Трамп про зустріч у Білому домі: Тут ніколи не було так багато лідерів Європи одночасно
Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із лідерами Європи та Володимиром Зеленським, яка відбудеться 18 серпня.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Великий день у Білому домі. У нас ніколи не було так багато європейських лідерів тут одночасно. Велика честь для Америки!!! Подивимось, якими будуть результати???" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А аткож, в історії США ще не було президента, якого змогли купити кацапи. Тепер є
трамп так тепло приймав військового злоинця, ніби це не президент сша, а якийсь гей-порно актор на зйомках порнухи про діда карлика і 2-метрового діда з солярія