санітарів.
показати весь коментар
18.08.2025 17:34 Відповісти
ХОРОШИЙ ЗАГОЛОВОК, жаль що він не стосується України.
показати весь коментар
18.08.2025 17:36 Відповісти
А чому всі з`їхалися? Лікувати ідіота.
показати весь коментар
18.08.2025 17:39 Відповісти
Бо ніколи америкою не керував тупий кремлівський агент, якого не можна лишати без нагляду. Дубовий поц.
показати весь коментар
18.08.2025 18:06 Відповісти
 
 