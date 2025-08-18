Трамп про зустріч у Білому домі: Тут ніколи не було так багато лідерів Європи одночасно

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із лідерами Європи та Володимиром Зеленським, яка відбудеться 18 серпня.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Великий день у Білому домі. У нас ніколи не було так багато європейських лідерів тут одночасно. Велика честь для Америки!!! Подивимось, якими будуть результати???" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стармер перед зустріччю з Трампом: Варто забезпечити справедливий мир в Україні. ВIДЕО